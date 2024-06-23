Лукомский – лидер в гонке прогнозов! Зайдет ли его ставка на матч дня?

Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.

С нами Илья Васильев , Александр Дорский , Вадим Лукомский , Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский . В фокусе третий тур в группе А: Шотландия – Венгрия и Германия – Швейцария.

Илья Васильев – Венгрия и Шотландия забьют

Венгрия и Шотландия выдали неплохие отрезки: команда Марко Росси неплохо сыграла во втором тайме со Швейцарией, а Стив Кларк сделал шаг вперед во втором круге по сравнению с унылым стартом против Германии.

Обе команды равны и ждут историческую победу – я бы поставил на обе забьют (1.66 ).

➡️ Оставь свой прогноз на этот матч!

Александр Дорский – обе забьют и тотал больше 2,5 в матче Германии и Швейцарии

Перед матчем третьего тура Нагельсманн сказал, что не планирует ротировать состав и даже не видит проблемы в потенциальных дисквалификациях (под угрозой Рюдигер, Та, Миттельштедт и Андрих). Если у немцев действительно выйдет основа, думаю, они все-таки будут осторожнее в единоборствах, чем обычно – и пропустят несколько контратак Швейцарии.

При этом даже при ротации атака Германии – супер. Поэтому поставлю на обе забьют и тотал больше 2,5 (2.14 ).

➡️ Повторить ставку Дорского!

Вадим Лукомский – первая замена в матче Германии и Швейцарии будет в перерыве

Мне кажется интересным вариант с заменой в перерыве матча Германия – Швейцария. Вряд ли матч будет жестким и в первом тайме потребуется вынужденная замена, поэтому предположим, что эта замена в перерыве еще будет и первой.

Тут больше верю в Юлиана Нагельсманна. Он уже делал замену в перерыве при хорошей игре против Шотландии – из-за желтой карточки у опорника. Также он обещает не выпускать сразу второй состав, но после первого тайма может решить поберечь кого-то из лидеров. Возможно, похожая логика будет и у Мурата Якина.

Конечно, тут есть риск, но думаю, при таком раскладе он меньше, чем со ставками на замены в других случаях (2.75 ).

➡️ Повторить ставку Лукомского!

Слава Палагин – Шотландия первой подаст угловой в матче с Венгрией

Только у шотландцев в этой паре остаются реальные, а не мистические шансы на плей-офф. Наверняка выйдут играть первым номером: в принципе получалось даже против Швейцарии, на которой впервые попробовали персональный прессинг.

Ставка в таком режиме понятна – заработать себе как можно больше стандартов. Пока только после них у Шотландии получается наводить остроту. Не вредит даже Скотт Мактоминей, который вспомнил Кейна-2016 и тоже подает угловые (кстати, намного увереннее Харри) (2.29 ).

➡️ Сделать ставку на этот матч 💰

Глеб Чернявский – Венгрия победит Шотландию

Я считаю, что нельзя сдаваться. И надо дождаться, чтобы Венгрия удивила. Шансы еще есть, надо наконец-то собраться и обыграть одну из самых слабых сборных турнира.

Не понимаю, чем там занимаются Собослаи и компания, но они не могут позорно вылететь из такой простой группы. Венгрия, удиви! (2.55 )

➡️ Повторить ставку Чернявского!

Рейтинг прогнозистов Спортса

Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.

Ставки на Спортсе

Фото: Spada/Keystone Press Agency, IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye, Peter Kneffel/dpa/Global Look Press