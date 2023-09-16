Ставки на Спортс
Блог

«Ман Сити» и «Барселона» – уверенные фавориты матчей в ЛЧ, однако, в смолл-маркетах есть много интересных линий

Црвена Звезда Црвена Звезда
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Ставки на спорт Ставки на спорт
Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Антверпен Антверпен
Барселона Барселона
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

В Лиге чемпионов сегодня стартует групповой этап и нас ждут два самых предсказуемых матча – «Манчестер Сити» против «Црвены Звезды» и «Барселона» против «Антверпена». Но все ли так однозначно для бетторов? Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает разобраться в линии на обе игры.

Фора и угловые «Црвены Звезды»

Когда коэффициент на победу в матче – 45.00, особо не порадуешься. Именно столько аналитики выставили на победу «Црвены Звезды» в матче с «Сити» (у которых бодрые 1.07). Но если копнуть в тренды, то есть два лакомых кусочка:

•‎ Уже 27 матчей подряд сербы побеждают на выезде с форой (+3,5), а если смотреть на все игры, то цифра вырастет почти в два раза – 50 игр! Сегодня можно забрать фору (3,5) «Црвены Звезды» за 1.77.

•‎ Еще один жир на угловых. Сербы подают больше 2,5 корнеров на выезде в 27 (!) матчах подряд, сегодня углы можно забрать за 2.14.

Как «Црвена Звезда» попала в группу G с «Сити», «Лейпцигом» и «Янг Бойз»? Если в РПЛ есть «Зенит», то в Сербии – «Црвена Звезда», побеждавшая в чемпионате последние шесть раз. Кстати, в этом сезоне все не так радужно – два гостевых поражения подряд от «Вождоваца» (2:3) и «Чукарички» (1:2). Тревожный звоночек. Зато попадание в Лигу чемпионов без предварительного раунда – просто отлично.

А еще в команде два бывших игрока из РПЛ – Канга из «Ростова» и Кангва из тульского «Арсенала».

Желтые карточки, фолы и удары в створ от «Антверпена»

Еще один матч с явным перекосом в сторону хозяев – «Барселона» против «Антверпена». Здесь на победу гостей выставлен кэф в 18.00. Не так, как в манчестерской игре, но все равно очень солидно. Снова идем в тренды, в этой игре сразу три интересных:

• «Антверпен» – очень дисциплинированная команда. В шести матчах на выезде подряд бельгийцы не получали больше 2,5 желтых карточек, а если возьмем еще и домашние игры, то в одиннадцати. Сегодня на тотал меньше – 1.65.

• Где мало желтых карточек, то мало и фолов! Тактика Марка ван Боммела – известного по грубости во время игроцкой карьеры, не настроена на нарушения правил. Так, «Антверпен» получает меньше 11,5 фолов в шести матчах подряд. Сегодня – 1.87.

• И последнее – удары в створ. Бельгийцы пробивают 2,5 раза в створ ворот в пяти матчах подряд, коэффициент сегодня – 1.87.

В группу H (где «Барселона», «Шахтер» и «Порту») «Антверпен» попал через раунд квалификации, где в двух матчах прошли «АЕК» (1:0, 2:1). При этом команда ван Боммела – не чемпион Бельгии, заняли третье место в одной из самых закрученных концовок чемпионата: 72 очка у «Антверпена», по 75 у «Юниона» и «Генка».

Ждем 22:00 по Москве, до Лиги чемпионов осталось недолго.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Сити» – главный фаворит ЛЧ? Почему совсем не верят в итальянцев? А у Холанда вообще есть конкуренты?

Обе забьют и тотал больше – отличная ставка на матч «Лацио» и «Атлетико»

Фото: IMAGO/Marko Metlas/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий