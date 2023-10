Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Некоторые достойны места в вашей коллекции.

НБА, где у каждой команды с пяток комплектов форм, а приезд игроков на матчи превращается в дефиле – точно та среда, где поговорка «встречают по одежке, а выталкивают взашей по количеству попаданий в Shaqtin’ a fool» абсолютно к месту. Мне это нравится, и я считаю это правильным. Можно сколько угодно критиковать лигу за мягкотелость, чрезмерный индивидуализм, главенство распоясавшихся бородатых звезд, но в том, что НБА пытается нащупывать модные тренды, грамотно упаковывать и продавать товар, ее не упрекнешь. Получается не всегда, но даже самые ярые споры по поводу вкусов привлекают внимание к товару и создают инфоповод.

Я сам – тому пример.

Мне категорически не нравится экипировочная серия City Edition, но, признаюсь честно, сперва я собирался выбрать по одной лучшей City Edition для каждой из команд.

И все же здравый смысл возобладал.

Во-первых, серия выходит с сезона-2017/2018, и выборка не такая большая, особенно с учетом того, что некоторые команды играли в очень похожих формах на протяжении нескольких сезонов («Майами», «Юта», «Денвер», «Финикс»).

Во-вторых, сказалась жалость к пернатым. Не хотелось натягивать сову на глобус, тем более что в отдельных случаях это, мягко говоря, затруднительно: продать вам любую City Edition «Далласа» не смог бы даже Джордан Белфорд, герой «Волка с Уолл-Стрит».

Если вам нравятся картиночки с маечками, то в будущем можно будет выбрать лучший комплект в истории каждой команды или рассказать об особо раритетных, как, например, красный комплект «Саундс» у «Мемфиса», отсылающийся к временам, когда командой владел легендарный соул-певец Айзек Хэйс (кстати, одну из City Edition «мишки» посвятили как раз ему). А до тех пор, будем смотреть нынешние комплекты City Edition и сравнивать их качество с лучшими образцами этой непродолжительной, противоречивой, но уж точно приметной серии.

Лучшие формы серии City Edition.

«Миннесота» сезон-2018/2019

На моей памяти, первая форма, которая ловко увязала личность культовой фигуры, ассоциирующейся с городом, и спорт. Выдающийся певец, композитор и мультиинструменталист Принс родился в Миннесоте, вырос там и на протяжении всей жизни любил баскетбол.

Сама форма, может быть, кому-то и покажется альтернативной, но в ней великолепно сочетаются детали, характеризующие творчество Принса: шрифт – аналог фирменного логотипа певца, серебристые клепки на одной из лямок – отсылка к персонажу фильма «Purple Rain», маленькая звезда на шортах – визуальное отображение девиза штата «Северная звезда».

Сперва была пурпурно-черная форма, вдохновленная самой известной работой музыканта «Purple Rain», а уже после «Нетс» начали заигрывать с творчеством бруклинского авангардиста Жана-Мишеля Баскии, а клуб МЛС «Сиэтл Саундерс» принялся штамповать формы в память о Джимми Хендриксе и Брюсе Ли.

«Бруклин» сезон-2020/2021

«Хорошие художники копируют, великие – воруют», – цитата Пикассо как нельзя лучше характеризует знаменитую форму «Бруклина». Да, идея с оммажем культовой личности к тому моменту уже была отнюдь не оригинальной, но «Нетс» гениально переперли ее на свой манер.

Яркие разводы по бокам, напоминающие палитру, неприхотливая, но запоминающаяся корона, которую художник часто использовал вместо подписи, специфический, но узнаваемый шрифт – сочетание всех этих деталей заставило обычную черную форму заиграть новыми красками.

«Майами», сезон-2019/2020

Перемигивание «Хит» с игрой «GTA: Vice City» и неоновой эстетикой сериала 80-х «Полиция Майами» получилось таким естественным, действенным и успешным, что команда использовала разные вариации одного и того же решения на протяжении четырех сезонов подряд, с 2017-го по 2021-й. Форма была белой, черной, розовой, голубой, градиентной, но неизменно вызывала одобрение: одно время фаны просили сделать ее официальной выездной формой команды.

Мне больше остальных пришлась по душе бледно-голубая вариация с бело-розовыми вставками, волей-неволей вспоминается рубаха Тони Версетти.

«Милуоки», сезон-2019/2020

Если не удается зацепить буйным дизайном, то всегда можно сделать ставку на спокойное решение и слоган, который заставит тебя выйти в интернет со всеми интересующими вопросами. Томный кремовый окрас «Бакс» использовали и до этого, в сезоне-2017/2018, но там поверх любопытной расцветки банально поместили логотип команды, который убил всю интригу. А вот надпись «Cream City» на образце-2019/2020 даже самых малоинициативных заставит призадуматься: при чем тут взбитые сливки, если штат Висконсин и Милуоки всегда были знамениты в первую очередь пивоварением?

На самом деле, прозвище «Cream City» не имеет никакого отношения ни к взбитым сливкам, ни к коровам. Референс уходит своими корнями аж в 1830 год, прямиком в фундамент города. Именно в те времена братья Джордж и Джонатан Бернамы производили на своих предприятиях необычные кирпичи. Из-за того, что при их изготовлении использовалась озерная глина из местных водоемов, кирпичи в процессе обжига приобретали необычный и присущий только им молочно-желтоватый оттенок, похожий на сливки. Многие старейшие и знаковые для Висконсина и Милуоки здания сделаны как раз из тех самых кирпичей. Так что форма «Бакс» не только отдает дань истории города, но и свидетельствует о готовности игроков производить кирпичи в промышленных масштабах.

«Финикс» сезон-2020/2021

После того как «Финикс» три сезона подряд играл в практически одинаковых формах с надписью «LOS SUNS», смелое решение с использованием градиента и темой, вдохновленной восходами, озарило мрак однообразия. На груди схематично, но узнаваемо изображена гора Кэмелбэк. Вокруг нее аккуратными ячейками расположена градиентная сетка в цветах живописного рассвета, которыми славится Аризона. Надпись «The Valley» чуть ли не за руку подводит к неофициальному названию Финикса «Valley of the Sun». Вроде бы примитивное, но очень остроумное и современное решение, которое не режет глаз и привлекает своей оригинальностью.

«Торонто», сезон-2018/2019

Лучше, чем аналогичный черный вариант из предыдущего сезона, к тому же напрямую ассоциирующийся с самым успешным годом в истории клуба. В 2019-м заявление болельщиков «Рэпторс» о том, что «Они – Север» звучали особенно часто и, как оказалось, не напрасно.

Комплект был создан на паях с креативным агентством OVO канадского рэпера Дрейка, главного амбассадора «Торонто», а там люди работать умеют. Спокойный золотой шеврон с надписью «NORTH» очень выигрышно смотрится на белом. Такая же вставка на шортах дополняет минималистичный дизайн, а большего вроде как и не нужно. Смотрится нескучно и в меру стильно.

«Кливленд», сезон-2020/2021

Может, не самое явное воплощение, но совершенно точно классная задумка. Форма посвящена находящемуся в Кливленде Залу славы рок-н-ролла, а каждая буква, за исключением заглавной «C» (она означает «Кэвальерс»), из названия города на фронтальной части майки позаимствована у шрифтов культовых музыкальных групп. L (Sex Pistols), E (The Who), V (David Bowie), E (Metallica), L (The Beatles), A (Nirvana), N (NWA), D (Pink Floyd).

Рок-н-рольная эстетика дополнена соответствующими патчами на шортах, так что весь комплект выглядит слегка неряшливо и дерзко, но стильно.

«Голден Стэйт», сезон-2020/2021

Хорошая интерпретация неплохой оригинальной формы «Уорриорс» прошлых лет. В частности, состава, известного как «We Believe Team» и наделавшего шума в плей-офф-2007. Тогда разудалая банда Дона Нельсона с Бэроном Дэвисом, Мэттом Барнсом, Джейсоном Ричардсоном и Стивеном Джексоном стала первой в истории восьмой сеянной командой, выбившей первую сеянную. В шести матчах оголтелые и абсолютно неудержимые «воины» вынесли «Даллас», который многие видели одними из главных претендентов на чемпионство.

«Лейкерс», сезон-2017/2018

Наверное, ценность данного комплекта и значимость его дизайна с годами будут только расти. Первая City Edition «Лейкерс» посвящена, конечно же, Кобе Брайанту, о чем несложно догадаться, взглянув на змеиный принт, покрывающий форму. Так же можно углядеть – тогда еще – 16 звезд по числу имеющихся титулов. От тех, что были завоеваны командой, когда она базировалась еще в Миннеаполисе, «Лейкерс» традиционно отказываться не стали.

Сама идея таких и им подобных комплектов очень даже уместна, комплиментарна и при должном воплощении может быть востребована. Жалко только, что с каждым годом количество игровых комплектов сказывается на их качестве не лучшим образом. Быть может, Адаму Сильверу, любителю показных, но ни к чему не обязывающих взысканий, ввести суровые санкция против тех, кто будет халтурить с новой формой?

