Минус 2000 евро за отказ дать автограф и минус 100 евро за каждую минуту опоздания. Суровая система штрафов в «Дортмунде»

«Боруссия» Нури Шахина удивляет жесткой системой штрафов.

Испанское медиа Sport.es раскрыло железные методы Нури Шахина.

Накажут даже за неподписанную футболку!

Базовые пункты вроде штрафов за опоздание, конечно, есть. Если игрок не прибудет на матч команды вовремя, то заплатит 3 тысячи евро. В случае пропуска любого запланированного клубного мероприятия штраф побольше – 5 тысяч. За каждую минуту опоздания на тренировки и восстановительные процедуры минус 100 евро.

Смотрят и на мелочи.

● Те же 100 евро возьмут за беспорядок на базе или ненадлежащее хранение экипировки, а также за использование телефонов во время еды или восстановительных процедур.

● За ношение неподходящей одежды игроков штрафуют на 250 евро. Столько же потребуют за лишний вес на командном измерении – хотят, чтобы оптимальные цифры держались на протяжении сезона.

● Новые правила коснулись и взаимодействия с фанатами. Если игрок откажется дать автограф, то обеднеет на 2000 евро. А если он еще и не захочет подписать футболку, то лишится еще 500 евро.

Железная дисциплина.

В «Астон Вилле» требовали торты на праздники, в «Бирмингеме» штрафовали за игнор персонала в столовой, «Челси» запрещал телефоны во время еды

Отмечались и в других клубах.

Например, в «Астон Вилле» футболист может лишиться 100 фунтов (118,9 евро), если не наденет тапочки в душе, и еще 50 фунтов (59,4 евро), если не принесет торт на день рождения.

Соседи «Виллы» из «Бирмингема» пошли дальше. Того, кто не поприветствует персонал в столовой, оштрафуют на 250 фунтов (297,2 евро). Кроме того, нельзя оставлять снюс на полу в раздевалке – за это недосчитаются 50 фунтов.

Любой предмет, оставленный в столовой, обойдется в 20 фунтов (23,7 евро), а медицинское оборудование, не возвращенное в медкабинет, – 100 фунтов в день. Во столько же обойдется фотография в процедурном кабинете.

Все серьезно: если не выплатить штраф сразу, он увеличится вдвое. В случае игнора сумму удержат со следующей зарплаты.

В ноябре 2019-го Фрэнк Лэмпард устанавливал жесткие правила в «Челси». Вот самые броские.

Чей-то зазвеневший телефон в столовой или во время собрания команды стоил тысячу фунтов, как и появление в день матча или отбытия команды на выезд не в клубной атрибутике.

Если игрок не сообщал о болезни перед выходным или за 1,5 часа до начала тренировки, штрафовали сразу на 10 тысяч.

Плюс еще пара жестких правил:

● Агенты не могли появляться на базе. Только в том случае, если приезжали по официальным делам.

● Столовая закрывалась за час до тренировки. Если опоздал и не успел позавтракать – остался без еды.

● Игроки обязательно сообщали клубу, если на выходные хотят куда-то уехать. Это связано с необходимостью отслеживать их перемещения допинг-офицерам.

Отдельно в расписании штрафов отмечалось: если игрок регулярно нарушал условия контракта, у клуба были все поводы собрать совет директоров, чтобы обсудить расторжение соглашения (очевидно, без выплаты компенсации).

Сурово.

Фото: Bernd Thissen/dpa/Globallook Press/Global Look Press ; avfc.co.uk ; chelseafc.com/en