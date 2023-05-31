Гастон о том, что его оштрафовали на $144 тысячи за выброшенный из кармана мяч: «Я не жульничал»

Юго Гастон прокомментировал то, что его оштрафовали на 144 тысячи долларов.

– Многие говорили, что я хотел сжульничать, но это совершенно не так. У всех теннисистов бывают действия, которые они не контролируют. У меня это было разочарование.

Еще я слышал, что я несколько раз так делал – поэтому меня оштрафовали. Но я никогда так раньше не делал, потому что это не мое. И после матча я извинился перед соперником. Больше по ходу матча проблем не было.

Конечно, так делать было неправильно, но повторюсь – это было от разочарования. Я не жульничал. Это на 100% был результат эмоций.

– Что вы думаете о том, что ATP стала штрафовать строже?

– Это направлено на меня. У меня с начала сезона было несколько штрафов, так что они увеличивают суммы, чтобы донести до меня посыл. Конечно, это поможет мне вырасти.

Сумма чрезмерная, я бы хотел поменьше. Не для того, чтобы я снова мог так сделать, а потому что многие игроки вообще столько не зарабатывают.

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