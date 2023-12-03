«Жирона» идет в лидерах Испании – а чемпионский «Лестер» начинал даже хуже! Много ли у них общего?

«Жирона» продолжает нервировать испанских фаворитов: позади почти половина чемпионата, а эта команда все равно мешает единолично лидировать «Реалу» и опережает уже на четыре очка «Барселону». «Атлетико» и вовсе позади в восьми очках!

Кое-что нам это напоминает, не правда ли?

«Лестер» тоже рулил поначалу, но шел даже хуже «Жироны». И как и она – завершал первый круг тяжелейшими матчами

Сезон-2015/16 – навсегда в истории АПЛ. Скромно финишировавший до этого на 14-м месте «Лестер» вступал в новый сезон с коэффициентом 5001.00 на чемпионство – а в итоге досрочно выиграл чемпионат.

В середине зимы коэффициент свалился уже ниже десятки, а весной вообще стал меньше двойки. Вот как это было:

А какое движение на «Жирону» сейчас, когда она держится в лидерах? Клуб начинал с 1001.00, но сейчас коэффициент упал более чем в 60 раз!

«Жирона» идет второй в таблице, выиграв 12 матчей из 15 и проиграв всего однажды. Разница голов – 34:18.

У «Лестера» после 15 игр результат был даже поскромнее. Тоже одно поражение, но побед – девять. Разница мячей примерно та же – 32:21.

До конца первого круга у «Жироны» непростые матчи – тут и «Барселона», и «Атлетико», и подпирающий первую шестерку «Бетис», и мало пропускающий «Алавес»

Любопытно, что и у «Лестера» тогда тоже оставались жесткие матчи в первом круге – против «Челси», «Эвертона», «Ливерпуля» и «Ман Сити»! С «Челси» и «Эвертоном» тогда справились пятью голами (в четырех поучаствовал Рияд Марез – 3+1), «Ливерпулю» уступили, с «Сити» сыграли 0:0.

Что было дальше: «Лестер» здорово прибавил на отрезке с января по апрель. «Жироне» будет непросто

По сути, у «Лестера» было два мощных отрезка. Первый состоялся с начала октября по конец декабря – восемь побед в десяти матчах. Второй был 13-матчевым с десятых чисел января и на следующие три месяца. За это время «Лестер» победил десять раз.

Так что перед чемпионством он спокойно сыграл вничью дважды в трех турах и наблюдал за тем, как «Челси» спасает игру с «Тоттенхэмом», заодно и оформляя титул «Лестеру».

У «Жироны» такой отрезок вместит в себя 12 матчей – с середины января как раз начнется второй круг. Если взять топ-7 сейчас в Испании, но из него на этом отрезке «Жирона» не встретится только с «Барселоной» – со всеми остальными придется играть. Это еще не считая матчей первого круга против «Барсы», «Атлетико» и «Бетиса», о которых мы писали выше.

«Лестер» и «Жирона» против топов: у англичан – на уровне, у испанцев – пока не оценить

У «Лестера» возьмем матчи с топ-6 – против обоих «Манчестеров», «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Статистика вполне адекватная – четыре победы, пять ничьих, три поражения. Совсем неудачно вышло только с «Арсеналом» – оба раза проиграли.

У «Жироны» круг топов помимо известной тройки («Реал», «Барселона», «Атлетико») очертить сложнее. Можем добавить туда «Реал Сосьедад» и «Бетис», которые не упали резко после хорошего прошлого сезона. И все же оценивать пока нечего – только гостевые 1:1 с «Реал Сосьедад» и домашние 0:3 от «Реала».

Но пример «Лестера» понятен – для титула нужно успешно играть с топами. Без сильного перекоса по поражениям.

Что у них по трендам: «Лестер» много побеждал в гостях и постоянно забивал, «Жирона» хороша во вторых таймах

«Лестер» не выделялся по тоталам или угловым, но лучше всех играл в первых таймах плюс был одновременно лучшей и домашней, и гостевой командой. Причем в гостях играл заметно круче остальных – 11 побед из 19 возможных, у остальных было не больше девяти.

«Лестер» регулярно забивал, только в трех матчах из 38 обошелся без голов. Причем эти три матча уложились в одну неделю на стыке 2015 и 2016 годов – с «Ливерпулем», «Ман Сити» и «Борнмутом». Чаще «Лестера» всухую играли только три команды.

О «Жироне» пока многого не скажешь, но: верхи чаще нее гоняет только «Альмерия», клуб здорово добавляет после перерыва – выиграл 11 вторых таймов из 15, а главное – забивает больше всех в Ла Лиге. Если брать последние 15 минут обоих таймов, то «Жирона» забила в них почти половину своих голов (16 из 34).

Пока «Лестер» был в топе, «Жирона» билась за выход в элиту. Сейчас – ровно наоборот

Пока «Лестер» плясал с чемпионским кубком в начале мая 2016-го, «Жирона» во главе с Пабло Мачином в этот момент сражалась в Сегунде за выход в Ла Лигу. Она финишировала четвертой и попала в полуфинал плей-офф, где прошла «Кордобу». А в финале вышло 1:2 и 0:1 от «Осасуны», два из трех голов забил босниец Кенан Кодро – сын экс-футболиста «Барселоны». Но уже в следующем году «Жирона» вышла из Сегунды напрямую и провела в Ла Лиге два сезона.

Сейчас «Жирона» и «Лестер» поменялись ролями: испанцы лидируют в Ла Лиге, англичане – бьются за выход в элитный дивизион. У «Лестера» все хорошо: выиграл 15 из 19 матчей в Чемпионшипе, уже +8 от третьего места, букмекеры не слишком сомневаются в итоговом первом – дают 1.54.

Но вопрос о «Жироне» и пути чемпионского «Лестера» – куда интереснее. Падение коэффициентов на них уже совпадает.

Фото: Manuel Blondeau/Global Look Press