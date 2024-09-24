ПАОК Чалова и Оздоева: как они там? Будет второе золото подряд? Посмотрим их матчи на Спортсе’‘

Трансляции чемпионата Греции – с 29 сентября.

ПАОК становится для нас все интереснее: теперь там еще и Федор Чалов вдобавок к Магомеду Оздоеву, яркому президенту Ивану Саввиди и русским сотрудникам клуба.

Мы на Спортсе’’ будем следить за ПАОКом еще внимательнее: с ближайшего тура начинаем показ матчей команды в чемпионате Греции. Первая трансляция – 29 сентября, ПАОК принимает «Арис». В воскресенье в 20:30 мск матч прокомментирует Эльвин Керимов.

ПАОК уже почти десять лет почти не выпадает из топ-2 чемпионата Греции, в прошлом сезоне с помощью Оздоева стали чемпионами и лидируют в лиге сейчас. Федор Чалов обживается, чтобы тоже приносить пользу, вот и первый гол уже есть .

Чалов в ПАОКе: забавный гол и незабитый пенальти, вера тренера и руководства

Федор Чалов приехал в ПАОК реализовывать европейскую мечту – вряд ли она ограничивается чемпионатом Греции, но он явно увидел тут привлекательную площадку для разгона.

Правда, через пару недель после перехода отвалилась одна из возможностей: вылетели из квалификации лиги чемпионов от «Мальме» (пропустили на 90+6, перешли в овертайм и там проиграли). Хорошо хоть следом прошли «Шэмрок» и попали в основной этап Лиги Европы, будет еврокубковая презентационная площадка.

Чалов сыграл восемь матчей: во всех трех еврокубковых выходил на замену, четырежды в чемпионате был в старте, а в пятом появился на замену и забил. В трех случаях играл единственного центрфорварда при 4-2-3-1, еще раз – в паре нападающих (4-4-2). В районе 70-х минут Чалова меняли каждый раз, когда он был в основе.

Пока у Федора не было ни одного результативного действия, его поддерживали: несмотря на то, что он не смог забить даже «Шэмроку» с пенальти. «Не нужно падать в эту ловушку безумия [из-за желания забить], – реагировал главный тренер Рэзван Луческу. – Третий гол возник после его прессинга, четвертый создал он. Да, Федор еще не как рыба в воде, он как рыба у воды. Но у него есть нужные качества и опыт. Нам нужен этот игрок, это бомбардир».

Федор правда был полезен в подыгрыше, активен в прессинге. Регулярно бил, у него было пять голевых моментов в пяти первых турах лиги.

Правда, использовал он в итоге неочевидный шанс: не выключился, когда вратарь соперника забрал мяч, а его толчок воспринял как мотивацию. И удачно выставил ногу – хотел как минимум помешать выносу с руки, а отскок от пятки получился идеальным.

Благодаря голу Чалова обыграли «Волос» крупно – 4:1, сам Федор после игры ярко праздновал с болельщиками. Он вообще в восторге от окружения: «Здесь очень открытые люди, с первых дней приняли меня как дома. Весь город живет футболом, каждый готов помочь. Атмосфера на стадионе – фантастическая. Слышал много о ней, теперь почувствовал. Особенно когда мы забивали – это было волшебно, это мотивирует и меня забивать, чтобы прочувствовать на себе».

Оздоев в ПАОКе: самый результативный сезон, 50 матчей, большие психологические проблемы

Магомед Оздоев начал в ПАОКе второй сезон. Летом 2023-го он перешел из турецкого «Фатих Карагюмрюк» за 450 тысяч евро, несмотря на интерес со стороны «Спартака» и «Крыльев Советов». Сейчас у него второй гарантированный год контракта, дальше опциональное продление еще на сезон.

Нисколько не пожалели ни он, ни клуб. ПАОК приобрел старательного центрального полузащитника, который помог выиграть чемпионство, сам Оздоев был очень доволен развитием карьеры. «Я провел отличный чемпионат, по результативности вообще мой лучший сезон, впервые сыграл почти 50 матчей, совсем чуть-чуть пропустил», – рассказывал он «Чемпионату».

На самом деле у Оздоева – даже не «почти», а ровно 50 матчей за сезон-2023/24. Мощно.

Россиянин забил шесть мячей в чемпионате (только у пяти одноклубников больше), еще один добавил в Лиге конференций, там ПАОК дошел до четвертьфинала. В греческой лиге у него есть голы и в принципиальных матчах – АЕКу и «Олимпиакосу». В большинстве случаев Оздоев играл опорного полузащитника, причем эффективно и аккуратно: лишь две желтые карточки.

Один из самых эмоциональных моментов – апрельский гол АЕКу на 89-й минуте, принесший ПАОКу ничью 2:2. В интервью Оздоев едва сдерживал слезы – переводчик с английского на греческий несколько раз похлопал его по плечу, чтобы поддержать.

Магомед признался, что очень благодарен тренеру Луческу и президенту Ивану Саввиди за поддержку – они помогли пережить сложное время. У Оздоева были травмы, он не раз играл с повреждениями, это спровоцировало психологические проблемы – столкнулся с подобным впервые в жизни. Вызвал резонанс. Известный в Греции спортивный журналист Ламброс Балафас, например, написал: «Рядом с Оздоевым оказались Луческу и Саввиди – помогли ему верить, бороться и выйти победителем из трудной битвы».

Луческу публично поддержал Оздоева: «У каждого человека бывают взлеты и падения. В таких ситуациях мы поддерживаем друг друга и придаем уверенности. Мы провели много времени за разговорами на эту тему. Греция – страна, где ты лучший в мире, когда побеждаешь, и худший, когда проигрываешь. Нужно учиться преодолевать трудности. Преодолевая – становишься лучше».

После той ничьей 2:2 неприятная серия накрыла весь ПАОК: вылетели из ЛК, дважды проиграв «Брюгге», получили от «Олимпиакоса» и потеряли очки с «Ламией». Но благодаря победам в оставшихся четырех матчах все-таки взяли чемпионский титул.

Оздоев делился рецептом: «Плодотворная работа всех людей: начиная от простого жителя Салоников, который влюблен и живет клубом, и заканчивая работником на базе, который стрижет газон и готовит все для команды. А самая главная заслуга в чемпионстве – это Иван Игнатьевич Саввиди. Он душой и сердцем болеет и переживает за команду».

В этом сезоне россиянин провел все десять первых матчей ПАОК в сезоне, выходил в стартовом составе в семи, пропустил только одну (последнюю против «Волоса», где забил Чалов). Уже есть результативные действия в трех турнирах: два ассиста с «Борац Баня-Лукой» и «Мальме» в ЛЧ, гол «Шэмроку» в ЛЕ и тоже один мяч в чемпионате, в первом же туре. С фирменным празднованием.

Итого 2+2 за пару месяцев – впечатляюще для опорника.

ПАОК помимо россиян: три испанца, парень с матчами за США и Мексику, экс-игроки «Шахтера» и киевского «Динамо», а еще – Ловрен и Бакайоко

Знакомых и ярких игроков в ПАОКе немало. Под конец трансферного окна клуб подписал двух звучных новичков: пришли 30-летний Тьемуэ Бакайоко , всю карьеру до этого отыгравший в топ-лигах, в том числе у него был сезон за «Челси», три – за «Милан» и четыре в «Монако», а также Деян Ловрен. Хорвату уже 35, после шести лет в «Ливерпуле» он провел три сезона за «Зенит», еще два – в «Лионе» и вот теперь приехал в Грецию.

Лучшие клубные бомбардиры прошлого сезона забили по 10 мячей – это болгарин Кирил Десподов , он раньше играл за «Кальяри», его выкупили из «Лудогорца», а также серб Андрия Живкович , не заигравший в «Бенфике», у него уже пятый сезон в Греции.

Лучший ассистент с 10 голевыми – бразилец Тайсон , он брал 15 украинских трофеев с «Шахтером». 21-летний грек Иоаннис Константелиас закончил прошлый сезон с 9+7, звучали инсайды об интересе «Зальцбурга» и трансфере за 17,5 млн евро.

38-летний капитан Виейринья начал в ПАОКе восьмой сезон, застал прошлый чемпионский титул в 2019-м. Годом позже пришли два австрийца Штефан Шваб и Томас Мург , сейчас Шваб лучший бомбардир нового сезона. Омар Колли прилично побыл в Серии А – пять сезонов за «Сампдорию».

Есть сразу три испанца. Двое из них правые защитники: Хони Кастро раньше играл за «Вулверхэмптон», Хоан Састре – экс-футболист «Мальорки». А форвард Брандон переходил из «Малаги». Поляк Томаш Кендзера до ПАОКа отыграл шесть сезонов в киевском «Динамо», а американец Джонатан Гомес, что удивительно, выступал за сборные и США, и Мексики. Летом в команду пришел забивной марокканец Тарик Тиссаудали: в бельгийской лиге за «Гент» у него было 43 гола в 95 матчах.

Сын Мирчи Луческу – Рэзван – тренирует ПАОК с 2021-го, причем это второй заход: уже работал с 2017-го по 2019-й. При нем команда выиграла два чемпионата и два Кубка Греции.

ПАОК не тратит много: как правило, выручает на продажах больше, чем вкладывает. Например, с сезона-2020/21 клуб заработал так 66 млн евро, а купил – всего на 27 млн. Самые крупные покупки за это время – Чалов, Десподов и хорват Антонио Чолак (сейчас в «Специи»), за каждого из них платили по три миллиона.

Рекордный трансфер ненамного дороже: в начале 2019-го ПАОК потратил 4 млн на исландца Сверрира Ингасона из «Ростова».

ПАОК отстает по чемпионствам от большой тройки и не котируется главным претендентом на титул

В Греции нереально догнать по титулам «Олимпиакос» (47), далеко позади «Панатинаикос» (20) и АЕК (13). ПАОК на этом фоне смотрится скромно – только четыре титула, половина из них – за последние пять лет. До этого клуб выигрывал чемпионаты в 1976-м и 1985-м.

При этом из 70 команд греческой элитной лиги, начиная с сезона-1959/60, только ПАОК, «Олимпиакос» и «Панатинаикос» никогда не вылетали. За последние семь сезонов ниже второго места финишировали только однажды – в позапрошлом году.

Перед сезоном-2024/25 ПАОК не был фаворитом, шел по котировкам четвертым, позади большой тройки конкурентов: «Олимпиакоса», «Панатинаикоса» и АЕКа. Второе подряд чемпионство ПАОКа оценивали в 17% вероятности.

Но вот после пяти туров у ПАОКа 13 очков, это лидер. Команду ждет горячий выезд в Лиге Европы – к «Галатасараю», а дальше – домашняя игра с «Арисом» Магомеда-Шапи Сулейманова, ее мы и посмотрим в прямом эфире на Спортсе’’ с комментариями Эльвина Керимова .

Хах, что за первый гол у Чалова в Греции! Подставил пятку под вынос кипера

Фото: paokfc.gr ; East News /Joris Verwijst / Orange Pictures / DPPI via AFP