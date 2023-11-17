Франция обновила рекорд по голам в истории отборов – 14. На тотал больше 13,5 можно было поставить за 72.00
Сборная Франции одержала крупнейшую победу в истории команды – обыграли Гибралтар 14:0 в квалификации Евро-2024. Удаление у гостей сыграло злую шутку, с 18-й минуты играли в меньшинстве, подвел Итан Сантос.
Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на то, как менялись коэффициенты на тотал голов в матче, причем не только в прематче, но и в лайве.
До сегодняшнего дня Франция не забивала больше 10 голов за матч, в топе рекордов числилась победа над Азербайджаном (10:0) в 1995 году. Для Гибралтара это крупнейшее поражение в истории, ранее пускали «лишь» девять от Бельгии.
Кроме того, 14:0 – крупнейшая победа в истории отборочных турниров к Евро, Германия громила Сан-Марино со счетом 13:0. Пришлось подвинуться.
Еще по рекордам – Килиан Мбаппе забил уже 300 голов в карьере. Форвард «ПСЖ» и сборной Франции засветился на табло трижды (не считая голевые передачи, конечно), теперь на балансе – 46 голов за национальную команду и 254 за «Монако» и «ПСЖ».
Opta Sports отмечает, что ни Лионелю Месси, ни Криштиану Роналду, ни Неймару не удавалось добиться такого результата до 25 лет – столько Мбаппе исполнится 20 декабря. А как там дела у Холанда?
Раздел «Ставки» на Sports.ru
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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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