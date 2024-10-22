Провал Шахина в «Реале»: совет Клоппа ехать, первый гол головой, восторг от Моуринью – но лишь 4 матча в лиге

«Я был топ-игроком, но этого мало».

«Реал» встретится с дортмундской «Боруссией» в третьем туре Лиги чемпионов, матч пройдет в Мадриде. Недавний финал ЛЧ между этими командами – сразу в памяти, но есть и другая связь.

Новый молодой тренер «Боруссии» Нури Шахин переходил в «Реал» молодым игроком, но совсем там не закрепился – больше мучился, чем играл, хотя был уверен в успехе и ждал работы с Жозе Моуринью. Несмотря на неудачи, он до сих пор с позитивом вспоминает мадридский этап карьеры.

Клопп советовал выбирать сердцем, и Шахин переехал с беременной женой. Уже знал испанский и увяз в травмах

Когда Шахин был подростком, его поставили болбоем на игру «Боруссии» и «Реала» в феврале 2003-го – та группа ЛЧ, где они были с «Локомотивом» и «Миланом», где был гол Беннетта Мнгуни на «Сантьяго Бернабеу». В Дортмунде «Боруссия» и «Реал» сыграли 1:1 с поздним мячом Хавьера Портильо. «Однажды я буду играть за «Дортмунд». Но также я буду играть за «Реал Мадрид», – думал Шахин во время того матча, так он рассказывал Players Tribune в 2017-го.

«Боруссия» обычно не выпускает болбоев на поле после игры. Но в тот вечер мне было все равно, – вспоминал Шахин. – Я сказал другу: «Я выйду, когда [матч] закончится. Мне нужно увидеть форму вживую. Почувствовать ее между пальцев. Встретить Роналдо. Я так и сделал. Это было потрясающе».

Став профессионалом, Шахин выдал несколько ярких сезонов в «Боруссии» и в 2011-м помог ей выиграть Бундеслигу – впервые за девять лет. В конце сезона спортивный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке дал понять, что Шахин продается минимум за 20 миллионов евро – и через пару недель «Реал» объявил о покупке. Правда, в два раза дешевле.

Самому Шахину решение далось непросто: «Часть меня хотела сказать «нет». «Боруссия» дала мне так много – как я мог ее оставить? Об этом было тяжело думать. Пошли проблемы со сном. Я часами разговаривал с женой и семьей. Но нужно было посоветоваться с Юргеном Клоппом. Я навсегда запомню наш разговор».

Клопп сказал Шахину: «Нури, это твой выбор. Но если уйдешь – знай, я всегда на твоей стороне. Ты навсегда мой друг». Игрок объяснял тренеру: «Если останусь, буду думать о жизни в «Мадриде». Физически я буду в Дортмунде, но ментально… буду потерян. И не смогу так жить». Шахин вспоминал: «Еще я сказал ему, что у меня одна жизнь – и я не хочу ни о чем сожалеть».

Клопп посоветовал следовать зову сердца. И Шахин уехал.

«Я выбрал «Реал» вовсе не из-за денег, а из-за того, что это самый большой клуб мира. Невозможно отказать клубу c такой историей», – сказал после перехода 22-летний Нури. Но озвучил еще одну причину – работу с Жозе Моуринью: «После [нашей] встречи уже ничто не могло меня переубедить. Он один из лучших тренеров мира, и я рассчитываю на работу с ним».

И добавлял позже: «Получить возможность играть под его руководством – то же самое, что вытащить счастливый лотерейный билет». Позже – вспоминал, что пообещал себе уйти из «Боруссии» только в случае предложения от «Реала»: «Если бы я не воспользовался этим шансом, я бы никогда себя не простил».

Шахин переезжал с женой, которая была на четвертом месяце беременности. Освоиться в Мадриде помогал Месут Озил, а языковой барьер не мог быть проблемой – к тому времени Шахин учил испанский уже полтора года, взявшись просто из интереса, переводчик Лукаса Барриоса был в «Боруссии» его учителем. Позже Шахин давал интервью в «Реале» именно на испанском.

В целом, отличная стартовая позиция, чтоб составить мощную конкуренцию Сами Хедире и Хаби Алонсо. А вот здоровье стало подводить.

Шахин уже переходил в «Реал» травмированным, но к июню понемногу восстановился, а потом опять подвело колено – травмировался на первой же тренировке. Только со стороны смотрел за крутыми матчами в испанском Суперкубке против «Барселоны» (2:2, 2:3), а потом, тренируясь, получил новое растяжение боковой связки колена. Теперь счет пошел не на дни, а на месяцы.

Только в конце октября Шахин вернулся в общую группу. Единственная большая радость за ту осень – в сентябре родился сын. «Я многому научился как человек – стал отцом, – говорил Нури. – Это помогло сохранять ясность ума. Агент, родители, жена – все были рядом. Ведь нелегко, когда муж приходит домой в плохом настроении».

«Его физическое состояние таково, будто он еще находится в предсезонке, – говорил Моуринью. – Его рискованно выпускать на 90 минут сейчас. Мы должны думать о будущем, у Нури впереди еще 10 лет футбольной карьеры». Впервые за «Реал» Шахин сыграл только в 12-м туре – поучаствовал примерно полчаса во всеобщем веселье, когда команда разгромила 7:1 «Осасуну».

До конца 2011-го Шахин больше не выходил в Ла Лиге, но сыграл четыре матча в старте – по два в Лиге чемпионов и Кубке. В кубковой игре против «Понферрадины» Шахин впервые в карьере забил головой.

Этот мяч так и остался единственным за «Реал». Ролик на ютубе с гордым названием «Nuri Sahin ● All Goals with Real Madrid» существует и длится меньше минуты.

Дальше Шахин плотно сел в запас, в 2012-м впервые вышел только в конце марта – вклиниться в связку Хаби и Хедиры уже было нереально. Хотя экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон двигал другую версию: «Нури не выходит на поле просто потому, что главный тренер его не любит».

Реплика Моуринью: «Шахин был подписан не на пять месяцев, а на пять лет. Теперь у него есть время, чтобы показать свою важность для команды, убедить критиков, что это не была простая трата денег».

Полузащитник вышел на замену против «Сосьедада» и появился в старте в четвертьфинале ЛЧ с АПОЭЛ. «Очень рад, что у меня есть Шахин, – говорил Моуринью. – Он сумел преодолеть довольно трудную ситуацию в «Реале», когда вынужден был тренироваться, но при этом оставался без игровой практики». Едва ли был рад сам Шахин: за вторую часть сезона-2011/12 – а это пять месяцев – у него было только пять матчей за «Реал» во всех турнирах.

Итого – десять игр за «Реал» и один гол. В старте – семь. 126 минут за сезон в Ла Лиге – явно не для этого он переходил. Травмы выглядели главной причиной. Шахин говорил: «Для меня это была новая ситуация. Я никогда не был травмирован так долго, максимум – одну-две недели. А тут – шесть с половиной месяцев».

«Он останется в «Реале» на будущий сезон, мы ожидаем от него большего», – заверил Моуринью. «Я хочу остаться в величайшем клубе мира, – соглашался Шахин. – Я выступаю в клубе своей мечты». Об этом говорилось в первой половине 2012 года. Потом он еще раз трижды встречался с Моуринью – и в конце лета ушел в аренду.

«Хочу, чтобы он играл, – пояснил Жозе. – Премьер-лига способна многому его научить, но мне не так важно, куда он перейдет. Для меня здорово, что Шахин будет играть – за «Арсенал», «Ливерпуль» или «Тоттенхэм».

Оказалось, за «Ливерпуль», но и там не сложилось. Да еще и клуб не решал больших задач в тот момент, а с «Реалом» Шахин хотя бы стал чемпионом Испании. Впрочем, в АПЛ Нури провел всего полгода – в начале 2013-го его арендовала «Боруссия», в следующее окно забрала в аренду уже на год, а после этого вернула себе на контракт, заплатив «Реалу» семь миллионов евро.

Как оказалось, к тому времени Шахин уже провел последний полноценный сезон в топ-5 лиге – 2013/14. Дальше, играя за «Боруссию» и «Вердер», он выходил не чаще, чем в 20 матчах Бундеслиги.

Шахин до сих пор ценит работу с Моуринью, вспоминает Роналду и Зидана. Признается, что не справился со стрессом

У Шахина мало что получилось и в «Реале», и в «Ливерпуле», но от тренеров остались разные впечатления. О Брендане Роджерсе – не слишком приятные: «Он хотел, чтобы я играл на позиции плеймейкера, однако я никогда не играл под нападающим. Я спрашивал его, почему играю именно там, ведь это не моя оптимальная позиция, но он не отвечал. Я уехал от Брендана Роджерса, и слава богу».

А про Моуринью говорил так: «Он был всегда честен в общении со мной». А однажды высказался: «Моуринью любит успех и идет по трупам. Он выигрывает матчи в перерывах. Его речи восхитительны! Я до сих пор слышу их. Конечно, каждый игрок хочет победить, но Моуринью воплощает собой победу».

О клубе тоже сохранил позитивные впечатления: «Футболисты «Реала» – очень простые и любезные люди. Особенно Криштиану Роналду, который немало поддерживал меня в трудные минуты. Он говорил мне, что я очень хороший футболист и не должен беспокоиться. Но моим самым большим покровителем был Зинедин Зидан. У нас с ним были отличные взаимоотношения».

Почему карьера в «Реале» не удалась, Шахин понимает так: «Я могу играть в свою полную силу, только если счастлив в клубе. Мне определенно не было комфортно в «Реале» и «Ливерпуле». Именно поэтому я и вернулся в Дортмунд. Думаю, что все могло сложиться по-другому, если бы не моя травма». И все равно вспоминал с позитивом – цитата Marca: «Ни о чем не жалею. Таким опытом может похвастать далеко не каждый футболист. Это был отличный этап моей карьеры».

Уже став тренером «Антальяспора», Шахин добавлял: «Я был уверен, что заиграю в «Реале». Я был топ-игроком, но этого недостаточно для «Реала» – [там] нужно быть ментально сильным. Со своими травмами я не был готов. Я тренировался с игроками мирового класса, обладал [определенными] качествами, но не справлялся с давлением и стрессом. А должен был быть терпеливым. Все говорили: «Ты в «Реале», ты должен быть счастлив». Но этого недостаточно».

В 2020-м испанская Marca составила символическую сборную провальных трансферов «Реала» в XXI веке: включили туда и Шахина в полузащиту вместе с Асьером Ильярраменди, Жюльеном Фобером и Ройстоном Дренте.

За пять с половиной лет, которые Шахин играл в «Боруссии» уже после «Реала», команды в ЛЧ встретились восемь раз. Половину матчей немцы не проиграли, но Шахин участвовал в трех других – где были поражения. Две игры – на «Бернабеу».

Шахин-тренер в «Боруссии»: старт в Бундеслиге не очень, зато два разгрома в ЛЧ и суперголевая осень

Шахин рассказывал Sky Sports, зачем внедрился в тренерский штаб Эдина Терзича: «Было чувство, что клуб, за который я болел с детства, нуждался во мне. Они оказались в сложной ситуации. Решение было непростым, но я прислушался к своему сердцу – и оно подсказало: «Ты нужен клубу – иди и помоги ему». Много изменилось [c тех пор, как я был игроком]. Но дорога на тренировку – все та же, я – в той же квартире. Классно вернуться туда, где вырос. Вернуться домой».

Вместе они дошли до финала ЛЧ, где проиграли как раз «Реалу».

Терзич ушел, Шахин в 35 лет возглавил «Боруссию», представил систему наказаний, где штрафуют даже за отказ от автографа, и начал в качестве главного тренера сезон-2024/25. На старте Бундеслиги команда выиграла только половину матчей из шести, сгорели 1:5 «Штутгарту», но зашумела в ЛЧ – 3:0 над «Брюгге» и 7:1 с «Селтиком».

Осенью «Боруссия» сыграла шесть матчей и забила в них 30 мячей, так что дортмундцы – настоящий голевой генератор.

Перед сезоном «Боруссии» Шахина давали около 8% вероятности чемпионства в Бундеслиге (коэффициент 13.00), но после шести туров цифра просела до 3% (30.00). Даже у попадания в четверку коэффициент сейчас – 1.75, высоковато.

В ЛЧ «Боруссия» перед стартом котировалась 11-й (меньше 3% на титул – 35.00). Сейчас по котировкам она делит девятое место с «Атлетико» и «ПСЖ», но цифры примерно те же (3% и коэффициент 30.00). А в гигантской таблице с шестью командами идет первой благодаря разнице 10:1.

«Реал» в любом случае явный фаворит домашнего матча против «Боруссии» – с 1.50 на победу против 5.80. В финале ЛЧ на успех «Реала» в основное время изначально давали даже 1.57 – то есть коэффициент был не слишком больше, чем сейчас, когда матч будет проходить в Мадриде. Тогда он рос до 1.70, но «Реал» победил.

Сейчас – падает на исход в пользу испанцев. В матче против своего бывшего игрока, который теперь – молодой тренер. И который совсем не в обиде на «Реал», хотя звездой там стать не получилось.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Denis Doyle / Stringer, Christof Koepsel / Staff, Lars Baron / Staff, Angel Martinez / Stringer; East News /AP Photo/Petros Karadjias, AP Photo/Kathy Willens