«Спартак» обыграет «Ростов» и еще 5 способов заработать в эти выходные от Betting Insider

Seryozhka (ROI = 0.62%): победа хозяев за 1.54 в матче «Спартак» — «Ростов»

«Надеюсь, хоть немного пришли в себя после трех поражений и последней победы и понимают, что не все еще потеряно и есть реальные шансы побороться за золото, так как у «паровозов» два непростых матча + проблемы с атакой и не факт, что они наберут три очка (на самом деле, это просто надежды болельщика-оптимиста). В общем, в последний бой!».

ДРУГИЕ ПРОГНОЗЫ НА «СПАРТАК» — «РОСТОВ»

Алексей Кирюхин (ROI = 17.15%): нулевая фора на хозяев за 1.34 в матче «Севилья» — «Реал Сосьедад»

«В «Севилье» смена тренера после 9-матчевой безвыигрышной серии. Обычно это позволяет встряхнуть команду, которая ещё не потеряла шансы на попадание в ЛЕ. Сможет ли «Севилья» прервать свою затянувшуюся без ыигрышную серию или же потеряет все шансы закончить сезон на мажорной ноте - это мы узнаем только после финального свистка судьи».

Павел Мичуринский: тотал больше 2,5 за 1.80 в матче «Лацио» — «Аталанта»

«Почему-то все говорят лишь о том ,что «Лацио» необходима победа, чтобы попадать в Лигу чемпионов? «Лацио» дома и ему необходимо брать очки.

По сути, все верно. Но а как же насчёт гостей? Им очки не нужны? Матч непредсказуем, обе команды хорошо проводят заключительный отрезок сезона, обе команды любят пропускать и делают это регулярно, да и у «Лацио» не сыграет их главный рекордсмен, Чиро.

Я не рискну ставить на исход, игра будет крайне тяжёлая, где при любой ошибке гостей хозяева незамедлительно воспользуются этим. Я бы больше склонялся к гостям, возможно с форой плюсовой в единицу. Но отменять голевую феерию я бы не стал, для этого причин просто нет . Я бы поставил как и обе забьют, так и ТБ3. Но пусть будет надежда при удачном исходе, не возвращать же деньги букмекерам».

Ashakal (ROI = 21.96%): тотал больше 2,5 за 1.79 в матче «Ноттс Каунти» — «Лутон»

«Встречаются две остроатакующие команды. «Лутон» забил больше всех в Д4 Англии (95 мячей в 45 матчах) и уже в 14 (!) матчах подряд с его участием забивается минимум 2 гола за игру. В последних 4 играх «Ноттс Каунти» забивалось минимум 3 гола. Кроме того, «Каунти» продолжают борьбу за выход в более высший дивизион. Игра обещает быть жаркой».

Грабитель буков (ROI = 2.77%): победа хозяев за 3.85 в матче «Лас-Пальмас» — «Хетафе»

«На стороне «Хетафе» в этом матче и мотивация, и форма и, поэтому, кэф на него так низок (ниже чем на давали на «Севилью» и «Вильярреал»). Но, в тоже время, у «Хетафе» сложная кадровая ситуация: сразу 5 игроков дисквалифицированы + под вопросом участие в матче Фламини (он ещё не тренировался на этой неделе)».

gradus (ROI = 5.86%): тотал больше 2.5 за 1.909 в матче «Лестер» — «Вест Хэм»

«Ультиматум и тренеру, и команде перед предстоящим поединком, на мой взгляд, благотворно повлияют на настрой «Лестера». На «Кинг Пауэр» выйдет настроенный на борьбу хозяин и всегда готовый биться до последнего патрона гость, которому ультиматум выставила сама жизнь.

По календарю у «молотков» предстоит сыграть еще два матча на своей земле с «МЮ» и «Эвертоном». Если кидаться на амбразуру, то именно сейчас. Порой риск оправдывает всё, ведь победителей не судят.

Я не верю «Лестеру» и отныне буду его остерегаться. По крайней мере, в том составе, который существует в настоящем времени. Возможно, команда соберется и одержит необходимую победу, но ставить на это не буду. Возьму обоюдную результативность в совокупности с крупным счетом, так как считаю, что по паре голов в этом матче заслуженно пропустят оба клуба».

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