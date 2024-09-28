Старт Станковича – как у Абаскаля год назад. За семь лет хуже был только Кононов

Все еще верим в Деяна?

У «Спартака» второе поражение в Мир РПЛ при Деяне Станковиче. Реальность показала, что букмекеры не просто так понижали коэффициенты на «Локомотив».

Аналитики почти идеально предсказали ход событий.

● Победа «Локомотива» (2.60). ● Тотал больше 3 (1.88). ● Эсекиэль Барко (2.50) и Дмитрий Воробьев (2.85) были в тройке фаворитов на голы. ● Прошел и «верх» по карточкам (ТБ 3,5 за 1.50).

10 туров – результата нет. Даже Абаскаль во второй год был не хуже

Прошлый сезон Гильермо Абаскаля принято считать одним из худших в современной истории «Спартака», но цифры говорят об обратном – испанец не сильно выделялся в минус. У команды после 10 туров были те же 16 очков… Одна радость для Деяна Станковича – пока побеждает Гильермо Абаскаля по разнице мячей, а вот по месту в таблице разницы нет.

Если взять за отсечку семь лет, «Спартак» по очкам только раз стартовал хуже – в смутный сезон Олега Кононова. Тогда было 14 и девятое место. Тренер смог продержаться только 11 туров.

Любопытно, что лучший старт после Олега Романцева – у Валерия Карпина в сезоне-13/14 (23 очка).

Кэф на чемпионство рухнул в два с лишним раза. И календарь дальше трудный

График в 16 очков за 10 туров позволяет рассчитывать на 48 очков по итогам сезона: в прошлом чемпионате «Спартак» набрал 50, этого точно не хватит для борьбы за медали.

Букмекеры еще до матча с «Локомотивом» существенно повышали коэффициенты на титул красно-белых: 15.00-17.00 вместо 7.00 до начала чемпионата. Сейчас же вполне может быть пробита и отметка в 20.00.

Еще и расписание не выручит «Спартак» проходными матчами. В следующем туре искать дома решение против «Ростова», затем домашняя игра с «Краснодаром», выезд к ожившему «Пари НН» и горячее гостевое дерби с ЦСКА. Есть существенный риск отстать даже от графика Абаскаля.

Ставки на Спортсе

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press