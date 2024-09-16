«Барселона» и «Монако» последний раз играли 30 лет назад. С ними в той ЛЧ дебютировал «Спартак»

«Монако» Александра Головина встретится с «Барселоной» в новом формате Лиги чемпионов. Последний раз эти команды играли за пару лет до рождения Головина, одних возглавлял 43-летний Арсен Венгер, за других играл 22-летний Пеп Гвардиола.

Это был очень интересный сезон-1993/94 – дисквалификация действующего победителя, Англия третий год без ЛЧ, первый чемпион России, команда с победой 5:3, проигрывая 0:3 и еще много других событий.

Совсем непривычный формат – только восемь участников и одноматчевые полуфиналы

Всего в турнире сыграли 42 команды. Победители предварительного раунда присоединились к сеяным – так 32 клуба разделились на пары в 1/16 финала. Затем прошла стадия 1/8, а восемь победителей вышли в групповой этап.

Там – две группы по четыре команды и стандартный календарь с шестью матчами, два из которых прошли в 1993 году (в ноябре и декабре), а четыре оставшихся – в 1994-м (три в марте, еще один – в апреле).

Победитель квартета принимал в полуфинале вторую команду параллельной группы. Полуфинал был только один – и проходил в конце апреля, а финал разыгрывался в середине мая.

«Марсель» выиграл прошлую ЛЧ – и не попал в эту, вместо него просился «Блэкберн», а сыграл «Монако»

Розыгрыш первой ЛЧ уже под этим названием прошел в сезоне-1992/93 и завершился победой звездного «Марселя». Действующий чемпион должен был автоматически квалифицироваться и в следующую ЛЧ, но этого не произошло.

Расследование во Франции подтвердило, что «Марсель» подкупил футболистов клуба «Валансьен» в одном из матчей Лиги 1. Команду лишили чемпионства сезона-1992/93, тут же сослали в Лигу 2, а заодно отстранили от ЛЧ-1993/94.

Вакантное место должен был занять «ПСЖ», финишировавший вторым в чемпионском сезоне «Марселя», но он отказался от участия в турнире. Третьим тогда был «Монако» – но и он не слишком туда хотел. Юрий Карман и Юрий Корзаченко рассказывали в «Энциклопедии мирового футбола»: дошло до того, что вместо «Марселя» поиграть в ЛЧ внезапно изъявил желание английский «Блэкберн», который не попал в еврокубки с четвертого места АПЛ. Французы спохватились и отправили на турнир «Монако».

Любопытный момент возник и с польским чемпионом. В последнем туре сезона-1992/93 за чемпионство боролись «Легия», ЛКС (поровну очков) и «Лех» (на два меньше). При равенстве очков считалась разница – и «Легия» с ЛКС в своих матчах отвели душу: первые выиграли 6:0, вторые – 7:1. В Польше заподозрили, что дело нечисто, тем более что обоим клубам позарез нужны были деньги от еврокубков, – и аннулировали исходы обоих матчей.

«Лех» же выиграл, догнал по очкам «Легию» и ЛКС – и опередил обоих по разнице, которая была гораздо лучше. В итоге именно он и стал чемпионом, после чего отправился в ЛЧ. А «Легию» с ЛКС наказал еще и УЕФА – он вообще никого из Польши не пустил в Кубок УЕФА.

Что интересно, и «Лех», и «Монако» в ЛЧ пересеклись с московским «Спартаком».

Приключения в квалификации: «МЮ» внезапно вылетел от турок, «Барса» еле спаслась после 1:3 в Киеве

Интересного хватало уже в предварительном раунде. Например, тбилисское «Динамо» пустили в ЛЧ в самый последний момент – и затем исключили после победы (2:1, 1:1) над «Линфилдом»: судья из Турции пожаловался в УЕФА на то, что представители грузинского клуба предлагали ему взятку в размере $5000, те утверждали, что это была компенсация за транспортные расходы. УЕФА убрал «Динамо» из турнира, да еще и дисквалифицировал на следующий сезон еврокубков.

«Сконто» во главе с Александром Старковым вышло дальше в серии против «Олимпии» с 24 послематчевыми пенальти – решающий промах допустил Миран Павлин, который через шесть лет забил Украине в стыках и не пустил ее на Евро-2000, а сам заодно съездил и на ЧМ-2002.

В первом раунде «Барселона» Йохана Кройфа без Ромарио очень неудачно съездила в Киев к «Динамо» – получила 1:3. Кройф рассуждал, что дома хватит двух мячей – «Барса» их забила быстро, но пропустила еще в первом тайме. После перерыва все же сподобилась на еще два гола – 4:1.

А на следующем этапе из ЛЧ вылетел «МЮ», да еще и от «Галатасарая» – 3:3 дома и 0:0 в гостях. Гостевой матч получился неудачным во всем – толком не было моментов, сильно давила атмосфера, а потом игроки «МЮ» еще и подрались с полицейскими. Совершенно дикое противостояние на стадионе «Али Сами Йен», по итогам которого в восьмерку вышли турки. Англия так и не могла добраться до группы (годами ранее вылетали «Арсенал» и «Лидс»).

У кого не было проблем 1/8-й – так это у «Спартака» и «Милана», которые в общей сложности забили своим соперникам по семь голов. «Спартак» – первый чемпион России в ЛЧ (ЦСКА годом ранее играл как победитель чемпионата СССР) – вообще на двух этапах квалификации настрелял 16 мячей: девять влетело в ворота «Сконто» (5:0, 4:0), еще семь вытащил «Лех» (5:1, 2:1).

Группа А: «Барса» – первая, «Спартак» дважды крупно проиграл, «Галатасарай» – единственный без побед

Сюда попали «Барселона», «Монако», «Спартак» и «Галатасарай».

Первый тур уже обратил на себя внимание: «Барселона» на удивление не выиграла в Турции (0:0), а «Спартак» внезапно вышел в синей форме в Монако и проиграл 1:4 («Спартаку» Лилиан Тюрам забил свой единственный гол в еврокубках). Через две недели в Москве «Галатасарай» снова свел ничью 0:0 в игре с тремя удалениями (два у «Спартака»), а «Барселона» и «Монако» встретились на «Камп Ноу».

Монегаски собрали очень симпатичный состав с Эммануэлем Пети, Клодом Пюэлем, Лилианом Тюрамом, Энцо Шифо, Юргеном Клинсманном, Юрием Джоркаеффом и Виктором Икпебой под управлением молодого тренера Арсена Венгера. У «Барсы» имена были никак не хуже: Роналд Куман, Микаэль Лаудруп, Хосе Бакеро, Христо Стоичков, Ромарио, а два безответных гола в ворота «Монако» уже к 26-й минуте забил Айтор Бегиристайн – тот самый, что сейчас трудится спортивным директором в «Манчестер Сити».

Поражение не изменило планы «Монако», который просто набирал очки в других матчах – в двух следующих турах он разгромил «Галатасарай» дома (3:0) и не обратил никакого внимания на пылающий «Али Сами Йен» (2:0). «Барса» же помучилась в Москве (2:0 к 87-й минуте – но 2:2), жалуясь на плохое поле, а дома, быстро пропустив от Валерия Карпина, играла 1:1 до 75-й минуты, после чего в течение 11 минут забила четырежды – 5:1.

В пятом туре «Монако» обеспечил себе выход в полуфинал в Москве – в равном матче со «Спартаком» обошлось без голов. «Барса» дома забила трижды «Галатасараю».

Интриги на последний тур: кто станет первым и тогда сыграет полуфинал дома, выиграет ли «Спартак», забьет ли первый гол «Галатасарай»? Утвердительный ответ на два последних вопроса – будущие тренеры «Ростова» Валерий Карпин и Виктор Онопко забили туркам по голу, а те на 86-й минуте затолкали единственный мяч в той ЛЧ – 2:1 в пользу «Спартака», и у него третье место.

Удивительно, но 13 апреля 1994 года – чуть больше 30 лет назад – последний раз сыграли «Монако» и «Барселона». Ранний гол Стоичкова после крутого заброса Гвардиолы оказался единственным – группу выиграла «Барса». С тех пор команды не встречались в еврокубках.

Группа В: «Милан» стал первым только с двумя победами, «Вердер» выиграл, уступая 0:3, а потом получил дома 0:5

Тут были «Милан», «Порту», «Вердер» и «Андерлехт».

Всех развлекал «Вердер» Отто Рехагеля, тренировавшего клуб уже 12 лет. В первом туре – 0:3 от «Порту» в гостях, но два гола в конце на время возродили интригу – 2:3. Во втором – 0:3 от «Андерлехта» дома к 66-й минуте, а в итоге – невероятные 5:3 при непрекращающемся дожде и полупустом стадионе, когда разочарованные ушли заранее. «Чудом на «Везере» раньше называли победу «Вердера» 6:2 над «Спартаком» после гостевых 1:4, но теперь появилось еще одно.

Дальше «Вердер» напрягал в гостях «Милан» (1:2) и отобрал у него очки дома (1:1), после чего с грохотом наполучал от «Порту» – аж 0:5 на своем поле. Победа над «Андерлехтом» в шестом туре помогла хотя бы не закончить на последнем месте – туда отправились бельгийцы.

«Порту» для второго места вполне хватило побед над «Вердером» и успеха в одном из матчей против «Андерлехта». «Милан» же выиграл даже меньше – всего дважды – но победил в группе. Хотя, например, «Андерлехту» даже не забил (два раза по 0:0).

В итоге «Барселона» и «Милан» никому не проиграли в группе, «Галатасарай» никого не победил и меньше всех забил (один гол – и тот в конце шестого матча), «Спартак» играл вничью с каждым из участников группы, а «Вердер» закончил шесть туров с невероятной разницей 11:15.

* * *

Получив преимущество своего поля в полуфинале, «Милан» и «Барселона» без проблем разобрались со своими соперниками. Итальянцы победили 3:0 «Монако», а испанцы с таким же счетом обыграли «Порту» в матче, который обслуживал белорусский судья Вадим Жук.

На групповом этапе «Милан» забил всего шесть голов, а в полуфинале и финале – на мяч больше. В решающей игре миланцы с Фабио Капелло разнесли «Барсу» Кройфа. Причем фаворитом больше считали «Барселону»: у «Милана» были проблемы в защите из-за дисквалификации Франко Барези и Алессандро Костакурты и в атаке – из-за лимита на легионеров в ЛЧ из заявки убрали Флорина Радучою, Жан-Пьера Папена и Брайана Лаудрупа, а Марко ван Бастен уже давно был травмирован.

Кройфу же пришлось размышлять над тем, кого убрать из четверки легионеров – Стоичкова и Ромарио лишиться было нельзя, а Куман был слишком ценен в защите, так что на матч не попал Микаэль Лаудруп, которого Капелло, как позже оказалось, опасался больше остальных.

«У меня нет сомнений в том, что «Барселона» играет лучше «Милана», но итальянцы превосходят нас в одном компоненте: мы можем сыграть хорошо и получить посредственный результат, а они умеют, играя посредственно, победить соперника», – говорил перед матчем Кройф. Но эта теория ни к чему не привела – «Милан» просто был гораздо лучше во всех компонентах и провел практически идеальную игру.

Даниэль Массаро, проводя самый голевой сезон в карьере, забил дважды, добавил Деян Савичевич, запустив мяч по сумасшедшей дуге от линии штрафной, а добил убежавший в атаку Марсель Десайи. 4:0 в финале – мощное окончание удивительного сезона.

И он был последним в ЛЧ в таком формате. Уже в 1994/95 групповой этап расширился до четырех групп по четыре команды.

Ставки на Спортсе

Как меняли форматы ЛЧ: был даже двойной групповой этап

Фото: Gettyimages.ru /Alessandro Sabattini, Phil O’Brien – EMPICS, Gary M. Prior