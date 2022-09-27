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«Бостон» трясет, «Нетс» – реалити-шоу, Харден посвежел. BasketTalk с Романом Сприкутом оценивают Атлантический дивизион

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Джеймс Харден Джеймс Харден
Торонто Торонто
Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Бен Симмонс Бен Симмонс
Бостон Бостон
Бруклин Бруклин
Баскетбол Баскетбол

Решил сделать небольшой дисклеймер, так как что-то мне подсказывает, что конкретно этот текст может увидеть чуть больше людей, чем обычно. Надеюсь, вы попали на эту страничку, не рассчитывая увидеть здесь фундаментальный лонгрид, написанный с участием одного из творцов нашей баскетбольной ветки в лице Ромы, по одному из самых интересных дивизионов НБА. В данном случае мне придется вас огорчить.

Подкаст BasketTalk – проект, в котором на протяжении уже not 1, not 2, not 3... 6 лет разные разбирающиеся в Ассоциации люди какого-то хрена соглашаются на мои приглашения поболтать о нашей любимой игре на протяжении несколько часов под запись в OBS Studio. Если вам по душе такой формат, то милости прошу к нашему шалашу. К тому же сегодня ко мне в гости пришел человек, чье участие в подкасте должно только усилить ваше желание ознакомиться с результатами этих разговоров, особенно если вы не делали этого ранее. Сегодня с моим гостем, редактором баскетбольного раздела Sports.ru, автором Blogg’а на паркете и просто хорошим человеком Романом Сприкутом обсудили перспективы команд Атлантического дивизиона в предстоящем регулярном чемпионате НБА. Если быть конкретнее, то под наш разбор попали «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Торонто Рэпторс» и «Нью-Йорк Никс».

Что больше отразится на результатах Бостона в первые недели регулярки – мутная история с Име Удокой или травма Роберта Уильямса? Найдет ли биг трио «Бруклина» в себе желание и мотивацию собраться и показать свой истинный уровень, не отвлекаясь на истории вне паркета? Почему создается стойкое ощущение, что Джеймс Харден проведет лучший сезон за последние три года? Насколько Том Тибодо сочетаем с составом «Никс» нынешнего сезона? Действительно ли Скотти Барнс имеет потенциал стать топ-10 игроком в лиге? Как можно было не читать летний текст Кирилла Свиридова о Доке Риверсе? Ответы на эти и многие другие вопросы- в сто семьдесят восьмом выпуске нашего регулярного подкаста.

0:00 – вступление 2:30 – о дивизоне в прошлом сезоне 6:40 – ожидания от «Бостона» 43:45 – ожидания от «Бруклина» 1:06:30 – ожидания от «Филадельфии» 1:26:55 – ожидания от «Торонто» 1:47:25 – ожидания от «Нью-Йорка»

Ценим вашу поддержку, делитесь своими мнениями относительно этих команд и событий в комментариях, будем рады подискутировать. На данную минуту это все, чем хотелось бы с вами поделиться. Спасибо вам за просмотры, прослушивания и плюсы, дорогие друзья! Всего вам доброго, и до следующего поста!

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