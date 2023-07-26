Теннисист из Франции снялся за очко до поражения. Как в таких случаях действуют букмекеры?

На днях на «Челленджере» в Вероне француз Юго Гастон снялся за несколько десятков секунд до победы соперника. Для него это не необычная практика – он делал это уже неоднократно в 2023 году. Похожие исходы – всегда лишние нервы для ставочников.

Что вообще произошло?

Гастон уступал Марко Трунжеллити и затем снялся на своей подаче при счете 6:3, 2:6, 2:5, 0:40 – всего за очко до поражения.

До этого он досрочно заканчивал игру в квалификации Australian Open при счете 2:6, 0:4, а еще – снялся с майского «Челленджера» в Оэйраше при счете 3:6, 0:3.

Австралийская теннисистка Эллен Перес что-то заподозрила из-за перформанса Гастона на «Челленджере»: «Это говорит о проблемах, связанных с беттингом. Некоторые компании возвращают деньги, если матч заканчивается снятием [теннисиста]. Это единственное логичное объяснение, потому что произошедшее просто смешно».

А действительно, что в таких случаях делают букмекеры?

Нет одного правила среди всех букмекеров – у каждого свои

Здесь зависит от того, что написано в правилах у каждого из них. Здесь нет какого-то единого алгоритма или правила для всех. У каждого букмекера свой подход. Давайте посмотрим на легальные российские БК.

• «Фонбет» рассчитывает ставки на прерванные матчи как возврат, но поясняет: «В каждом виде спорта есть лимит, при котором матч считается прерванным. Футбол – сыграно меньше 65 минут. В турнирах с нестандартным форматом матч считается прерванным, если сыграно меньше 70% времени. Хоккей – сыграно меньше 45 минут».

У «Фонбета» есть правила и по другим видам спорта. Теннис входит в эту категорию: «Остальные виды спорта – сыграно меньше 70% времени». Немаловажен и этот пункт: «Если на момент остановки матча ставка уже рассчитана, то она не возвращается».

• Такого же правила придерживается большинство БК – например, «Марафон», «Бетсити», «Лига Ставок». Только у «Олимпбет» не 70%, а 75% времени.

• «Винлайн» поясняет в своем своде правил по теннису: «В случае если теннисный матч прерван из-за отказа, травмы одного из игроков или неявки на матч одного из участников, пари будут рассчитаны с коэффициентом «1», кроме исходов, которые однозначно определены к моменту остановки игры».

• У «Пари» такой подход: если прерванное событие не завершается в течение 12 часов, то пари на исходы, которые можно определить к моменту прерывания, рассчитываются согласно результату. А по неопределяемым исходам производится возврат.

Таким образом, у каждого букмекера свои правила. Следует ознакомиться с ними внимательно перед тем, как ставить. В этом случае вы заранее будете знать, как БК поступает со ставками на матчи, которые заканчиваются досрочно.

В случае с Гастоном в БК, скорее всего, была рассчитана победа соперника. Однако некоторые букмекеры и после первого сета могут сделать возврат, если матч не окончен.

Гастон взбесил фанатов не только досрочным окончанием матча

После снятия в Вероне фанаты в соцсетях вообще призвали исключить Гастона из ATP и надолго дисквалифицировать. А в мае он уже штрафовался по другой причине: на турнире в Мадриде против Борны Чорича он уступал 3-5 в первом сете и бросил запасной мяч на площадку. Скорее всего, специально – чтобы прервать розыгрыш и переиграть его.

Гастон в итоге нарвался на крупный штраф в 144 тысячи долларов, который даже покрыл все его заработанные призовые. «Конечно, так делать было неправильно, но повторюсь – это было от разочарования. Я не жульничал. Это на 100% был результат эмоций», – оправдывался француз. Что бы он сказал сейчас?

Фото: globallookpress.com / IMAGO/Philippe Ruiz / Panoramic