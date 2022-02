В «Ф-1» больше не будут преклонять колено – даже Хэмилтон. Традиция зашла в тупик, и ее тихо отменили

Последние два года зрители наблюдали одну и ту же картину перед стартом каждого Гран-при «Формулы-1». Гонщики выстраиваются перед огромным баннером с надписью We Race As One, большая часть становится на одно колено, пока остальные позируют в футболках, призывающих положить конец расизму. Затем уик-энд течет привычным чередом: гимн принимающей страны, посадка в болиды, прогревочный круг и гаснущие красные огни.

В 2022 году серия возвращается к доковидному распорядку – без церемонии преклонения колена. Пилоты вольны высказывать свою позицию самостоятельно, однако в расписании уик-энда больше не предусмотрено время на организованную акцию.

«Я считаю, что это был важный жест – мы должны уважать каждого, как и всегда. Но пришла пора двигаться вперед и предпринимать действия. Сейчас необходимо перейти от жестов к делам. Мы сосредоточены на многообразии нашего сообщества, и это первый шаг», – прокомментировал решение руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали.

Формальности чемпионат компенсировал, продлив финансирование образовательной программы для недопредставленных групп населения еще на четыре года.

Еще в 2020-м мы писали о проблемах, которые породила бесконечно повторяющаяся церемония. Символический жест быстро потерял свой смысл, так как от изначального посыла (борьбы с расизмом) фокус аудитории сместился на то, кто встал на колено на этот раз, а кто нет. Благую цель не красили и заочные перепалки Льюиса Хэмилтона с оппонентами. Семикратный чемпион и главный спикер автоспорта по социально значимым темам зачем-то предъявлял коллегам и ссорился с консервативными легендами «Ф-1».

«Посмотрите на другие виды спорта – на баскетбол или футбол, на испанские, итальянские клубы, команды по всему миру, вне зависимости от национальности – они делают это вместе. Так делают игроки из России, из Испании. Если вы решаете не вставать на колено из-за сомнений в том, как жест будет воспринят в вашей стране, нужно просто посмотреть на пример других видов спорта», – заочно обращался гонщик «Мерседеса» к Даниилу Квяту и Карлосу Сайнсу.

«Ф-1» помогла Хэмилтону, которому не нужно самому отменять вдохновленную им акцию. Льюис призывал вставать на колено перед каждой гонкой и в итоге запнулся о собственное стремление идти до конца – но иначе быть и не могло. Если два года назад фанаты мгновенно перешли к расчету гонщиков на встававших и не встававших, то в 2021-м просто потеряли интерес.

Церемония, которая сработала бы как разовая, ожидаемо превратилось из символа в формальность вроде гимна страны, во время исполнения которого пилоты со стеклянными глазами прокручивают в голове возможные варианты старта. Разница только в том, что гимны иногда бывают красивыми с музыкальной точки зрения, а их исполнение не направлено на решение какой-либо задачи. И слава богу: в противном случае Пьер Гасли и Эстебан Окон, сотни раз в жизни слышавшие «Марсельезу», давно отправились бы «резать» и «пропитывать поля нечистой кровью» врагов.

Перед церемонией преклонения колена в «Ф-1» стояла конкретная цель – поспособствовать борьбе с расизмом. И свой вклад, пусть и микроскопический, акция внесла на первой же гонке: ее увидели миллионы зрителей по всему миру, а крошечная доля от аудитории задумалась над проблемами дискриминации. Так и работают символические жесты. Дальнейшее же повторение преклонения колена поставило Хэмилтона в «Ф-1» в неловкое положение и лишь обесценило месседж. Расизм в мире не победили после второго, третьего и даже 30-го раза, а функция привлечения внимания к проблеме уже не работала.

Как отметил босс «Ф-1», жесты должны подтверждаться делами. И, надо признать, Льюис не ограничивается символами: британец основал Комитет Хэмилтона, который должен помочь чернокожим молодым людям получить образование в сфере инженерных наук, и внес 27 миллионов долларов в собственный фонд Mission 44 (поддерживает недопредставленные группы в Великобритании). В этом плане претензий к нему нет – семикратный чемпион мира, как и любой другой гражданин, волен расходовать свои деньги и популярность на те цели, которые считает важными. И, как кажется, действует вполне искренне, хоть и не всегда продуманно.

А должна ли спортивная организация заниматься глобальными проблемами? Здорово, если благодаря «Ф-1» в мире станет на грамм меньше предрассудков, мешающих людям разных рас, национальностей и убеждений конструктивно взаимодействовать. В то же время подобные инициативы никак не стыкуются с тем, что страны вроде Саудовской Аравии зарабатывают на серии очки престижа, маскируя гонками проблемы с правами человека.

Иронично: пытаясь усидеть на двух стульях, «Ф-1» в долгосрочной перспективе загнала себя в то же положение, от которого избавила Хэмилтона, тихо отменив церемонию преклонения колена. Создав движение We Race As One и начав финансировать социальные проекты, остановиться невозможно (разве все проблемы уже решены?). Как нельзя и избежать объяснимого недоумения фанатов по поводу сделок с ближневосточными диктатурами.

