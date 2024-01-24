Проклятие Дрейка – лучший маркетинговый ход в истории беттинга. От него «страдали» Конор, Серена и баскетбольный «Торонто»

Король Севера, один из из самых успешных рэперов современности. Вот только мемы про «Проклятие Дрейка» не менее популярны, чем его лирика. Раздел «Ставки» на Sports.ru раскрывает завесу конспирологии.

Истоки проклятия

Спортсмены, которые фотографируются с рэпером, в следующем же матче сталкиваются с персональными проблемами, а их команда обычно проигрывает. Несколько ярких примеров: Агуэро самострелит с Дрейком перед матчем ЛЧ с «Тоттенхэмом» в 2019-м.

Итог: не реализовал два пенальти за месяц (хотя был безотказной опцией), один их них – в важнейшем четвертьфинале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1), «Сити» вылетает из ЛЧ из-за правила выездного гола. И ведь таких фото в портфолио рифмоплета полно: Обамеянг, Санчо, Курзава – все сфоткались, а потом сенсационно проиграли. И это только про футбол.

Истоком принято считать 2013-й год, когда рэпер принял бремя амбассадорства в родном баскетбольном «Торонто». Канадская команда, созданная в 1995 году, не очень успешно выступала и до появления Дрейка (0 титулов и 0 побед в конференции), но с ним превратилась в главного неудачника лиги.

Последние годы «Торонто» живет по такому сценарию: хорошее или даже отличное выступление в регулярном чемпионате, высокий посев в плей-офф, а потом – позорный вылет или в первом раунде, или от команды Леброна. Но всего один ран с Каваем в составе и чемпионство – проклятье было бито. Но длилось ооочень долго. Кстати, забавно здесь то, что Дрейк наблюдал за решающим 7-м матчем серии в шортах «Сиксерс». Музыкант продемонстрировал их после победного броска Кавая Ленарда с сиреной, которое вывело канадцев в финал конференции.

Сейчас команда ушла в перестройку, видимо, темные силы снова взялись за ребят.

В 2015-м жертвой проклятия Дрейка стала Серена Уильямс. В том году теннисистка взяла три титула «Большого шлема» и шла за четвертым (US Open), но в полуфинале сенсационно проиграла итальянке Роберте Винчи. Просто Дрейк приехал посмотреть игру. Соцсети перемололи мужика, обвинив в нелепом и нелогичном поражении.

И самое сочное – перед культовой зарубой Хабиб – Конор, рэпер позировал с ирландским флагом. Исчерпывающе.

Искупление

Сеанс экзорцизма произошел в 2022 году, когда казалось, что дрейк – все, а его проклятие снято. Да, сейчас в комментариях полетят сообщения о том, что вот, он же ставил на победу «Барселоны» в класико (минус 600 тысяч), на победу Исраэля Аденсаньи в титульном бою с Алексом Перейрой (минус полтора миллиона), на победу Камару Усмана в титульном бою против Леона Эдвардса (минус 440 тысяч).

А накануне финала чемпионата мира Дрейк зарядил миллион долларов на Аргентину... и проиграл. Просто поставил на победу в основное время, а не итоговую. Но все равно, если копнуть глубже – мужчина остался в плюсе. Коллеги из Легалбет посчитали ROI канадца в 2022-м, и тут все очень даже неплохо, он остался в плюсе!

А почему он столько ставит?

Он просто любит спорт и азартные игры, плюс никогда не скрывал, что в доковидные времена зависал в казино. Когда наступила изоляция, дрейк обратил больше внимания на онлайн-казино и ставки, плюс к дрейку пришел Stake, давший ему отличные условия для продолжения любимого хобби. У компании есть онлайн-казино и букмекерская контора, которые принимают ставки в криптовалюте. Именно этим Stake привлекла многих звезд, вроде чемпиона UFC Франсиса Нганну и экс-форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Компания – полноценный партнер, в социальных сетях рэпера (суммарно около 200 миллионов подписчиков), сторисы от артиста посвящены как раз именно Stake: зашедшие купоны и море баксов на месте.

2024-й год снова оживил интерес к теме проклятия. Канадец поставил 700 тысяч на победу Шона Стрикленда в бою с Дрикусом дю Плесси. Дю Плесси выиграл раздельным решением судей, а потом поблагодарил дрейка, сказав: «О, чуть не забыл. Спасибо, Дрейк».

Кажется, что канадский рэпер – идеал для простого любителя ставок, но говорить о том, что он только проигрывает нелепо. Проклятие стало визитной карточкой и собирает миллионы охватов, а купоны Stake светятся примерно везде, после очередного громкого провала или выигрыша. Ничего личного, только бизнес.

Кажется, это лучший маркетинговый ход в истории беттинга.

Фото: Gettyimages/Vaughn Ridley, Brandon Magnus / Kontributor, Amy Sussman