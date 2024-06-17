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Дорский и Чернявский верят в гол Лукаку, Лукомский – что Франция пропустит от Австрии: прогнозы авторов Спортса на Евро

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Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.

С нами Илья Васильев, Александр Дорский, Вадим Лукомский, Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский. В фокусе – четвертый игровой и день и матчи Бельгия – Словакия (а именно Ромелу Лукаку), Австрия – Франция и Румыния – Украина.

Илья Васильев – Украина победит Румынию, но пропустит

У сборной Украины классный базис: лидеры в каждой линии с сильным сезоном в топ-5. Команда Сергея Реброва прагматичнее версии Андрея Шевченко, но может играть по-разному: есть все для отката в 5-4-1 и нацеленных на атаку 4-3-3.

Румыния вполне современна без мяча, но проблематична вместе с ним. Очевидно, для Украины – неплохой старт для придания уверенности, Румынии – шанс зацепиться за третье место. Скорее всего, команда Эдварда Иорданеску будет выжидать, Реброва – искать моменты на чужой половине.

Кажется, Украине хватит класса для минимальной победы – вполне возможно, даже с голом Румынии (например, Яниса Хаджи). Я бы точно поставил на обе забьют и победу Украины (4.05).

Александр Дорский – Лукаку забьет Словакии

Бельгия уже далеко не такая статусная как во второй половине 2010-х, но, кажется, все же способная пошуметь после начавшейся перестройки.

Она не касается главных игроков атаки – там по-прежнему де Брюйне и Лукаку. В отборочном турнире Ромелу забил больше всех – сумасшедшие 14 голов. Полторы недели назад Лукаку снова отличился за сборную, пускай в матче с Люксембургом (4:0, дубль).

Думаю, на этот раз Бельгия не испытает проблем в группе, а Лукаку оформит серьезную заявку на приз лучшему бомбардиру Евро. Начало – в матче со Словакией, так что ставлю на гол Ромелу (1.85).

Вадим Лукомский – Австрия и Франция забьют

Думаю, Австрия и Франция забьют. От Франции этого ждем всегда, а Австрия не уходит с поля без гола уже полтора года.

Рангник построил опасную в переходных эпизодах командах. Из-за травм они лишились слишком многих лидеров. Общий оптимизм умерился, но в гол вполне верю (1.82).

Слава Палагин – Мбаппе забьет Австрии

Килиан пропустил много игр за «ПСЖ» в концовке и болел на неделе, но даже в плохой форме может покарать любого. Тем более речь про Австрию Рангника. Ей Мбаппе дважды забивал в Лиге наций – опыт имеется.

Стиль Австрии ему тоже подходит: Рангник выстроил прессинг-футбол с максимально высокой линией обороны. Пространство для фирменных рывков у Мбаппе точно будет, моменты – почти наверняка. Голы – лишь вопрос реализации. Верю, что она не подведет (1.90).

Глеб Чернявский – Лукаку забьет Словакии

Сегодня великолепный Доменико Тедеско покажет, каким мощным могло быть золотое поколение, если бы его назначили тренером раньше. Впрочем, даже с остатками от той команды немец должен выходить с Бельгией далеко.

Главная сила – Ромелу Лукаку, который в этой простой группе должен наколотить три гола только в группе. Думаю, первый случится сразу же. Никаких шансов для Словакии (1.85).

Рейтинг прогнозистов Спортса

Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.

Ставки на Спортсе

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang/Globallook Press/Global Look Press; East News/Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media; Gettyimages.ru/Richard Heathcote

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