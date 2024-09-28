Тревожно за Чалова: букмекеры ждали 11 голов, но пока один, да и тот – случайный

Федор Чалов провел уже девять матчей в Греции – время подвести первые итоги. Пока прогнозы букмекерских компаний в отношении Федора совсем не подтверждаются. От лидера ЦСКА ждали, что он будет главной звездой греческой лиги и бороться за звание лучшего бомбардира, но пока по статистике все очень грустно: Федор забил только один раз, когда вратарь фактически сам ударил в форварда мячом.

Ожидания: 11 голов минимум и 4 голевые передачи; нынешняя реальность: 1+0

Букмекеры до переезда Федора в Грецию выставили несколько индивидуальных линий под россиянина. В частности, можно было спрогнозировать его индивидуальный тотал по голам. На 11 мячей и более предлагалось ставить за 2.00. То есть такой расклад оценивался вероятностью в 50%. Ожидали и большей вовлеченности в амплуа диспетчера: такой же коэффициент 2.00 был на тотал больше 3,5 по «ассистам». Сейчас уже грустная реальность скорректировала оптимистичные линии.

До матча шестого тура чемпионата Греции против «Ариса» Федору снизили индивидуальный тотал. Теперь можно ставить только на девять голов. В то же время аналитики уже сомневаются, что будет взята даже столь скромная отметка в греческой лиге – коэффициент 2.10 на ТМ 8,5. Снизились ожидания и по «ассистам». Теперь даже четыре голевые передачи от Чалова спровоцируют выигрыш по коэффициенту 2.40.

А может, станет лучшим бомбардиром?

В букмекерской компании Tennisibet еще жива линия на Чалова – лучшего бомбардира. На удивление коэффициент не так высок – 6.10. За 1.09 можно спрогнозировать, что россиянин гонку не выиграет.

Фаворитом в Греции является испанец Лорен Морон. Экс-нападающий «Бетиса» ныне выступает за «Арис» и уже наколотил четыре мяча; в прошлом чемпионате у Морона было двадцать голов.

Помимо этого, по-прежнему в отличной форме герой прошлой Лиги конференции Аюб Эль-Кааби (марокканец имеет 3+2 за пять матчей).

Специальный вариант ставки для ценителей таланта Федора Чалова – новый рекорд по голам в истории клуба ПАОК за один сезон. Для этого необходимо забить 28 мячей. Обладатель нынешнего рекорда – Александр Прийович. Серб забил за ПАОК 27 голов во всех турнирах сезона-17/18.

Ближайший матч – дуэль с Шапи

В воскресенье, 29 сентября, в Греции будет большая игра – ПАОК в статусе лидера чемпионата примет «Арис». Есть и российское противостояние нападающих: Магомед-Шапи Сулейманов пока не играл в этом сезоне из-за очередной дисквалификации, но должен выйти на поле в матче против Чалова.

Любопытно, что россиянина отстранили на пять матчей за угрожающее поведение в отношении судьи Стефани Фраппар. Француженка обслуживала горячий финал Кубка Греции «Арис» – «Панатинаикос». Команда Шапи тогда уступила, а некогда вундеркинд «Краснодара» активно оспаривал решения приглашенного арбитра.

ПАОК – большой фаворит в линии. Хозяева получили коэффициент 1.75 против 5.00 у «Ариса». Трансляция игры будет доступна на Спортсе» . Встречу прокомментирует Эльвин Керимов.

Ставки на Спортсе»

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Фото: East News /Yasin AKGUL / AFP, ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP