Ставки на Спортс
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И в НХЛ дисквал за ставки – игрок «Оттавы» пропустит полсезона! Такое впервые в истории лиги

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Глупая потеря.

Громкое дело в НХЛ: игрок получил длительную дисквалификацию из-за ставок на спорт. Влетел форвард «Оттавы» Шэйн Пинто – ему разешат вернуться на лед только в феврале.

Пинто забанен из-за ставок. Подробностей пока немного, игрок уже извинился

НХЛ сообщила, что Пинто дисквалифицирован на 41 матч, не раскрывая подробностей, а также дала понять, что считает вопрос закрытым и не будет в дальнейшем его комментировать. The Athletic пишет, что эта дисквалификация станет первой в НХЛ, связанной с азартными играми после легализации онлайн-ставок.

По правилам НХЛ, ставки игроков запрещены на любой матч лиги, но можно ставить на другие виды спорта. Поэтому очевидно, что Пинто влетел именно из-за ставок на НХЛ, хотя официально это и не подтверждается.

По данным Sportsnet, расследование началось еще летом, а издание Ottawa Sun дополняет, что партнер НХЛ обратил внимание на нетипичную активность игрового аккаунта Шэйна и связался с лигой две недели назад. Как раз примерно в это время Пинто неожиданно уехал из Оттавы домой во Франклин – до этого он тренировался с клубом в ожидании нового контракта.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн мог выбирать один из трех вариантов наказания: штраф, разрыв контракта и дисквалификация. Контракта у Пинто с «Оттавой» нет, так что этот пункт не подошел. Итоговое наказание получилось строгим.

«Оттава» отреагировала на новость: «Шэйн – ценный член нашего хоккейного клуба; обаятельный, умный молодой человек, который принял неверные решения, приведшие к дисквалификации. Мы знаем, что он раскаивается из-за своих ошибок». Клуб добавил, что полностью поддерживает правила НХЛ в отношении азартных игр. И что поможет Пинто решить проблемы.

Сам хоккеист заявил: «Я хочу извиниться перед НХЛ, «Оттавой», моими товарищами по команде, болельщиками и городом и, самое главное, перед моей семьей. Я беру на себя полную ответственность за свои действия и с нетерпением жду возможности вернуться на лед вместе со своей командой».

41-матчевая дисквалификация, если ее будут отсчитывать с этого дня, закончится в начале февраля 2024-го.

Пинто закрепился в НХЛ в прошлом сезоне. Хотя не собирался быть хоккеистом

Парню 22 года, и в детстве он готовился стать бейсболистом или игроком в американский футбол – но закончил с этими видами после перелома ключицы. И при этом решил сосредоточиться на хоккее, где его кумиром был Сидни Кросби. В 15 лет Пинто поставил себе цель попасть в НХЛ и в своей комнате вывесил список из десяти вещей, которые в этом помогут. Как достиг цели – фото списка разошлось по интернету.

Пинто провел три сезона в НХЛ. За первые два сыграл в общей сложности 17 матчей – мешали травмы, особенно беспокоило плечо, которое пришлось оперировать. Зато в сезоне-2022/23 у все 82 игры с 35 очками (20+15) в регулярном чемпионате.

За сборную США он играл на молодежном ЧМ-2020, где команда не прошла Финляндию в четвертьфинале, хотя сам Пинто тогда стартовал неплохо – с 2+1 против Канады.

В сентябре 2023-го сообщалось, что Пинто и «Оттава» не могут договориться о новом контракте из-за серьезных расхождений по требованиям договора. Через месяц Sportnet писал, что клуб предложил Шэйну контракт на год и миллион долларов, хотя игрок рассчитывал на 2,5 млн. Так что всю эту осень Пинто без контракта и в статусе ограниченно свободного агента.

Теперь у него будет больше времени подумать, сколько же он хочет получать.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: East News/AP Photo/Paul Vernon, AP Photo/John Minchillo

11 комментариев

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ABarca777
Каким же надо быть тупым, чтобы ставить самому. Друзей что ли нет...
+24
-2
+22
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ТумбаЮмба
Интересно, какой был кэф на то, что его дисквалифицируют ? =)
+7
0
+7
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Alex Redskin
Ответ ABarca777
Каким же надо быть тупым, чтобы ставить самому. Друзей что ли нет...
"Обаятельный умный молодой человек" по мнению клуба 🤣🤣
+4
0
+4
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Dimash Balatayev
Как раз на минималку подпишется потом)
+2
0
+2
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Alex Kroni
Автор у тебя буквы закончились?!!! Что за дискавал???? Русский язык забыл??? Пишется дисквалификация.
+5
-4
+1
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Йохан Чпохан
дурак
+1
0
+1
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Sergey Mikushov
Ответ ТумбаЮмба
Интересно, какой был кэф на то, что его дисквалифицируют ? =)
1.08:)))
+1
0
+1
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couture39
Ну а что игроку остается делать, если ему дали контракт на 1 миллион вместо ожидаемых 2,5?

Это как в анекдоте про мента - дали форму и пистолет, и крутись как можешь.
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Максим Столбов
Ох эта инфляция и экономический кризис, спортсмены выживают как могут.
0
0
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