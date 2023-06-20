«Астон Вилла» нашла партнера-букмекера – а фанаты бесятся. Все из-за сексуализированной рекламы

Внезапно.

Казалось, после прихода Унаи Эмери «Астон Вилла» – на пути к величию. Клуб закончил сезон на седьмом месте, Олли Уоткинс уже третий сезон тащит команду, все супер, но новый титульный спонсор вызывает удивление у фанатов.

Азиатская букмекерская контора BK8 уже третий раз штурмует АПЛ, до этого было непродолжительное сотрудничество с «Норвичем» и «Хаддерсфилдом», а теперь замах на титульное спонсорство с логотипом на футболке команды из Бирмингема.

Причем успешный. Ну и это взбесило фанатов. «Хотя мы признаем коммерческую реальность, мы, к сожалению, считаем, что клуб не прислушался к обоснованным опасениям болельщиков по поводу роли букмекеров в спорте, – говорится в заявлении Объединения болельщиков «Астон Виллы». – Соглашение с BK8 – это циничная попытка в последнюю минуту получить финансовую выгоду в преддверии бана на букмекеров в качестве спонсоров».

И дело не только в том, что «Вилла» связалась с букмекерами – многие клубы АПЛ все еще с ними. Официальное сообщество фанов «Астон Виллы» кивает в сторону «Норвича», который прислушавшись к болельщикам, расторг контракт через три дня после подписания.

Из-за чего же протесты? Дело в том, что букмекер активно использует сексуальные образы в рекламе – в том числе в соцсетях. Хотя BK8 по контракту был готов заплатить «канарейкам» 5 млн фунтов, фанатов это взбесило – они атаковали инстаграмы и конторы, и клуба. После этого «Норвич» расторг соглашение.

«Хотя мы ожидали некоторой негативной реакции на объявление о партнерстве с букмекерской компанией, клуб понимает реакцию на маркетинговые методы BK8, их аффилированных лиц и других подобных брендов, ценности которых не совпадают с ценностями футбольного клуба. В данном случае мы ошиблись. За это, а также за любое нанесенное оскорбление клуб приносит извинения», – говорилось в заявлении «Норвича».

Ну а «Вилла» (пока) не стала отменять соглашение и подписала трехлетний контракт, сделав BK8 титульным спонсором до конца сезона-2025/26.

Один из видных участников движения «Gambling with Lives», занимающегося помощью семьям, где кто-то всерьез подсел на ставки, Уилл Прочаска высказался на этот счет: «Болельщики, в том числе дети, должны иметь возможность смотреть игры, не подвергаясь агрессивной рекламе азартных игр на футболках. Игнорировать все это ради нескольких лишних фунтов – это не просто уход от ситуации, это безответственность».

Несмотря на попытки BK8 влюбить в себя фанов и желанию делать взносы за каждый проданный третий комплект формы, и поддержке движения Her Game Too, направленного на искоренение сексизма из женского спорта, для простого фаната «Астон Виллы» это выглядит простой попыткой задобрить их.

Но и управленцев клуба можно понять: для них это способ расширения бренда в Азии. Вот что сказали в клубе: «Мы надеемся на интересное сотрудничество, которое поможет развитию брендов, особенно в Юго-Восточной Азии».

Вопрос только один, сдастся ли команда под давлением общественности и пойдет ли по пути «Норвича»?

Фото: instagram.com/avfcofficial