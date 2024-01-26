Штрафные Джоэла Эмбиида – его суперсила. И одна из основных причин ненависти к нему

Уверен, за последнюю пару дней вы так или иначе натыкались на эту картинку.

Мое твердое убеждение, что с этих пор прежде, чем воспроизводить каноничное фото Уилта Чемберлена, необходимо вносить некоторые правки. В соответствии с веяниями времени, так сказать.

Помимо клочка бумаги с общим количеством очков неплохо бы держать листочек чуть поменьше, на котором будет указано количество пробитых в матче штрафных.

Эмбиид стал всего лишь девятым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 70+ очков в отдельно взятом матче. Всего число таких прецедентов доходит до четырнадцати, лишь в шести из них рекордсмены пробивали больше штрафных, чем Эмбиид .

Три из этих шести приходятся на Уилта Чемберлена, который, во-первых, играл в эру более контактного баскетбола, во-вторых, во всех трех случаях, в отличие от Эмбиида, набирал более 70 очков (78, 73 и 100), в-третьих, в случае, когда реализовал 16 штрафных из 31, сделал это в матче с овертаймом, и, в-четвертых, зачастую его специально ставили на линию, чтобы он не атаковал с поля и не бил эти самые рекорды результативности.

Ну и чтобы далеко не отходить, Донован Митчелл, набравший 71 очко (20 из 25 штрафных) в январе прошлого года, тоже сделал это в матче с овертаймом.

Единственным игроком из заветной девятки, кто выбил ровно 70 очков и превзошел центрового «Филадельфии» по количеству попыток с линии штрафных (у Джо-Джо 21 из 23), является Девин Букер (24 из 26 штрафных в матче 2017 года).

Эти цифры ни в коем случае не обесценивают достижение центрового «Филадельфии», но позволяют взглянуть на него иначе.

Скажем так, искоса.

В этом сезоне Эмбиид поражает своей результативностью… и количеством штрафных

Вот полный список игроков в истории НБА, которые набирали в среднем по 35 очков за матч при показателе true shooting превышающем 65%:

2023/2024: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

Собственно, вот и весь список. Это не имеющая прецедентов эффективность.

История НБА насчитывает всего 12 примеров, когда баскетболист в среднем по сезону набирал более 35 очков, и Эмбиид идет как раз по такому графику. Более того, если он сохранит свой нынешний запал, то по показателю true shooting переплюнет недавнего одноклубника Джеймса Хардена, закончившего сезон-2018/2019 со средней результативностью 36,1 очка и true shooting 62,1% . Что любопытно, среднее число попыток с линии штрафных у Хардена составляло 11, это второй по величине за всю его карьеру. Больше было только в сезоне-2019/2010 – 11,8.

Цифры, которые могут удивить кого угодно, только не Джоэла Эмбиида. Он в среднем пробивал по 11,8 штрафного в сезоне-2021/2022, 11,7 – в сезоне-2022/2023, а сейчас покоряет новые вершины – 12,2 штрафного в среднем за игру . Так что это не тот случай, когда можно сказать «с кем поведешься, от того и наберешься». Джо-Джо часто выходил на линию до появления Хардена в «Сиксерс», во время его пребывания в команде и после его ухода.

Другое дело, что сейчас, когда Эмбиид проводит сезон, претендующий на историческую значимость, его тяга к пробитию штрафных вызывает откровенное раздражение. Понятно, что для того, чтобы показывать стабильную результативность, просто необходимо часто оказываться на линии штрафных.

Вот как выглядит четверка самых результативных баскетболистов НБА на данный момент: Джоэл Эмбиид (36,1 очка), Лука Дончич (33,6 очка), Яннис Адетокумбо (31,2 очка) и Шэй Гилджес-Александер (31,1 очка).

А вот как четверка игроков с наибольшим количеством попыток штрафных в среднем за матч: Эмбиид (12,2), Яннис (11,2), Шэй (9,1) и Лука (8,8).

Так это работает, и это понимают абсолютно все, но в таком случае откуда такая неприязнь именно к Эмбииду?

Фолы Эмбиида подчеркивают низкий уровень судейства и травмоопасны для других игроков

Давайте попробуем оставить в стороне эстетскую составляющую и лозунги типа «Размер имеет значение», который вроде как подразумевает, что огромному двухметровому атлету не пристало валиться на паркет при первом же контакте. Не стоит забывать, что Эмбиид высокорослый травмат с проблемными коленями, а в таких случаях рекомендации часто звучат следующим образом: плюхайся на задницу, не сучи ногами и не пытайся на них устоять. Резонно, ведь велики шансы оступиться и скользнуть по голеностопу соперника, что происходит дальше, несложно представить.

Это понятно и в целом где-то даже приемлемо.

В ситуациях, когда Эмбиид не старается продать фол слишком явно. А второе происходит в 99% случаев.

Выкрики а-ля «Тарзан разбушевался», выражения лица как у Пьеро, проглотившего целый лимон, художественные взмахи руками, картинные падения после свистков. Эмбиид всем своим видом тужится показать, что на нем фолят злонамеренно и беспощадно, хотя сам ищет малейший контакт.

Сближаясь с соперником, он не только выпрыгивает с ближней к нему ноги, но и выносит мяч для попытки броска с самой нижней точки.

Если он атакует в проходе, то по своей инициативе скрещивает вектор движения, при этом не забывая прихватывать соперника ближайшей рукой.

Когда атака происходит в статике Джо-Джо, вынося мяч, так или иначе старается выставлять локоть, чтобы соперник чисто инстинктивно попытался отмахнуться дабы не получить травму.

В девяти случаях из десяти получается, ну а тот, кто все же решает идти до конца, в лучшем случае идет пробивать штрафные за фол Эмбиида в нападении.

О худшем даже думать не хочется.

Этот нехитрый арсенал грязных трюков можно комбинировать с евростепом или кроссовером – результат в большинстве случаев один и тот же.

«Больших» Эмбиид обыгрывает за счет скорости, и те, даже догоняя его во время прохода, предпочитают вязать центрового до выноса мяча для броска. Следует мхатовская пауза, крики, всплески руками, и Эмбиид идет на линию штрафных.

Когда происходит неравноценный обмен, игрокам меньших габаритов остается только охаживать центрового по запястьям, что тоже не вполне соответствует букве закона. Эмбиид все это знает, поэтому сознательно ломится под кольцо, приучая рефери к тому, что каждый такой рейд должен заканчиваться свистком. А те послушно повинуясь директивам о том, что звезд надо защищать и на больших парнях фолят чаще всего, сопровождают трелью каждое движение Эмбиида вблизи кольца.

Что еще может раздражать в штрафных Эмбиида? Если быть до конца честным, то их точность. Эмбиид не просто зарабатывает штрафные, но и реализует их. Его точность с линии составляет 88,7% . Тот же Яннис реализует всего 66,9% своих попыток, а он ведь второй по их количеству. Будь грек аккуратнее и хладнокровнее, он мог бы идти с Эмбиидом вровень как по результативности, так и по true shooting.

А теперь просто ответьте себе на вопрос: как не материться в адрес симулянта, который извлекает максимум из своих актерских этюдов? Вот и приходится успокаивать себя за счет опыта предыдущих лет, который в свою очередь лишь усиливает предубежденное отношение к Эмбииду и его методам.

Репутация плаксы и чокера – еще одна причина брезгливого отношения к Эмбииду

Все познается в сравнении. И как только начинается плей-офф, где скорости падают, а судьи не свистят каждый фол, Эмбиид начинает реже выходить на линию штрафных и чаще из себя.

Причем по привычке делает это все с тем же кисло-жалобным выражением лица.

Подобный контраст отталкивает не только сторонних болельщиков, но и болельщиков «Сиксерс», год за годом наблюдающих за тем, как их любимая команда не в силах пройти дальше второго раунда.

Гилберт Аринас (по его же словам) говорит много чепухи, но, как минимум, прав в одном: современная спортивная пресса не медлит с навешиванием ярлыков. Ты блистаешь в регулярке, но прерывисто хрипишь в плей-офф? Добро пожаловать в клуб имени Джеймса Хардена, касатик! Теперь ты официально хорош только в том, что касается затяжной прелюдии к самому главному . Когда же наступает пора откупорить каждого, кто намерен всерьез бороться за главный трофей, то у тебя случается фальстарт. Избавиться от этого клейма можно, только доказав обратное.

Вспомните, как долго Йокичу пеняли за его избыточный вес, нежелание/неумение играть в защите и общую флегматичность прежде, чем стали носить серба на руках. Признавать его начали не вчера, а гораздо раньше, но, только выиграв с «Денвером» чемпионство, центровой окончательно закрыл гештальт. Да, он центральная ось, вокруг которой вращается вся вселенная клуба из Колорадо, он игрок, способный не только бить рекорды, но и закреплять их финальным результатом.

Даже если ты не выиграл трофей, но был близок к этому, то все равно удостоишься признания публики. Всем плевать, что в четырех предыдущих сезонах Джимми Батлер лишь раз сыграл более 60 матчей регулярки. Зато все помнят, что за этот же период он дважды помогал «Хит» выйти в финал. И никому не надо напоминать, что значит эта фотография, на которой Джимбо не позирует с листочком бумажки.

Когда наступает время опровергать стереотипы, Эмбиид помимо ярлыка «главного флопера регулярки» обзаводится званием «почетного чокера плей-офф». Одно дополняет другое, и центрового «Филадельфии» уже невозможно воспринимать иначе, кроме как распускающего нюни обиженку, уповающего на судей и неспособного обуздать свои эмоции. Поверить в это окончательно не представляется возможным, но так Эмбиид и будет выглядеть на протяжении всей своей карьеры, пока не добьется успеха в плей-офф.

Несправедливо? Пожалуй. Как и большинство штрафных, которые Джо-Джо получает в регулярке.

Фото: Gettyimages/Maddie Meyer, Tim Nwachukwu; East News/AP Photo/Chris Szagola; CBSSports