Он вернулся. Сандро Тонали раскаивается и больше не ставит

Далеко не статусная афиша матча первого раунда Кубка Лиги между «Ноттингемом» и «Ньюкаслом» привлекла большое внимание. Секрет – долгожданное возвращение Сандро Тонали. Итальянца последний раз видели в качестве футболиста в профессиональном матче 25 октября 2023 года. Далее – грустные десять месяцев дисквалификации: тренировки в одиночестве, правильные мотивирующие слова в интервью и больше никаких ставок.

Что пропустил Сандро Тонали

Логично будет отмотать историческую пленку на лето 2023 года. Итальянский полузащитник за сумму в районе 70 млн евро перешел в «Ньюкасл». Самое интересное, что хавбек не особо скрывал свое желание остаться в «Милане», но клуб просто не мог отказываться от продажи по финансовым соображениям.

Тонали переходил в «Ньюкасл» с потенциалом звезды АПЛ, однако успел сыграть в лиге только восемь матчей, да и то на фоне скандала. Сандро признал вину в совершении ставок на футбольные встречи. Речь не шла в влиянии на результаты – итальянец сетовал на зависимость. О ее стадии говорит тот факт, что Тонали умудрился даже поставить четыре пари на матчи «Ньюкасла» (!), хотя прекрасно знал о жестком регламенте АПЛ. Суммарно у Тонали обнаружили 50 ставок только в период с 12 августа по 12 сентября прошлого года.

Осенью даже проскочила история о том, что «Ньюкасл» рассматривает возможность подать в суд на «Милан» за утаивание информации о лудомании, но первые лица «сорок» такое намерение никогда не подтверждали. История официально завершена.

Таким образом, Тонали пропустил:

● Почти весь сезон в АПЛ. ● Второй круг в Лиге чемпионов. ● Евро-2024, хотя наверняка был бы в сборной Италии.

Очень обидный расклад для 24-летнего футболиста на пике карьеры. А вот по зарплате в районе семи миллионов евро информация разнится: в итальянской прессе писали, что «Ньюкасл» может совсем не платить футболисту на протяжении всего периода дисквалификации, но главный тренер «сорок» Эдди Хау версию не подтвердил. По словам тренера, Сандро «добровольно отказался от части оклада».

Теплые слова: Тонали обещает исправиться, болельщики не травят, Хау – поддерживает

В Ньюкасле достаточно доброжелательное отношение к Тонали. Его рассматривают как человека, восстанавливающегося после зависимости, и не видят в нем мошенника.

«Думаю, что он захочет отплатить нам за доверие. Мы пытались, прежде всего, поддержать человека, не относились к нему как к футболисту после случившегося. В то же время я видел, как он тренируется. Я все еще люблю его и как игрока .

Он показал реальную силу, достоинство и честность. Игра станет колоссальным освобождением для него. Очевидно, что изоляция была сложным периодом», – комментировал ситуацию Хау перед игрой с «Ноттингемом».

Сам Сандро дал большое интервью пресс-службе «Ньюкасла», в котором рассказал о том, как проживал почти год без футбола. Итальянец отпустил ситуацию и называет себя новичком.

«Я в предвкушении, потому что чувствую себя новым игроком, новым приобретением.

Десять месяцев – это долгий срок, потому что футболист живет ради матчей. Все, кто работает в «Ньюкасле», всегда были рядом со мной с первого дня. Я ни разу не был один за эти 10 месяцев. Это очень важно. Мне было очень, очень трудно в октябре, ноябре и декабре. Сейчас я чувствую, что наступило новое время. Это новый этап моей жизни», – откровенничает Тонали.

А еще отдельно остановился на обеспокоенности за молодых футболистов и спортсменов. Тонали теперь видит свою роль не только на поле, но и за его пределами – хочет быть примером борьбы с лудоманией.

«Это проблема будет для молодых игроков всю жизнь. Мне повезло быть в футболе, так как у меня нет тех сложностей, что встречаются на пути обычных людей. Мне не нужно утром вставать на работу .

Конечно, мне повезло – после десяти месяцев я возвращаюсь туда, где и был. У других людей после такого все может поменяться. В этом разница. Как помочь? Просто разговаривать. Очень помогает.

В первые три месяца я встретил много людей с обычной работой. Обычные люди сильно помогали мне, заряжали простые беседы .

Сейчас чувствую себя хорошо как ментально, так и физически».

Первый матч – не очень, но место в составе точно будет

В первой встрече Тонали сыграл не слишком удачно. Полузащитник много ошибался, не реализовал голевой момент и в целом выпадал – такой сценарий был предсказуем. Тонали заменили на 62-й минуте. «Сороки» выиграли матч в серии пенальти.

«Ньюкасл» в прошлом сезоне не стал покупать футболиста на место Тонали. Летом также провели трансферную кампанию с расчетом на итальянца. В центре поля у «сорок» из-за этой ситуации больше времени получил юный талант Льюис Майли. Сейчас травмирован и он. Серьезной конкуренции нет.

В следующем матче «Ньюкасл» в АПЛ сыграет против «Тоттенхэма» дома. Сомнительно, что против опасного соперника итальянец выйдет с первых минут. Пока начнет на скамейке запасных. Главное – без телефона и не заскучать.

Ставки на Спортсе

Фото: Hendrik Schmidt/dpa, Frank Hoermann/SVEN SIMON, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press