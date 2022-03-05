Импульсивность и отчаянность Косторной сделали ее звездой, но помешали работать в группе, где звезда – только тренер

Алена Косторная снова ушла от Этери Тутберидзе – на этот раз к Елене Буяновой. Между публичным признанием ошибок после возвращения из «Ангелов Плющенко» в «Хрустальный» и очередной сменой тренера прошел ровно год.

Весной 2021-го Этери принимала Алену с двумя оговорками: Косторная должна работать без дополнительных выходных и капризов, а также вернуть тройной аксель. Казалось, наибольшие проблемы вызовет именно второй пункт: элемент ультра-си ушел от Алены еще в начале пандемии, и у Плющенко восстановить его не удалось.

Хотя испытательный срок Косторная формально прошла, с начала осени «Хрустальный» транслировал одну и ту же мысль – Алена отказывается работать. По крайней мере, на том уровне, на каком это требует Этери.

В ноябре Глейхенгауз на вопрос о том, халтурит ли Косторная, ответил, что ей надо разбираться в себе и выкладываться на тренировках, а не в инстаграме (Алена тогда опубликовала пост с благодарностью тренерам – а после интервью Даниила удалила).

В декабре Тутберидзе заявила, что Косторная могла бы бороться на чемпионате России даже «с трещиной на косточке какого-то пальца» – так Этери обозначила травму Алены.

В карьере Косторной действительно было выступление с переломом, случившемся во время одного из ее юниорских Гран-при. Вот только и Тутберидзе вряд ли забыла рассказ Алины Загитовой о том, как та приехала на Спартакиаду со сломанной рукой, а вернулась оттуда еще и со сломанной ногой. Да, Алина тогда не тренировалась у Этери, но история про переломы была центральной темой всех интервью будущей чемпионки накануне Олимпиады-2018.

24 февраля Косторная выложила в инстаграм пост, в котором поздравила Тутберидзе с днем рождения и поблагодарила за терпение. Спустя неделю под ним появился комментарий о переходе – «Это была не моя инициатива, так решила Этери Георгиевна».

«Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто»

После эмоциональной реакции на уход Медведевой к Орсеру градус резкости высказываний самой Тутберидзе в адрес бывших учениц постепенно пошел на спад. Теперь самые хлесткие выражения о покинувших группу исходят от хореографа Алексея Железнякова: Трусову он назвал предательницей, воткнувшей нож в спину Этери, а Косторная удостоилась звания понтующегося балласта.

«Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто», – припечатал хореограф Косторную, ссылаясь на формулировку Тутберидзе «сошел с пьедестала – ты никто», которая на самом деле принадлежит Ирине Винер.

Да, в группе Тутберидзе званием чемпионки Европы сложно кичиться: из 8 последних Евро ученицы Этери выиграли 6. Но ценность катания Косторной никогда не измерялась только титулами. Смотреть на Алену было одинаково интересно на соревнованиях и в шоу, с тройным акселем или без него, в юниорской «Стелле» или во взрослых «Сумерках».

Трагедия же Косторной в том, что она, будучи одной из самых талантливых фигуристок последних десятилетий, не смогла конвертировать это ни в титулы, ни в медийность, ни в крупные спонсорские контракты . Даже знаковых программ после «Ангела» не случилось: работа с Ше-Линн Бурн пришлась на самый сложный период в карьере Алены, а последний год в группе Тутберидзе отметился чехардой постановок, ни одна из которых не успела превратиться в шедевр.

Как и многие ученицы «Хрустального», Косторная вспоминала, что первым впечатлением о новом катке были непривычно плотные тренировки: «Мне казалось, что я работаю. А когда перешла в новую группу, то поняла, что раньше на тренировках вообще ничего не делала. Все, что делала, было бесполезно, потому что заехала, прыжок сделала и 5 минут простояла. Наработки никакой».

От Плющенко к Тутберидзе Алена возвращалась, видимо, в надежде на то, что стиль тренировок «Хрустального» даст такой же впечатляющий эффект. Как и в первый раз, когда Косторная с 16-го места на Первенстве России-2017 за год у Этери добралась до серебра ЮЧМ.

Но подобный прогресс не мог случиться дважды – у Алены уже не было прежних здоровья и азарта, а у «Хрустального» – времени и желания их восстанавливать.

Конкуренция сделала Косторную звездой, но она же мешает ей найти мотивацию в чем-то другом, кроме первого места

«Нужно работать, неважен тренер. Не нужно искать свою попу в темноте. Если человек захочет – сделает, не захочет – обратное, а менять тренеров можно сколько угодно. Алена давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит», – еще одно категоричное резюме от Железнякова.

Вполне вероятно, что демотивация у Косторной действительно возникла – и это случилось еще до потери тройного акселя. В трех видах из четырех победители Евро-2020 так и не смогли вернуться на прежний уровень – удержались только Синицина и Кацалапов.

Конечно, факторы спада у Косторной, Алиева и Бойковой с Козловским разные: одним в большей степени мешала возросшая конкуренция внутри группы, другим – последствия коронавируса и смазанное пандемийное межсезонье. Но трудно отделаться от ощущения, что успешный ЧМ-2020 (для Косторной и Бойковой с Козловским он вполне мог стать победным) направил бы их карьеры по иному пути.

Но помогать Алене искать новую мотивацию никто не спешил. Обратная сторона работы в самой конкурентной группе мира – в постоянном соперничестве рождаются звезды, но никакая иная цель, кроме победы, невозможна. Даже для Саши Трусовой, которая просто выбрала для этого неверное средство.

Когда же победы по объективным причинам исключены – а лучший результат в карьере Косторной (247,59 по сумме двух программ) меньше баллов Трусовой (251,73) и Щербаковой (255,95) на Олимпиаде – искать мотивацию необходимо.

Даже если это теперь не золото крупных турниров, а возможность просто на них отобраться, экспериментировать с новыми образами или получить шанс попасть в престижное шоу.

Алена всегда была нетипичной фигуристкой «Хрустального». Позже соперниц-ровесниц запрыгала ультра-си: доработать тройной аксель помогла спортивная злость после открытых прокатов 2019 года. Импульсивность и даже отчаянность Алены делали ее звездой микст-зоны, но очевидно, мешали работать в группе, где главной звездой должен быть тренер – открыто выделить хоть кого-то из плеяды прошлых, настоящих и будущих чемпионок, запертых на одном катке, равнозначно коллапсу.

Парадокс в том, что ни индивидуальный подход, который теперь практически гарантирован Алене, ни гипотетическое введение возрастного ценза не делают ее перспективы менее туманными – и дело не во временном выключении России из большого спорта.

Возрастной ценз – в том варианте, в каком его сейчас обсуждают – отсечет не так много соперниц Косторной, а инертность судейства уже работает против Алены. Отплюсованный тройной аксель на соревнованиях в последний раз был 2 года назад. По средним компонентам Косторная только седьмая: ниже едва вышедшей на взрослый уровень Даши Усачевой.

Но даже если переход к Буяновой – это отложенное завершение карьеры, Алена, вопреки мнению бывшего хореографа, не останется в женском катании «никем», «балластом» и бывшей юниоркой, зацепившей титул чемпионки Европы, а позже променявшей его на понты .

Косторную запомнят как отчаянную девчонку, которая на первом взрослом турнире устроила премьеру ультра-си и набрала четвертую сумму в истории. Как исполнительницу программы, заставившей растрогаться Авербуха и восхититься Тарасову. Как фигуристку, чей мировой рекорд в короткой программе держался почти 2 года, а триксель за первый взрослый сезон ни разу не завершился падением на соревнованиях.

Алена точно недополучила медалей, но ее катание никогда не сводилось исключительно к ним.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press, Kalle Parkkinen/Newspix24; facebook.com/zhelezniakov.alexey