Как меняли форматы ЛЧ: был даже двойной групповой этап

Лига чемпионов изменилась впервые за 20 лет. Формат с 32 командами и восемью группами держался с сезона-2003/04. Его искали 12 лет, за которые схему турнира пересматривали аж пять раз.

Сезон-1991/92: еще не Лига чемпионов, но уже с группами

Это был последний сезон с названием Кубок чемпионов и первый с групповым этапом. Розыгрыш-1990/91 запомнился нашей стране полуфиналом «Спартака» с «Марселем», а всему миру – победой «Црвены Звезды» в финале над французами по пенальти.

До того сезона работала обычная кубковая система: 32 чемпиона образовали 1/16 финала, потом 1/8 – и так далее. Турнир начинался во второй половине сентября – в наши дни в этот момент стартует групповой этап.

Впервые новый формат турнира УЕФА обсудил в Лондоне в апреле 1991 года. А уже в конце мая постановил в Бари: вводится групповой этап.

Юрий Карман и Юрий Корзаченко писали в «Энциклопедии мирового футбола», что изменения объяснялись двумя причинами, которые связаны с топ-клубами: им не нравилось играть против гораздо более слабых команд – не было ни мотивации, ни финансовой выгоды, но при этом не хотелось пересекаться между собой на слишком ранних стадиях, если в одну пару их сводила жеребьевка.

В общем, требовалось больше денег, больше интереса и чуть больше справедливости. Скорее, именно в таком порядке.

Президенты «Реала» и «Милана» Рамон Мендоса и Сильвио Берлускони были заинтересованы в изменениях больше остальных. Обсуждали создание Суперлиги (уже тогда!), но идею отвергли. Предлагался формат с 32 командами в восьми группах, где победители выйдут в четвертьфинал – к нему вернулись значительно позже.

Пока же остановились на двух группах по четыре команды. Ключевую роль сыграло назначение президентом УЕФА в 1990 году Леннарта Юханссона, который не шел на поводу у влиятельных людей, желавших сделать Суперлигу, но был открыт к реформам и тщательно их продумывал. В общем, выбрал золотую середину и заодно сделал наше детство особенным – довел до ума Лигу чемпионов.

По мнению шведа, начальный формат был идеальным: Суперлига не нужна, потому что с новым Кубком чемпионов топ-клуб будет играть и в Европе, и в своем чемпионате, при этом никто не крадет шанс у менее именитых команд – они могут добраться до группы и получить сразу три сильных клуба в соперники.

Берлускони удовлетворился, хотя и называл решение полумерой. А его «Милан» в новый КЧ не попал по двум причинам – занял второе место в Серии А, да еще и был забанен УЕФА за скандальный уход с гостевого матча 1/4 прошлого сезона против «Марселя» (не вернулись на поле после того, как на него высыпали болельщики) – и пропустил весь год.

Формат КЧ в сезоне-1991/92 выглядел так: 32 команды, как и раньше, делились на 16 пар, 16 победителей составляли восемь пар, а восемь победителей попадали в групповой этап – в две группы по четыре команды. Победители групп выходили в финал.

Особенностей хватало и без этого. В сезоне-1991/92 Кубка чемпионов участвовал последний советский представитель – киевское «Динамо» (годом позже в ЛЧ будет последний чемпион СССР ЦСКА, но представит уже Россию) и последний клуб из ГДР – «Ганза», впервые после пятилетнего бана сыграла английская команда – «Арсенал» (хотя чемпионом был «Ливерпуль», но его дисквалифицировали на шестой год после трагедии на стадионе «Эйзель»), а действующий победитель «Црвена Звезда» играла на нейтральном поле из-за войны в Югославии.

В квалификации вылетел «Арсенал» – от «Бенфики», победный гол за которую на «Хайбери» забил Василий Кульков. Неожиданно не попал в группу и «Марсель» – его выбила «Спарта». С невероятным трудом просочилась «Барселона» – после 2:0 над чемпионом ФРГ «Кайзерслаутерном» (да, не «Баварией») горела 0:3 на выезде и забила спасительный гол на 90-й минуте.

На групповом этапе было предусмотрено два очка за победу. По одному матчу проходило в ноябре и декабре, еще по два – в марте и апреле. «Сампдория», «Црвена Звезда», «Андерлехт» и «Панатинаикос» оказались в группе А. «Сампа» с Джанлукой Виалли и Роберто Манчини стала первой, выиграв у югославов ключевой матч в Болгарии – пропустила от Синиши Михайловича, а потом забила трижды.

В группе В собрались «Барселона», «Бенфика», «Спарта» и киевское «Динамо». «Барса», казалось, легко выходила в финал, но в пятом туре уступила в Праге, обеспечив интригу на шестой – к этому моменту опережала «Спарту» лишь на очко. Но чехи проиграли в Киеве, а «Барса» превзошла «Бенфику» и уехала на «Уэмбли», где Роналд Куман на 112-й минуте забил единственный гол в финале в ворота «Сампдории».

Это был первый Кубок чемпионов в истории «Барсы», а принес его Йохан Кройфф.

Сезон-1994/95: групп и участников – в два раза больше, плей-офф расширен до четвертьфиналов

В начале 1990-х Юханссон уточнил, что каждый сезон будут тщательно анализировать и при необходимости менять формат. Еще в сентябре 1991-го делегаты УЕФА утвердили в Монтре новое название турнира с сезона-1992/93 – «Лига чемпионов», так теперь назывался групповой этап и финал.

Ввели гимн и эмблему, а в сезоне-1993/94 добавили полуфиналы – теперь победитель группы встречался со второй командой из другого квартета, причем матч был только один – на поле победителя группы.

Но топ-клубам все равно недоставало игр! Тем более что эксперимент с ЛЧ оказался очень успешным: общий финансовый оборот стремился к 175 миллионам долларов, средняя посещаемость увеличилась примерно до 45 тысяч зрителей.

При этом квалификационные раунды не приносили особой прибыли, да еще и периодически случались конфузы: например, в сезоне-1992/93 до группового этапа не дошли команды из Испании («Барселона» проиграла ЦСКА), Германии («Штутгарт» вылетел от «Лидса») и Англии («Лидс» позже уступил «Рейнджерсу»).

Что сделал УЕФА? С одной стороны, сократил ЛЧ за счет усечения квалификационной стадии. Если раньше там участвовало 32 чемпиона, то теперь – всего 24, их отбирали по рейтингу стран. Остальные чемпионы, не попавшие в число 24, отправлялись сразу в Кубок УЕФА, минуя ЛЧ.

С другой стороны, увеличил групповой этап до четырех групп по четыре команды, две из которых выходили в четвертьфинал. Весь групповой этап умещался с сентября по декабрь.

Восемь команд попали в группу автоматически – это был «Милан», как победитель прошлой ЛЧ (и заодно как чемпион Италии), а также чемпионы еще семи стран по рейтингу УЕФА (среди них оказался «Спартак»). Еще восемь участников определились в квалификации – фактически в стыковых матчах с еще восемью клубами.

Причем жеребьевка группового этапа состоялась еще до квалификации. Например, стало ясно, что в группу В попали «Спартак» и «Бавария», а также – победители пар «ПСЖ» – «Вац» и «Силькеборг» – «Динамо» Киев (в итоге ожидаемо вышли французы и украинцы).

Участие в ЛЧ приносило два миллиона франков, каждое очко – 390 тысяч долларов, выход в следующий этап – 2,4 млн, в финал – 3,07 млн.

«Гетеборг» красиво выиграл группу с «Барселоной», «МЮ» и «Галатасараем», «Спартак» и «Динамо» обменялись памятными победами и пропустили «Баварию» и «ПСЖ», впервые – и сразу классно выступили хорваты («Хайдук» вышел из группы), а «Милан» выбрался, даже несмотря на отобранные два очка за победу над «Казино» (сейчас это «Зальцбург») – так его наказал УЕФА за бросок пластиковой бутылки в голкипера австрийцев.

Четвертьфиналы прошли без сенсаций, а в полуфинале «Аякс» накидал пять голов «Баварии» (5:2 после 0:0), там же «Милан» дважды победил «ПСЖ». В финале голландцы во главе с 43-летним Луи ван Галом победили благодаря позднему голу юного Патрика Клюйверта.

Сезон-1997/98: теперь 24 команды – и не только чемпионы!

Формат с четырьмя группами по четыре команды просуществовал еще два сезона. В 1995/96 снова были 24 чемпиона, а остальные отправлялись в Кубок УЕФА, а в 1996/97 – 23, так как чемпионом Италии стал «Милан», но было зарезервировано место для победителя ЛЧ «Ювентуса».

А в 1997-м – очередные перемены. Незадолго до этого громыхнуло «дело Босмана», изменившее европейский футбол и его трансферную систему и убравшее лимит на иностранцев из ЕС. Будущее евротурниров уже не казалось радужным, так что клубные руководители снова заговорили о создании Суперлиги.

В начале 1996-го УЕФА уже знал, что снова расширит ЛЧ – теперь за счет нечемпионских мест, но следующий турнир провел в старом формате, прибыль за который превысила 150 млн долларов. А в октябре 1996-го постановил – теперь в ЛЧ сыграют и команды со вторых мест. Собственно, чем не Суперлига, о которой дискутировали и которую так хотел, например, Франц Беккенбауэр? Заодно и вернули клубы-чемпионы из стран, которых раньше отправляли в Кубок УЕФА.

«Мы сделали и шаг навстречу ведущим странам, которые хотели большего представительства, так как обеспечивали значительную долю выручки», – рассказывал «Ведомостям» один из менеджеров ЛЧ Крэйг Томпсон. Впервые с сезона-1991/92 сыграл клуб из Югославии (и что примечательно, «Партизан» попал сразу на хорватское «Динамо» и крупно уступил –1:0, 0:5).

Вместе это выглядело так:

● Всего – сразу 55 участников. Это – 46 чемпионов разных стран и еще восемь команд со вторых мест плюс «Боруссия» как победитель прошлой ЛЧ. Команды со вторых строчек – из восьми главных по рейтингу лиг (топ-5 плюс Португалия, Нидерланды и Турция), все они играли в квалификации.

● Сезон начинался с 23 июля – тогда проходил первый отборочный раунд, а в августе – второй. Восемь клубов попадали напрямую в группу, 16 – через отбор. Впервые команды могли попасть из ЛЧ в Кубок УЕФА – они вылетали туда из второго отборочного раунда.

● Одна страна получила даже не две, а три команды в ЛЧ – Германия: «Боруссия» – победитель ЛЧ, «Бавария» – чемпион Бундеслиги, «Байер» – вторая команда Бундеслиги.

● Формат группового этапа – шесть групп по четыре команды, выходят победители и два лучших клуба со вторых мест. Далее – четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

В том сезоне впервые появилась команда, проигравшая все шесть матчей в группе – словацкий «Кошице», который выбил в отборе «Спартак» (а тот благодаря новому правилу очутился в Кубке УЕФА и дошел до полуфинала). Выносом «Барселоны» 3:0 и 4:0 запомнилось киевское «Динамо», а «ПСЖ» не вышел в 1/4 даже с 12 очками.

В четвертьфиналах оказались все три немецких клуба, два из них угодили в одну пару – «Боруссия» прошла «Баварию» за счет одного гола в двух играх. К полуфиналистам неожиданно присоединился «Монако», выбивший «Манчестер Юнайтед». В финале благодаря голу Предрага Миятовича «Реал» победил «Ювентус» и завоевал главный клубный трофей впервые за 30+ лет.

Томпсон вспоминал: «Есть эпизод, который окончательно убедил меня в том, что Лига чемпионов успешна уже и будет успешна еще очень долго. Вскоре после того, как мы дали возможность играть двум командам из ведущих чемпионатов, в Испании за второе место боролись «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао – это 1998 год.

В центре Бильбао, как писали газеты, собралось больше миллиона болельщиков, которые праздновали второе место. Кому вообще раньше было дело до второго места? А теперь это значило, что команда выступит в Лиге чемпионов. Тогда я сказал самому себе: да, мы сделали нечто крутое. Если болельщикам так важно, чтобы их команда играла в Лиге чемпионов, мы все сделали правильно».

Сезон-1999/00: расширение до 32 клубов, теперь участвуют даже четвертые команды

Сгоняв в том же формате и сезон-1998/99, УЕФА затеял новую реформу – убрал Кубок Кубков и расширил ЛЧ. Колоссальные изменения за несколько лет: еще в 1996-м играли только чемпионы, а через три года в турнир попадали даже четвертые команды.

Теперь в ЛЧ ввели два групповых этапа и добавили еще один отборочный раунд. Как все это выглядело:

● В ЛЧ попала 71 команд из 47 стран. По четыре получили право выставить Испания, Италия и Германия, по три – Франция, Англия и Нидерланды, еще девять стран, включая Россию, – по две.

● Квалификационных раундов было три. Из заключительного третьего выходили 16 команд. Они присоединялись к 16 клубам, которые попадали в первый групповой этап напрямую. Там 32 команды делились на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие выходили в следующий круг, третья – вылетала в Кубок УЕФА.

● Этим следующим кругом был второй групповой раунд – четыре группы по четыре команды. По две лучшие выходили в четвертьфинал. Дальше – полуфиналы и финал.

● Весь первый групповой этап и два матча второго проводились с сентября по декабрь, оставшиеся четыре игры – с февраля следующего года, затем плей-офф.

Германия была единственной с четырьмя клубами в группе – у испанцев в отборе вылетела «Мальорка», у итальянцев – «Парма». «Спартак» – и это уникально для России – по рейтингу попал в первую корзину, но не вышел из группы. С первым групповым этапом не справились «Арсенал» и «Боруссия» Дортмунд, во втором – десяти очков не хватило для выхода киевскому «Динамо».

Очень яркими получились четвертьфиналы. «Барселона» ответила 5:1 на 1:3 от «Челси», «МЮ» и «Реал» провели суперматч (2:3) в Англии, «Валенсия» поколотила 5:2 «Лацио», а «Бавария» прошла «Порту» благодаря голу на 90+3.

В полуфиналах три из четырех команд были испанскими, в финал впервые вышли клубы из одной страны. «Реал» разгромил «Валенсию» 3:0 на «Стад де Франс».

Сезон-2003/04: 1/8 финала вместо второго группового этапа

С двумя групповыми этапами УЕФА побаловался в общей сложности четыре сезона. Уже в июле 2002 года в Ньоне решили второй этап заменить сразу же на 1/8 финала. Матчи группы должны были проводиться с сентября по декабрь, а плей-офф – в следующем году.

УЕФА уточнил – теперь финалистам ЛЧ нужно будет проводить не 17 матчей, как это было с двумя групповыми этапами (12 в группах и пять в плей-офф), а 13. То есть тогда календарь пытались сократить

«Уверены, что сокращение отвечает интересам всех участников – клубов, игроков, болельщиков, телекомпаний, спонсоров и европейского футбола в целом. Нелегко менять лучшее в мире клубное соревнование, но иногда нужно действовать ради будущего», – говорил Юханссон.

Швед также подчеркнул, что в европейском футболе важен баланс и не перегруженный календарь. Ясно, что пожелание шло из топ-лиг, к тому же далеко не всегда клубы могли собрать полные стадионы на матчи на втором этапе.

Яркий пример – «Ювентус» в сезоне-2002/03: на игре против «МЮ» было 59 тысяч болельщиков, на матчах с «Базелем» и «Депортиво» – всего 22 и 25 тысяч . Плей-офф фанатам был интереснее, так что его и ввели пораньше. Правда, в первом сезоне по дороге к нему растеряли «Интер», «Лацио», «ПСВ», «Марсель» и «Аякс», которые в группах финишировали ниже второго места. При этом далеко не все планировали увидеть в решающих матчах «Сельту», «Спарту» или «Локомотив».

В этом плане сезон-2003/04 вообще был удивительным – в четвертьфиналах повылетали три серьезных претендента в лице «Реала», «Арсенала» и «Милана» (четвертым вылетевшим был тоже весьма сильный «Лион»), а в финал вышли «Порту» и «Монако», чьи шансы на титул букмекеры перед турниром оценивали микроскопическими 1,96% и 1,49%.

Победил тогда «Порту» с голом и ассистом Дмитрия Аленичева.

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В ЛЧ с тех пор было еще несколько небольших изменений: с 2009 года в квалификации появились Пути чемпионов и нечемпионов, вводился раунд плей-офф (решающий в отборе), с 2015-го победитель Лиги Европы попадал в группу ЛЧ, а в 2020-м из-за пандемии коронавируса четвертьфиналы и полуфиналы прошли в одноматчевом формате.

Но значительных перемен не было с 2003 года. За время существования формата с 32 командами и плей-офф с 1/8 финала можно было успеть родиться, вырасти, закончить школу и университет. Впереди – новая жизнь ЛЧ.

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Paul Marriott/EMPICS, Bongarts, Offside; Werek, imago sportfotodienst via imago-images.de/Global Look Press