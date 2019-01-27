Железняков о Трусовой: «Подросток с родителями уходит, не поставив никого в известность. Это называется воткнуть нож в спину»

Хореограф Алексей Железняков поделился мнением об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.
«Вся команда Тутберидзе чуть ли не сутками сидит на катке, ни личной жизни, ничего, пашут как папа Карло, вкладывают в детей все, что возможно и невозможно. И подросток с родителями разворачивается и уходит, не поставив в известность никого от слова совсем, а в особенности – главного наставника.
Правильно Лайшев (директор «Самбо-70») все написал, это и есть предательство, я с ним полностью согласен!
Почему Сима Саханович ушла по-другому? И мы все при встрече можем спокойно обняться и спросить друг у друга, как дела, как жизнь.
А тут вопиющий факт полного неуважения, это называется воткнуть нож в спину.
Кто думает иначе, ваше полное право.
Только одно вам скажу. Желаю, чтобы вы никогда не испытывали тех чувств, которые сейчас испытывает Этери», – написал Железняков.
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