Где будем смотреть ЛЧ? Есть вероятность, что не на «Матче» – влияет в том числе реклама букмекеров

Okko готов перехватить.

Вы наверняка слышали: «Матч ТВ» может лишиться трансляций Лиги чемпионов по окончании сезона, турнир в обновленном формате приближается к Okko.

Есть и ракурс, которого вряд ли многие ждали. В переговорах – пока по данным инсайдеров и участников рынка – уже сейчас важны рекламные деньги букмекеров.

Как правило, вещатель сначала покупает права на показ, а уже затем привлекает спонсоров конкретных трансляций, «Матч ТВ» традиционно проводит для букмекеров аукционы. Но тут расклад иной.

Букмекерское лобби может повлиять на показ ЛЧ. Похоже, в пакете посредника с правами сразу идет реклама

Исходный инсайд о том, что «Матч ТВ» может остаться без новой Лиги чемпионов, опубликовал телеграм-канал «Мутко против». Оказалось, что УЕФА передал права на реализацию компании Quest Media из Казахстана (по данным источника, она связана с экс-президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, бывшим директором лиги по маркетингу Евгением Савиным и одним из букмекеров), а «Матч ТВ» пока от соглашения очень далек. Гораздо ближе сервис Okko.

Вероятно, близостью посредника с букмекером можно объяснить то, что – опять же по данным «МП» – в пакет с правами сразу входят рекламные обязательства перед неназванной беттинг-компанией. Соответственно, покупатель будет или совсем лишен, или существенно ограничен в том, чтобы монетизировать показ ЛЧ за счет букмекерского спонсорства.

По сведениям РБК, сумма потенциальной сделки – примерно 30-35 млн евро за сезон. Традиционно продажа рекламы букмекерским компаниям покрывает около 80% расходов на такие дорогие телеправа. Издание сообщило, что в контракте речь пойдет об обязательном рекламном времени «Лиги ставок». Кстати, похожим образом была выстроена система, когда «Лига ставок» была многолетним партнером РПЛ, возглавляемой Прядкиным: тогда «Матч» покупал права с заранее прописанными рекламными слотами букмекера как генерального спонсора лиги.

Сейчас проблема для «Газпром-медиа» в том, что стоимость прав заметно вырастет (для нового формата с увеличением количества матчей это неизбежно), а возможности для окупаемости при встроенных обязательствах перед букмекером заметно снизятся.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил РБК, что контракт с УЕФА заканчивается в этом году и добавил: «Мы работаем в этом направлении, однако на данный момент никаких договоренностей нет. Большего пока сказать не могу».

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев у себя в телеграм-канале оценил стоимость прав на трансляции в 20-25 миллионов евро плюс затраты на производство контента. Он добавил, что Okko попытается окупить затраты через контракт с букмекером: как двух главных претендентов выделил «Фонбет» и «Винлайн», а следом «Лигу ставок» и «Олимп», потенциальное бетттинг-партнерство оценил в 2+ млрд рублей, напомнив, что в текущем сезоне стоимость спонсорства ЛЧ на «Матч ТВ» составила около 1,5 млрд рублей, сезоном ранее – 1 млрд.

Сергеев добавил: «Не исключаю, что в эту стоимость войдут и букмекерские права, то есть матчи ЛЧ можно будет в плохом качестве и без комментаторов смотреть у того букмекера, который эту спонсорскую гонку выиграет».

Кроме того, топ-менеджер PARI считает, что объем ставок на ЛЧ сильно снизится: «После ухода АПЛ в Оkko мы увидели существенное падение интереса к АПЛ, не только в охватах, но и в объеме ставок на турнир. Сейчас матчи Лиги чемпионов и так смотрят сильно хуже без клубов из России, а теперь главный клубный турнир Европы может стать еще менее интересным».

«Матч ТВ» много зарабатывал на продаже рекламы букмекерам. Миллиарды

Это основной источник монетизации.

В 2020 году стало известно, что доходы «Матч ТВ» от слотов для продажи рекламы букмекерам во время футбольных и баскетбольных игр составили более двух миллиардов рублей. Например, «Фонбет» заплатил 840 миллионов за рекламу во время матчей Лиги чемпионов, «Винлайн» – 420 млн под Лигу Европы.

В 2021-м «РБ Бизнес» рассказал, об общей стоимости лотов, реализованных на аукционе, в 3,5 млрд рублей. Основными покупателями снова были «Фонбет» и «Винлайн».

Летом 2022-го сообщали, что «Матч» получил почти 5 млрд рублей за рекламу: «Фонбет» отдал 2,4 млрд, половина этой суммы ушла за ЛЧ. «Лига Ставок» заплатила более 1,1 млрд. Чуть меньше тратили «Пари», «Бетсити» и «Олимпбет» на другие турниры.

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Кстати, и сама ЛЧ может подписать спонсора-букмекера. Раньше никогда не сотрудничали

Как мы знаем, ЛЧ еще никогда не сотрудничала с букмекерами. Но в январе SportBusiness писал о том, что на спонсорский контракт с УЕФА претендуют четыре букмекера. Лучшие шансы у Bet365, но сумму соглашения держат в секрете. Крупнейший спонсор ЛЧ сейчас – компания Heineken с контрактом в $65 млн за сезон.

С зимы новостей на эту тему не звучало. Изменений в подходе тут ждать логично, когда так заметно обвляется даже формула турнира.

Но в решении главного для нас вопроса – где мы будем смотреть следующую Лигу чемпионов – УЕФА явно уже не участвует, потому что права переданы казахстанскому посреднику. В последние годы такой неопределенности с показом еврокубков не возникало: например, контракт, по которому «Матч» показывает нынешний сезон, переподписывали за год с лишним до истечения предыдущего.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Lennart Preiss/Bongarts