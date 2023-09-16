«Ман Сити» и «Барселона» – уверенные фавориты матчей в ЛЧ, однако, в смолл-маркетах есть много интересных линий

В Лиге чемпионов сегодня стартует групповой этап и нас ждут два самых предсказуемых матча – «Манчестер Сити» против «Црвены Звезды» и «Барселона» против «Антверпена». Но все ли так однозначно для бетторов? Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает разобраться в линии на обе игры.

Фора и угловые «Црвены Звезды»

Когда коэффициент на победу в матче – 45.00 , особо не порадуешься. Именно столько аналитики выставили на победу «Црвены Звезды» в матче с «Сити» (у которых бодрые 1.07). Но если копнуть в тренды, то есть два лакомых кусочка:

•‎ Уже 27 матчей подряд сербы побеждают на выезде с форой (+3,5), а если смотреть на все игры, то цифра вырастет почти в два раза – 50 игр! Сегодня можно забрать фору (3,5) «Црвены Звезды» за 1.77.

•‎ Еще один жир на угловых. Сербы подают больше 2,5 корнеров на выезде в 27 (!) матчах подряд, сегодня углы можно забрать за 2.14.

Как «Црвена Звезда» попала в группу G с «Сити», «Лейпцигом» и «Янг Бойз»? Если в РПЛ есть «Зенит», то в Сербии – «Црвена Звезда», побеждавшая в чемпионате последние шесть раз. Кстати, в этом сезоне все не так радужно – два гостевых поражения подряд от «Вождоваца» (2:3) и «Чукарички» (1:2). Тревожный звоночек. Зато попадание в Лигу чемпионов без предварительного раунда – просто отлично.

А еще в команде два бывших игрока из РПЛ – Канга из «Ростова» и Кангва из тульского «Арсенала».

Желтые карточки, фолы и удары в створ от «Антверпена»

Еще один матч с явным перекосом в сторону хозяев – «Барселона» против «Антверпена». Здесь на победу гостей выставлен кэф в 18.00 . Не так, как в манчестерской игре, но все равно очень солидно. Снова идем в тренды, в этой игре сразу три интересных:

• «Антверпен» – очень дисциплинированная команда. В шести матчах на выезде подряд бельгийцы не получали больше 2,5 желтых карточек, а если возьмем еще и домашние игры, то в одиннадцати. Сегодня на тотал меньше – 1.65.

• Где мало желтых карточек, то мало и фолов! Тактика Марка ван Боммела – известного по грубости во время игроцкой карьеры, не настроена на нарушения правил. Так, «Антверпен» получает меньше 11,5 фолов в шести матчах подряд. Сегодня – 1.87.

• И последнее – удары в створ. Бельгийцы пробивают 2,5 раза в створ ворот в пяти матчах подряд, коэффициент сегодня – 1.87.

В группу H (где «Барселона», «Шахтер» и «Порту») «Антверпен» попал через раунд квалификации, где в двух матчах прошли «АЕК» (1:0, 2:1). При этом команда ван Боммела – не чемпион Бельгии, заняли третье место в одной из самых закрученных концовок чемпионата: 72 очка у «Антверпена», по 75 у «Юниона» и «Генка».

Ждем 22:00 по Москве, до Лиги чемпионов осталось недолго.

Фото: IMAGO/Marko Metlas/Global Look Press