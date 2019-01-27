Железняков о Трусовой: «Подросток с родителями уходит, не поставив никого в известность. Это называется воткнуть нож в спину»

Хореограф поделился мнением об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

«Вся команда Тутберидзе чуть ли не сутками сидит на катке, ни личной жизни, ничего, пашут как папа Карло, вкладывают в детей все, что возможно и невозможно. И подросток с родителями разворачивается и уходит, не поставив в известность никого от слова совсем, а в особенности – главного наставника.

Правильно Лайшев (директор «Самбо-70») все написал, это и есть предательство, я с ним полностью согласен!

Почему Сима Саханович ушла по-другому? И мы все при встрече можем спокойно обняться и спросить друг у друга, как дела, как жизнь.

А тут вопиющий факт полного неуважения, это называется воткнуть нож в спину.

Кто думает иначе, ваше полное право.

Только одно вам скажу. Желаю, чтобы вы никогда не испытывали тех чувств, которые сейчас испытывает Этери», – написал Железняков.

Трусова выбрала путь Медведевой и Липницкой: ей не хватало внимания в группе Тутберидзе

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