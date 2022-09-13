Боб Вульгарис: как благодаря ошибкам букмекерских контор стать частью НБА

С амбициями собрать лучшую команду в истории лиги.

В истории беттинга достаточно известных фамилий: одни окутаны мистическим флером и известны только своими стратегиями игры, другие благодаря успеху в ставках могут позволить себе владеть футбольными клубами («Брайтон» и «Брентфорд» тому яркий пример), ну а третьи попадают в телевизионные репортажи и становятся настоящим мемом в индустрии.

Боб Вульгарис – один из тех игроков, что успел сколотить состояние на неточностях в линии букмекерских контор на их рассвете. Вроде бы незаурядная история: капля хитрости, много аналитики и беспрецедентная наглость и уверенность в собственных силах.

Однако есть в истории Вульгариса то, что делает ее немного романтичнее: у молодого Боба была мечта – стать генеральным менеджером одной из команд НБА. В 2018 году канадец с греческими корнями как нельзя ближе приблизился к своей мечте. Во многом благодаря увлечению ставкам на спорт.

Отец Вульгариса имел проблемы с азартными играми, но подтолкнул сына к успеху

Родители Вульгариса эмигрировали в Канаду из Греции в середине XX века. Трудности, лишения – в общем, вполне классическая жизнь мигрантов. Со временем Вульгарис-старший смог вырваться из бедственного положения и стал вполне успешным бизнесменом средней руки в Виннипеге: он владел греческим рестораном с символическим названием «Гермес».

Древнегреческий бог был покровителем торговцев, путников и мошенников. А еще считался божеством игр, азарта и случайного случая. Азартные игры затянули отца Боба настолько, что несколько раз их семья была на грани банкротства: Вульгарис-старший ставил на скачки, спортивные события, играл в покер и кости – в общем, брал от мира гемблинга все.

Благодаря отцу Боб и познакомился с азартными играми: между среднем школой и колледжем они отправились в Лас-Вегас. Вульгарис-старший зависал в казино, а младшему нельзя было находится в игорных залах в силу юного возраста, поэтому несовершеннолетний сын убивал время в местных букмекерских конторах.

После поездки в Лас-Вегас Боб поступил в Манитобский университет, параллельно продолжая делать ставки на NBA. Первый опыт в ставках был неудачным, но Вульгарис проводил много времени за просмотром баскетбольных матчей, в которых успел заметить закономерность, сделавшую его миллионером.

«Большинство игроков – идиоты»

Вульгарис заметил интересную закономерность: при выставлении линии на тоталы по четвертям американские букмекерские конторы не учитывали тот факт, что вторые половины встречи зачастую более результативны, чем первые. Для этого есть несколько причин:

проигрывающая команда начинает наращивать темп во второй половине встречи, игра становится более открытой, а потому растет результативность;

растет количество нарушений, а у команд появляется чуть больше времени, чтобы перевести дух;

большинство команд предпочитает не форсировать события со старта, поэтому первые четверти могут оказаться менее результативными.

Конторы же в конце 90-х просто делили предполагаемый тотал матча пополам, и давали его в линиях на половины. Это стало фатальной ошибкой: Вульгарис вооружившись собственной аналитикой и понимая уязвимости букмекера четыре года был сверх успешен в ставках, увеличив свой банкролл до нескольких миллионов долларов.

Почему же до Вульгариса на это никто не обратил внимание? Сложно ответить. Сам игрок в интервью ESPN очень емко ответил на этот вопрос: «Большинство игроков – идиоты, но при этом пытаются навязывать другим свое мнение». Спустя годы Боб признал, что в тот период он был слишком аккуратен в ставках, о чем очень скоро пожалел. Аналитики букмекерских контор заметили уязвимость и стали точнее выставлять тоталы по четвертям, что стало неожиданностью для Вульгариса – он слил треть банкролла, после чего решил отдохнуть от беттинга и собраться с мыслями.

Вульгарис решил брать оборотом, но в итоге пришел к созданию математической модели

После перерыва канадец продолжил гнуть свою линию, чуть адаптировав свой подход под новые реалии. Логика проста: если твой ROI падает с 20% до 5%, то чтобы остаться на прежнем уровне дохода, нужно просто увеличить оборот. Вульгарис решил ставить чаще, при этом снизив размер ставки.

Тут игрок столкнулся с новой проблемой: раньше он мог совершить около 350 ставок за сезон, но новый подход требовал анализировать абсолютно все матчи НБА, а это чуть больше тысячи. Справиться с таким объемом данных вручную – утопия, поэтому Вульгарис задумался о создании автоматизированной модели прогнозирования. Игрок ясно понимал, что ему нужен человек с математическими навыками, но поиски соратника заняли долгих несколько лет.

В 2005 году Вульгарис нашел человека, имеющего за спиной награды множества математических олимпиад. Имя математика до сих пор неизвестно – Боб не разглашает его, потому как боится, что его вундеркинда переманят конкуренты. Разработка модели прогнозирования заняла еще два года, а итоговую программу было решено назвать «Юинг» – в честь теории Юинга, которая гласит, что команда начинает играть лучше, потеряв своего лучшего игрока.

Модель на старте работала не совсем корректно: в первом сезоне «Юинг» предлагал Вульгарису в каждом матче брать тотал больше очков, что противоречило логике и привело к серии минусов. Боб быстро понял. в чем проблема: его партнер-математик ошибся в данных по количеству попаданий из штрафной площади, что не удивительно: вундеркинд совершенно не разбирался в баскетболе.

Еще два года обкатки «Юинга» не привели к прорыву: математическое ожидание ставок по модели колебались около нуля. Продолжалось это пока команда Вульгариса не добавила дополнительную модель прогнозирования в программу, которая стала приносить свои плоды – Боб до сих пор держит главный «ингредиент» в тайне.

Отказ от ставок, работа в НБА и контракт с «Даллас Маверикс»

«Юинг 2.0» приносил свои плоды несколько лет, пока преимущество модели над букмекерскими конторами стало теряться. Сам Вульгарис объяснял это двумя факторами:

ставки на спорт разрешены лишь в нескольких штатах США, что мешает потоку денежных масс в конторы, а потому в линиях достаточно низкие максимумы, которые не дают ему разгуляться;

аналитики букмекерских контор учатся на ошибках: каждой выигранной ставкой игрок делает линию БК лучше.

Потому Боб вышел в публичное поле и стал активно давать интервью, что привело к интересу со стороны НБА: в течении пяти месяцев он консультировал своего клиента, являющегося владельцем одним из клубов, по заключению коммерческих сделок. Но сотрудничество оказалось недолгим: статистическому гику не понравилось отношение со стороны руководства клуба, и он вновь вернулся к ставкам.

Ну а в 2018 году Вульгарис стал как никогда ближе к своей мечте стать генеральным директором одной из команд НБА – «Даллас Маверикс» пригласил Боба на позицию генерального директора по количественному анализу и развитию.

До сих пор Вульгариса считают лучшим игроком в ставках на баскетбол. Сейчас ему 47, и он продолжает говорить о желании стать гендиром баскетбольного клуба, равняясь на Тони Блума из «Брайтона». По словам Вульгариса его аналитика и знание баскетбола способны помочь ему создать лучшую команду в истории НБА.

В «Далласе», правда, пока плоды его работы достаточно неоднозначны: клуб в первые четыре сезона с Бобом всего дважды вышел в плей-офф, где оба раза вылетел в первом же раунде, но в прошлом сезоне «Маверикс» добрались до финала конференции.

Фото: pokernews.com; casino.org; cardplayer.com; businessinsider.com