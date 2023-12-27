Каннингема называли американским Дончичем. Теперь он самый несчастный человек во Вселенной

В ежегодном рейтинге «25 лучших до 25 лет» (составлен в ноябре, то есть авторы были свидетелями эрозии «Пистонс») авторитеты из ESPN поместили Кейда Каннингема на 6-е место среди самых перспективных молодых игроков лиги. Выше него только Лука Дончич (с которым Кейда упорно сравнивали на протяжении всей карьеры), Энтони Эдвардс, Виктор Вембаньяма, Тайриз Халибертон и Джа Морэнт.

Чтобы оценить процентную ставку, под которую кредитуют Каннингема, достаточно осознать, что в списке его котируют выше Чета Холмгрена (13-е место), который сейчас идет в лидерах на звание лучшего новичка года, и Паоло Банкеро (14-е место), игрока, получившего аналогичный титул в прошлом году и на второй сезон вытащившего «Орландо» из вечного болота.

По первости кажется, что здесь вполне была бы уместна фраза из фильма «Гараж»: «Что же это делается, товарищи! Во, жизнь! Каждый счастлив в одиночку!»

Но, во-первых, Каннингем в этом списке не единственный кандидат от «Пистонс» (Джейлен Дюрен на 21-м месте).

И, во-вторых, если приглядеться, индивидуальные показатели Каннингема не так уж великолепны даже на фоне чумного «Детройта».

У Каннингема отличная статистика, он играет на историческом уровне. Но все это лишь иллюзия прогресса

В чем Каннингему не откажешь, так это в породистой баскетбольной родословной.

Он – 1-й пик на добротном драфте-2021 (Грин, Мобли, Барнс, Гидди, Франц Вагнер, Шенгюн).

У него впечатляющая статистика: 22,4 очка, 3,9 подбора, 7,1 передач, 1 перехват в среднем за игру.

Несмотря на то, что ему всего 22 года и в прошлом году из-за травмы он принял участие всего в 12 играх, сейчас на его счету 105 матчей в трех сезонах НБА, все в старте.

Если Каннингем не будет депрессовать из-за судьбы «Пистонс» в этом сезоне (а это несложно) и включит индивидуалиста, то ему вполне по силам стать всего лишь 13-м игроком в истории НБА, набирающим в среднем не менее 18 очков, 5 подборов и 5 результативных передач за игру в течение первых трех сезонов . Представителю «Детройта» подобное удавалось лишь раз, да и вообще компания, надо отметить, почетная.

Что касается отзывов, то о талантах Каннингема нараспев вещают.

Как одноклубники.

«Он использует все свои многочисленные навыки, чтобы добиваться желаемого результата. Он великолепно читает игру, вовлекает всех нас в розыгрыш, отлично атакует, когда того требует ситуация. У него есть все необходимое, чтобы стать суперзвездой», – не скупится на похвалы Джейден Айви.

Так и журналисты.

«Его схожесть с Дончичем не ограничивается стилем игры и строением тела. Каннингем похож на словенца буквально в каждом аспекте игры. Он так же умело использует тайминг при розыгрыше пик-н-ролла. Его манера исполнения трехочкового с отшагиванием очень похожа на ту, которую использует Лука. Так же, как и Дончич, он любит и умеет играть спиной к кольцу. Он способен набирать очки в посте множеством способов, не только с помощью проходов. Они пугающе похожи», – божился перед драфтом в колонке автор CBSSports Колин Уорд-Хеннингер.

Тренеры тоже не отстают.

«Он хорош. Действительно хорош. Такого уровня игры ты и ожидаешь от игрока, выбранного под 1-м номером драфта. То, как он дирижирует нападением, не состыкуется с его возрастом и опытом. Создается впечатление, что он гораздо более опытный парень, потому что читает игру задней линии обороны… видит все происходящее на площадке», – аттестует манеру Каннингема тренер «Хит» и сборной США Эрик Споэльстра.

Ну, сам Кейд тоже не из стеснительных.

«Смотрю огромное количество матчей и видеоматериалов с Лукой Дончичем. Я вырос в Далласе, поэтому Дирк Новицки был моим примером для подражания, а теперь Лука – новый главарь «Далласа». Много наблюдаю за ним, поэтому могу сказать, что у нас не только похожий тип телосложения, но и вообще довольно много общего», – признавался Каннингем журналистам перед драфтом.

Сейчас о сравнениях Каннингема с Дончичем рассуждают гораздо реже, хотя есть категории, в которых тот превосходит своего кумира.

Например, по среднему количеству потерь за игру плеймейкер «Детройта» занимает второе место в лиге (3,97), уступая только бесконтрольному Трэю Янгу (4,19) и опережая как раз Дончича (3,96), который замыкает тройку . И эта метрика лишь одна из многих, превращающих более чем презентабельную статистику Кейда в мираж.

Показатель нетрейтинг – один из самых важных в продвинутой статистике. Именно он показывает, насколько один отдельно взятый игрок улучшает игру своей команды. Скажем, значение «+5,0» у определенного игрока демонстрирует, что при его наличии на площадке команда набирает на 5 очков больше (в пересчете на 100 владений). Это к тому, что нетрейтинг Каннингема равен «-8,2» – это 504-е место в лиге, в которой сейчас числятся 513 баскетболистов.

К слову, в этом межпространственном континууме от 504-го до 513-го места сосуществуют еще три игрока «Пистонс»: Осар Томпсон («-9,0», 508-е место), Боян Богданович («-9,1», 510-е место) и Айзейя Ливерс («-9,9», 512-е место). И если на Ливерса еще можно махнуть рукой, то Томпсон и Богданович – игроки основной ротации, проводящие на площадке огромное время. Томпсон – фактически игрок основной пятерки (24 игры из 29 в старте, при среднем игровом времени 26,8 минуты), а Богданович – при том, что долго возвращался после травмы и сыграл всего 10 матчей – проводит в среднем по 32,5 минуты.

Эти люди постоянно находятся на площадке и влияют на происходящее, деликатно выражаясь, не самым лучшим образом. В их оправдание можно сказать, что все они игроки зависимые: Томпсон – новичок и только адаптируется к лиге, а Богданович – статичный снайпер, чья эффективность в подавляющей степени определяется тем, где и когда он получит передачу. А передачи отдает не кто иной, как Каннингем, чья низкая эффективность не заканчивается отрицательным нетрейтингом.

Не в ладах Кейд и с показателем «Win Shares», который определяет совокупность действий игрока в пересчете на 48 минут игрового времени и демонстрирует его вклад в победы команды. У Каннингема «Win Shares» равен -0,008 (440-е место в лиге).

Чуть лучше дело обстоит с процентом эффективности (PER, «Players Efficiency Percentage»). Он у главной звезды «Пистонс» равен 14,4 (198-е место в лиге). И, несмотря на то, что именно «PER» – единственная положительная метрика среди трех основных продвинутых показателей, именно она лучше всего подсвечивает противоречивость его действий на паркете.

Каннингем неэффективен, хотя пытается это исправить

Результативность разыгрывающего (22,4 очка в среднем за игру) – самая высокая в команде. Чтобы набирать такие цифры, Каннингем берет большое количество попыток на бросок (19,2 в среднем за игру), а в случае, когда перевыполняет норму, просто огромное: 33 очка против «Бакс» (27 попыток), 31 очко против «Индианы» (26), 43 очка против «Атланты» (24 попытки). И последний результат важен не столько числом набранных очков, сколько редкой для него точностью реализации (66,6%). Особенно, учитывая специфику бросков Каннингема.

В общем-то, ни для кого не секрет, что в современной игре есть три наиболее эффективных способа набора очков: трехочковый (потенциальная выгода выше, чем от обычного двухочкового), лэй-ап (в проходе есть вариант заставить соперника сфолить) и штрафные (просто потому что куда уже легче). А вот неэффективный всего один – броски со средней дистанции. И это именно то, чем грешит Каннингем.

Большинство его бросков совершаются со средней дистанции, по среднему количеству попыток с игры (19,2) он 12-й в НБА, а вот по средней результативности занимает 26-е место. Эта разница хорошо отражает низкую эффективность – 44% с игры, 53% true shooting . Ты просто не можешь брать такое огромное число попыток, исполнять их из наименее подходящего для реализации положения и попадать в цель.

Надо отдать должное Каннингему, он пытается действовать иначе и не боится идти под кольцо, но риск практически не окупается. В этом сезоне его зачехлили 42 раза, чаще под блок-шоты попадал только Джарен Джексон-младший из «Мемфиса» (45).

Прогресс в реализации трехочковых, о котором говорится в той же статье ESPN «25 лучших до 25 лет», тоже не вполне соответствует реальности. А она сурова и свидетельствует о том, что Каннингем атакует из-за дуги ниже среднестатистических показателей лиги по всем типам дальних бросков.

Спасением могли бы стать штрафные, которые Каннингем реализует с высокой точностью (87,6%), но и тут не без проблем.

Он наказывает противников качественно, но не количественно: 4,4 штрафного за игру (3,2 за всю карьеру в НБА) ничтожно мало для разыгрывающего, набирающего 20+ очков . Тот же Дончич, который кладет с линии 77,3%, берет широкой пригоршней по 8,3 попытки. Ровно так же ведут себя Шэй Гилджес-Александер и Дэмиан Лиллард, не деликатничают Трэй Янг (8,0), ДеАарон Фокс (7,6), Стеф Карри (6,1), Джейлен Брансон (5,5), Тайриз Макси (5,3).

И только Каннингем стыдливо шаркает ножкой в конце четвертого десятка (38-е место в лиге по среднему количеству штрафных за игру).

Подобный диссонанс между цифрами стандартной статистики и реальной оценкой вклада Каннингема в результат команды настораживает, а вкупе с результатом «Детройта» и вовсе может вызвать панические настроения.

Ясно, что Кейд не Дончич. Но насколько все плохо?

Настолько, что винить во всем одного Каннингема попросту нелепо.

Один из самых разбалансированых составов в НБА с без двух минут худшей атакой лиги (28-е место, наковыривают по 108,5 очка) предоставляет соперникам возможность сосредоточиться на единственной игроке, который пытается что-то придумать в нападении.

Защита знает, как играть против Каннингема, и заставляет его представать в худшей версии самого себя. А для того, чтобы нивелировать это ощущение за счет умений других игроков, «Пистонс» для начала неплохо бы понять, во что они хотят играть, кем и как. А до тех пор «Детройт» уповает на Каннингема, прекрасно понимая, что требует от него всего и сразу.

«Я должен лучше работать. Делать так, чтобы у Кейда была возможность пользоваться большим пространством. Когда он на площадке, мне стоит менять комбинации таким образом, чтобы «краска» была более открытой. Думаю, пространство даст ему возможность чувствовать себя увереннее и лучше видеть партнеров. Да, сейчас у нас проблемы и порой требуем слишком многого от него, но Кейд – парень, который может справиться с такой нагрузкой», – не так давно приговаривал Монти Уильямс.

Думается, что как только «Пистонс» окружат Кейда более опытными игроками и все же перестанут полагаться на средние броски, он сможет оптимизировать свои навыки. Но о сравнениях с Дончичем, на которые так упирали до драфта, можно забыть прямо сейчас. Ко второму сезону словенец уже был выбран в первую сборную лучших игроков НБА, набирал в среднем по 29 очков, 9 подборов и 9 передач.

Тот, кого мы видим сегодня в Каннингеме, да, пожалуй, и в лучшей его версии, скорее, похож на профиль игрока, которого Джон Холлинджер из The Athletic охарактеризовал следующим образом.

«Кейд не тот парень, который выбивает хоум-ран и спасает команду. Он не тот, кем его многие представляют. Он, скорее, второстепенный созидатель, а не плеймейкер, которому вы позволите разыгрывать по 60 комбинаций за игру ».

Каннингем способен добавить в реализации трехочковых (его точность со штрафных подтверждает наличие броска), у него отличное видение площадки, а значит, в креативной игре тоже есть куда расти. Если снизить круг его обязанностей и поставить в пару с ярко выраженным скорером, то он может стать чем-то вроде Лонзо Болла на максималках.

Проблема не столько самого игрока, сколько «Пистонс» в том, что они грезили об одновременно лучшем распасовщике и снайпере, более вариативном игроке, чем тот, которого мы видим сейчас. Для них вопрос ожиданий был исторически важен, ведь до Каннингема «Детройт» брал игрока под 1-м пиком аж в 1970-м, тогда это был центровой Боб Ланир. Он, кстати, не выиграл чемпионский титул: из-за травм, текучки тренеров и не самых талантливых партнеров. И он ни разу не попадал в первую сборную НБА по итогам сезона из-за высочайшей конкуренции в его амплуа.

Не то чтобы это был определяющий фактор. Просто начиная с 1980-го года лишь одна команда брала Кубок Лэрри О’Брайена без представителя такой сборной в составе. Конечно же, это были «Пистонс» 2004 года выпуска. Так что, если вокруг Каннингема соберут необходимые детали, грамотно отшлифуют игру и займутся тюнингом, то, возможно, у «Детройта» появятся шансы погудеть в плей-офф. Но даже тогда, вероятнее всего, его роль в команде будет соответствовать игровому номеру на майке.

Фото: East News/AP Photo/Duane Burleson, AP Photo/Carlos Osorio, AP Photo/Noah K. Murray; Gettyimages.ru/Gregory Shamus, Elsa, Stacy Revere