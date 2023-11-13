А почему у Майкла Би Джордана такое кощунственное имя?

Слава всем известного баскетболиста столь необъятна, что, даже оседая звездной пыльцой на плечах, казалось бы, совершенно случайных людей, вызывает к ним интерес со стороны всякого, кто трепетно относится к этой игре.

Так было с Джорджем Колером, обычным водителем, который ненароком оказался в аэропорту Чикаго и решил подбросить Джордана до дома, когда его забыли встретить представители «Буллс». Потом Колер стал персональным ассистентом и, по его словам, «личным рабом» Майкла.

То же самое касается легендарного представителя службы охраны Джордана Майкла Возняка, героя, пожалуй, одного из самых памятных и забавных эпизодов «Последнего танца».

И если уж локальная слава обрушивалась на головы этих людей, то каковы были шансы голливудского актера по имени Майкл Би Джордан избежать расспросов, касающихся родства с выдающимся игроком и его баскетбольных предпочтений.

Технически Джорданы никак не связаны, но актер не упускает шанса потроллить журналистов и фанатов

Как говаривал персонаж Александра Збруева в фильме «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви»: «Только не на мне крутить вола, я по образованию юрист и учился очень хорошо!».

Поэтому, чтобы не возникло путаницы, нужно пояснить, что имя Майкла Би Джордана ни юридически, ни даже метафизически не имеет ни малейшего отношения к «Его Воздушеству». Актера назвали в честь его отца Майкла Эй Джордана, а чтобы поступок не отдавал грамматической путаницей, выбрали второе имя Бакари, что в переводе с суахили означает «подающий великие надежды». Би – не что иное, как обычное сокращение. Правда, в большинстве случаев актер не успевал добраться до этих пояснений, когда речь заходила о его имени.

«В детстве меня всегда дразнили за то, что я ненастоящий Майкл Джордан. Сначала было обидно, затем смешно, а теперь я понимаю, что на определенном этапе это придало мне уверенности в себе и пробудило желание соревноваться во всем, что я делаю, избрать свой жизненный путь и оставить собственное наследие», – иронично заметил Би Джордан в программе «Доброе утро, Америка».

В общем, этот Майкл тоже не прочь наследить. Хотя изначально об этом не мечтал.

«Актерское искусство не то, чем я всегда хотел заниматься. Но, знаете, как и многих детей, у меня не было конкретного понимания, кем я хочу быть и чего достичь. Я играл в баскетбол и в американский футбол в начальных классах, но потом понял, что работа в рекламе и актерское ремесло помогут мне раньше закончить учебу и дадут возможность уехать в большой город. Процессы проб, обучение чечетке, декламации, чтение большого количества литературы – все это поглотило меня, и так я понял, что могу найти в этом себя», – признавался актер в интервью NJ.com.

Тезка баскетболиста начинал с эпизодических ролей в «Сопрано», «Прослушке», затем попал в полнометражную спортивную драму «Трудный мяч», правда, посвященную бейсболу, а не баскетболу, после чего неспешными, но уверенными шагами пошел в направлении голливудского Олимпа.

Прорывным для актера стал 2015 год. Сперва с треском провалился римейк «Фантастической четверки», но поскольку в главных ролях играли чуть более известные Майлз Теллер и Руни Мара, то критики оторвались на них. К Джордану они отнеслись более снисходительно, толерантно отметив необычную режиссерскую находку, благодаря которой блондинистый паренек из оригинальных комиксов слегка видоизменился. В этот же год вышел спин-офф серии фильмов «Рокки» под названием «Крид», который и вывел карьеру Майкла Джордана на новый уровень.

В том же году артисту впервые довелось поручкаться с тем, чье имя он не переставал слышать с самого детства.

«Это было на Матче всех звезд. Произошло абсолютно мимоходом, кто-то просто сказал: «Эй, привет! Это парня нужно представить. Привет, как дела, это Майк». Я пожал ему руку, это длилось меньше 10 секунд… Я даже не думаю, что в то время он знал, кто я такой», – признался Би Джордан в интервью Ричу Айзену.

О каких-то более памятных пересечениях актер не упоминал, а вот что касается баскетбола, то звезду с таким броским именем начали постепенно привлекать к различного рода активностям.

Сперва ESPN попросили его показать собственную интерпретацию канонических моментов карьеры однофамильца.

Затем маркетологи, раскручивавшие игру NBA2K17, поместили его в один кадр с баскетболистом, наиболее близким к Джордану по стилю игры и ментальности.

А годом позже, когда у Би Джордана вышли в прокат сразу два кассовых хита – «Черная Пантера» и продолжение «Крида» – он сыграл в Матче знаменитостей в рамках всезвездного уикенда НБА.

Готовность стать частью мира баскетбола и НБА привела к тому, что в 2021 году Джордан заскочил в эпизод продолжения «Космического Джема», где пришелся очень кстати.

А чуть погодя примостился в компании огромного количества звездных игроков в ролике, посвященном 75-летию НБА.

Одной лишь показухой дело не ограничивается. Джордан использует баскетбол как платформу для решения социальных проблем

Приятно, что, даже иронично проводя параллели с Джорданом и наследием, актер вполне серьезно относится к тому, что он может сделать для своего сообщества. Пару лет назад Би Джордан создал баскетбольный турнир QQQ Legacy Classic, в котором принимают участие колледжи с преимущественно афроамериканскими студентами.

Это не какой-то краткосрочный благотворительный проект, а вполне структурированная многолетняя стратегия развития образования, поддерживаемая инвестиционной компанией Invesco и телевизионной сетью TNT. Поэтому периодическое появление Джордана в элитной компании хорошо знакомых экспертов вполне объяснимо.

«Это непрерывный процесс. Мы стараемся освещать наши матчи в том свете, которого они заслуживают, ищем внимание, спонсорство, деньги, фонды, чтобы у университетов было все то, что дает студентам и спортсменам наилучшие возможности. Мы не просто хотим, чтобы эти парни побеждали, мы стремимся сделать из них людей, которые буду знать, как позаботиться о своих деньгах, как распоряжаться собственным именем, имиджем и интеллектуальной собственностью», – пояснял цели одного из своих проектов Джордан.

Баскетбольные матчи – это лишь часть обширной программы. До и после игр проходят лекции, посвященные финансовой грамотности, презентации различных стартапов малого и среднего бизнеса, в которых принимают участие профессиональные спортсмены, представители спортивных агентств и рекламных компаний. Авторов наиболее перспективных проектов премируют, а те работы, которые не победили, но вызвали интерес, либо доводятся до ума, либо становятся предметом интереса больших компаний, готовых выкупать бизнес-идею еще в зародыше.

«Бизнес – тот же баскетбол, в нем есть свои правила, и как бы талантлив ты ни был, прежде всего, тебе необходимо знать, как играть. Все эти мероприятия направлены на рост и повышение грамотности студентов. У каждого из них есть потенциал для выхода на следующий уровень. Мы лишь даем возможность», – утверждал Джордан.

Как и во всех начинаниях, связанных с бизнесом, судить лучше по результатам и спустя какое-то время, а пока просто приятно, что связь Майкла Би Джордана с баскетболом не ограничивается камео в рекламных роликах НБА и победами над Кайри Ирвингом.

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Polk, Jayne Kamin-Oncea; East News/Al Messerschmidt via AP