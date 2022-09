«Бостон» трясет, «Нетс» – реалити-шоу, Харден посвежел. BasketTalk с Романом Сприкутом оценивают Атлантический дивизион

Решил сделать небольшой дисклеймер, так как что-то мне подсказывает, что конкретно этот текст может увидеть чуть больше людей, чем обычно. Надеюсь, вы попали на эту страничку, не рассчитывая увидеть здесь фундаментальный лонгрид, написанный с участием одного из творцов нашей баскетбольной ветки в лице Ромы, по одному из самых интересных дивизионов НБА. В данном случае мне придется вас огорчить.

Подкаст BasketTalk – проект, в котором на протяжении уже not 1, not 2, not 3... 6 лет разные разбирающиеся в Ассоциации люди какого-то хрена соглашаются на мои приглашения поболтать о нашей любимой игре на протяжении несколько часов под запись в OBS Studio. Если вам по душе такой формат, то милости прошу к нашему шалашу. К тому же сегодня ко мне в гости пришел человек, чье участие в подкасте должно только усилить ваше желание ознакомиться с результатами этих разговоров, особенно если вы не делали этого ранее. Сегодня с моим гостем, редактором баскетбольного раздела Sports.ru, автором Blogg’а на паркете и просто хорошим человеком Романом Сприкутом обсудили перспективы команд Атлантического дивизиона в предстоящем регулярном чемпионате НБА. Если быть конкретнее, то под наш разбор попали «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Торонто Рэпторс» и «Нью-Йорк Никс».

Что больше отразится на результатах Бостона в первые недели регулярки – мутная история с Име Удокой или травма Роберта Уильямса? Найдет ли биг трио «Бруклина» в себе желание и мотивацию собраться и показать свой истинный уровень, не отвлекаясь на истории вне паркета? Почему создается стойкое ощущение, что Джеймс Харден проведет лучший сезон за последние три года? Насколько Том Тибодо сочетаем с составом «Никс» нынешнего сезона? Действительно ли Скотти Барнс имеет потенциал стать топ-10 игроком в лиге? Как можно было не читать летний текст Кирилла Свиридова о Доке Риверсе? Ответы на эти и многие другие вопросы- в сто семьдесят восьмом выпуске нашего регулярного подкаста.

0:00 – вступление 2:30 – о дивизоне в прошлом сезоне 6:40 – ожидания от «Бостона» 43:45 – ожидания от «Бруклина» 1:06:30 – ожидания от «Филадельфии» 1:26:55 – ожидания от «Торонто» 1:47:25 – ожидания от «Нью-Йорка»

Ценим вашу поддержку, делитесь своими мнениями относительно этих команд и событий в комментариях, будем рады подискутировать. На данную минуту это все, чем хотелось бы с вами поделиться. Спасибо вам за просмотры, прослушивания и плюсы, дорогие друзья! Всего вам доброго, и до следующего поста!

