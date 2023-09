«Порнокороль» утверждает, что у Энтони нет шансов.

Вместо тысячи знаков здесь просто должен быть четырехсекундный ролик с нахрапистым и предприимчивым Си Джеем Джонсоном, произносящим ту самую фразу. Не так давно мы сравнивали карьерные достижения Дуэйна Уэйда и Пола Пирса, как вновь приходится констатировать «Ah, s**t, here we go again». Стэн Ван Ганди всегда умел навести шуму, его выразительная манера речи и пожизненный титул так или иначе обращают на него внимание: когда «Порнокороль» говорит – подданные покорно внимают.

« В лучшие годы – с 2008-го по 2012-й – с Ховардом можно было сравнить только Леброна и Кобе . В первую очередь я говорю о пользе на обеих сторонах площадки. Он три года подряд признавался лучшим защищающимся игроком. И потом в нападении он всегда давал 20+ очков при том, что мы не строили атаку сугубо через него. Мы не пасовали Ховарду мяч с целью, чтобы он набирал очки. Но при этом вся игра вращалась вокруг него. Он уходил под кольцо, заставлял фокусироваться на себе всю защиту соперника, и это развязывало руки нашим снайперам на дуге.

Энтони Дэвис – классный игрок, но когда в 2022-м составляли список Топ-75 игроков, я не знаю, он даже не рядом с Ховардом. Можно считать, что он лучше, если судить чисто субъективно. Но вы просто не сможете собрать достаточное количество фактов, подтверждающих, что карьера Дэвиса лучше, чем у Ховарда, это просто нелепо», – заявил Ван Ганди в подкасте Knuckleheads.

Давайте разбираться, смог ли Ван Ганди сам абстрагироваться от субъективизма.

Статистика утверждает, что универсализм Дэвиса эффективнее узкопрофильной доминантности Ховарда, но есть нюанс

Пожалуй, единственный показатель, по которому Дэвис на световые годы опережает Ховарда – это PER (Player Efficiency Rating), пресловутый рейтинг эффективности игроков. PER – статистическая величина, основанная на формуле, выведенной Джоном Холлинджером, которая учитывает, как положительный, так и отрицательный вклад игрока на площадке: реализация бросков с игры, точность штрафных, трехочковых, передачи, блок-шоты, перехваты, потери, фолы и так далее. Среднестатистический PER для большинства игроков лиги колеблется в районе 15 единиц, но не у Энтони Дэвиса, и не в отдельно взятом сезоне.

Карьерный показатель игрока «Лейкерс» равен 26,96, и это четвертый результат за всю историю. Выше только Джордан (27,91), Йокич (27,65) и Леброн (27,22) . По рейтингу PER Дэвис опережает даже Шакила О’Нила (5-е место и 26,43) и Уилта Чемберлена (7-е место и 26,16), не говоря уже о Дуайте Ховарде, занимающим 54-ю строчку с показателем 21,29. Значит ли это, что Дэвис круче всех них? Да как сказать.

Эффективность PER в значительной степени основывается на атакующих метриках, и сам Холлинджер открыто признавал, что по ряду причин – одной из которых является то, что статистику блок-шотов и перехватов начали учитывать только с 1973-го года – PER не является надежным показателем в случаях, когда речь идет об оценке оборонительной эффективности игрока.

В качестве примера можно привести кейс Брюса Боуэна. Один из самых цепких персональщиков лиги, закончил сезон-2006/2007 с PER, равным 7,18. Для понимания это 322-е место из 327-и игроков в рейтинге. На бумаге человек, восемь раз попадавший в сборные лучших защищающихся игроков лиги, оказался хуже Адама Моррисона (7,91) и Бобби Гибсона (9,39). И что самое интересное, по итогам все того же сезона Боуэн в очередной раз залетел в первую сборную лучших оборонительных игроков лиги. Вот и думайте, насколько легитимен такой показатель, как PER, при оценке Ховарда, чья эффективность и достижения во многом были следствием его игры на щитах и в защите.

Только вдумайтесь, с момента выбора Ховарда на драфте-2004 и на протяжении восьми сезонов, в течение которых Ховард представлял «Орландо», «маги» лишь трижды выпадали из десятки лучших защищающихся команд: 18-е и 24-е места в первые два сезона Дуайта и 12-е в сезоне-2011/2012. В остальное время худшим показателем «Мэджик» было 6-е место.

Дэвис же в качестве центрообразующей фигуры «Нового Орлеана» за семь сезонов в клубе лишь однажды обеспечил место в десятке лучших оборонительных команд лиги: в чемпионате-2016/2017 «Пеликанс» заняли 9-е место.

С нападением все несколько ровнее. Ховард дважды оформлял для «Орландо» место в десятке лучших атакующих команд (7-е место в сезоне-2007/2008 и 4-е в сезоне-2009/2010). Дэвис аналогично вытягивал «Пеликанс» на 6-е место в сезоне-2014/2015 и на 10-е в сезоне-2017/2018. Можно сколько угодно пенять на то, что «Новый Орлеан» всегда был затрапезным клубом, куда никто и никогда не хотел ехать, но давайте не забывать, что и Ховард приходил в «Орландо» после не самого удачно трейда Трэйси Макгрэйди на Стива Фрэнсиса и начинал он свою карьеру с таким столпами, как Кэлвин Като, Тони Баттье и Дешоун Стивенсон, что не помешало ему в своем дебютном сезоне отыграть все 82 матча в старте, набирая в среднем 12 очков и 10 подборов. Для сравнения Дэвис в своем первом сезоне принял участие в 64 матчах, в которых давал 13,5 очка и 8,2 подбора.

И все же главным мерилом при сравнении двух этих игроков в качестве самостоятельных боевых единиц является то, каких успехов они и их команды добились в плей-офф.

Оба завоевали чемпионство в одной команде, но количество и качество выступлений Ховарда в плей-офф на порядок выше

Количество ювелирки – это всегда фактор, с которого начинается любые выявления сильнейшего. И это правильно. Победа – не только итог упорного труда, но и вещественное подтверждение правильности твоих слов, поступков и даже ошибок. И как бы ни были велики Уилкинс, Баркли, Миллер, Юинг, Стоктон, Мэлоун, Айверсон и им подобные, отсутствие у них злополучного кольца всегда будет разящим аргументом в подобного рода дискуссиях.

Дэвис и Ховард уже обезопасили себя от упреков в чемпионской несостоятельности. Оба выиграли титул с «Лейкерс» в 2020-м, и каждый вправе говорить о легитимности собственного вклада.

Дэвис был лучшим игроком команды рядом с живым Леброном и обязательным условием для победы команды в шестиматчевой финальной серии против «Майами». Да, Джеймс, набиравший по ходу плей-офф в среднем по 27,6 очка, 10,8 подбора и 8,8 передач в итоге уволок домой награду MVP финала, но Дэвис с его средней статистикой в 27,7 очка, 9,7 подбора, 3,5 передачи и 1,4 блок-шота стал самым результативным игроком плей-офф (всего 582 очка) и позитивнее влиял на игру команды по продвинутой статистике.

Ховард был однозначным ролевиком. Да, его габариты и опыт помогали, но как еще назвать человека, имевшего девятое игровое время в ростере из пятнадцати человек: 15,7 минуты в 18 матчах, из которых Дуайт стартовал в семи. За это время Ховард в среднем собирал коллекцию из 5,8 очка и 4,6 подбора.

Выдающаяся игра Дэвиса в том финале, казалось бы, не оставляет Ховарду никаких шансов в сравнении. Если только мы ограничиваем собственный кругозор, когда с сожалением смотрим на того, кто давным-давно считался самым доминирующим игроком лиги. Но если не прятать голову в песок, то мы увидим, что великолепный Дэвис за свои 11 лет в НБА выходил в постсезонку всего пять раз, в трех из которых делал это, оперевшись на плечо Леброна.

Ховард выходил пять раз в плей-офф только с «Орландо», а правильнее даже сказать, выволакивал команду в постсезонку на протяжении пяти сезонов подряд.

Всего же на счету Ховарда 12 походов в плей-офф, в девяти из которых центровой неизменно оформлял в среднем дабл-даблы. Он впечатлял даже в тех сериях, где «Мэджик» проваливались. В плей-офф-2011 магия «Орландо» перестала действовать после шести матчей первого раунда против «Атланты», хотя к Ховарду едва ли могли быть претензии: тогда еще «Супермен» в среднем по серии давал 27 очков, 15,5 подбора и 1,8 блок-шота.

Дэвис тоже умел эффектно проваливаться. В дебютном для себя плей-офф-2015 он вместе с «Новым Орлеаном» всухую уступил «Уорриорс» в первом же раунде, при том за 43 минуты игрового времени Энтони выдавал 31,5 очка, 11 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота.

Но это ничто по сравнению с главной неудачей в карьере Ховарда и одновременно серьезным доводом в его пользу как ключевого игрока своей команды в плей-офф. Да, многие помнят, что «Орландо» проиграли в финале-2009 «Лейкерс» практически без шансов 1-4, но помнят ли те же люди, как «Мэджик» добирались туда?

Произносите вслух как заклинание и просто вдумайтесь. 6 матчей первого раунда против «Сиксерс» с молодым и рвущим жилы Андре Игудалой, 7 матчей второго раунда против «Селтикс» с Рондо, Пирсом и Алленом, 6 матчей против «Кливленда» с Леброном, который набирал в среднем – внимание – 38,5 очка, 8,3 подбора и 8 передач. Вполне естественно, что к финалу, где их поджидали Кобе, Газоль и Одом, «Мэджик» приехали с пустым баком.

У Дэвиса никогда не было, и есть подозрение, что уже никогда не будет, пусть и неудачного, но такого резвого забега в плей-офф, который позволяет четко увидеть, как игрок способен проявлять свои лучшие качества в критически сложных условиях. Оба раза, когда Дэвис выходил в плей-офф с «Хорнетс», он неизбежно капитулировал в сериях с «Голден Стэйт», а в «Лейкерс» ему до сих пор невозможно приподняться над Леброном, хотя тот зачастую еле ноги передвигает.

И тут моя логика проста – я видел, как Дэвис и Ховард выигрывали кольца в 2020-м, но я не видел, чтобы Дэвис тянул свою команду на протяжении всей дистанции плей-офф так, как это делал Ховард в «Орландо» . И за это я неистово плюсую Дуайту. За те времена, когда почти каждый его матч в плей-офф можно было описать одной и той же фразой – фразой «It’s a kind of magic».

Дэвис уступает Ховарду по числу наград и довольствуется ролью помощника

Прежде чем пуститься в перечисления регалий, важно отметить одну деталь, касающуюся наиболее престижной из них. Титул MVP из этих двоих есть только у Дэвиса, который утянул эту награду на домашнем для себя Матче звезд-2017 в Новом Орлеане. Если же говорить о тех самых индивидуальных наградах, которые определяют место игрока в истории, то MVP чемпионата или MVP финала ни у Ховарда, ни у Дэвиса никогда не было, нет и в настоящей реальности вряд ли предвидится. Но, если Дэвис, складывается такое впечатление, никогда к этому не стремился, то с Ховардом все несколько иначе. И не стоит тратить время на перечисление фамилий Адетокумбо, Йокича, Эмбиида, Карри и прочих игроков, которым Энтони не может составить конкуренцию.

Ховард старался дотянуться до заветной статуэтки через пикового Кобе, Леброна-максималиста, взрывного Роуза, изобретательного Нэша, стабильно высококлассного Новицки, и все равно за свою карьеру умудрился четыре раз оказаться в Топ-5 по результатам голосования за награду MVP. Он периодически был где-то рядом, надеялся, пытался, но так и не взял приз. Это не делает его на порядок лучше Дэвиса, но определенно добавляет штрих к портрету человека, которого со временем привыкли видеть в амплуа великовозрастного ребенка, клоуна и лентяя. Какие-то из этих черт появились не без старательных усилий со стороны самого Ховарда, но до того как это случилось, он успел немало.

Уже только из этой скудной таблички можно сделать вывод, что Ховард был действительно хорош, но хорош сугубо в четко очерченных сегментах, о которых и говорил в своей реплике Ван Ганди. Дуайт максимально эксплуатировал свой атлетизм, габариты и навыки, чтобы доминировать на щитах и в защите. Служил отличным магнитом для обороны соперника, открывая броски для игроков типа Рашарда Льюиса и Хидо Тюркоглу, и стабильно давал свои 20+ очков.

Сейчас о результативности Ховарда чаще вспоминают в разрезе того, что его атака была чаще эффектна, чем эффективна. В основном пеняют на близость дистанции, в рамках которой орудовал Дуайт, но было бы странно ожидать от мощного, атлетичного центрового, что он будет отходить на 7-8 метров и бросать оттуда. Хотя бы потому, что в случае промаха мало кто мог бы так зачистить щит, как он сам.

Ховард действовал в соответствии с собственным игровым типажом и действовал великолепно. У него хватало навыков игры в посте, он отлично нырял в лицевую, после перехода в «Рокетс» и персональных занятий с Хакимом Оладжувоном Дуайт стал действовать чуть разнообразнее и на дистанции. Но вот чего ему действительно не хватало на протяжении всей карьеры, так это реализации штрафных: 56,7% с линии не тот показатель, который можно оставить без внимания.

В последние годы о лимитированности Ховарда рассуждают как о многолетней стигме, но послушайте, разве с ним не произошло то, с чем сталкивается практически каждый габаритный, силовой центровой. Вспомните архетипа Ховарда – Шака, который последние годы своей карьеры коротал в «Кливленде» и «Бостоне». Это удел всех «больших», которых с годами настирают возраст и травмы. Легко говорить о том, что у Ховарда было время перестроиться, но куда сложнее воплотить эту нехитрую сентенцию в жизнь после бесчисленных операций на спине. Как доминирующий игрок Ховард закончился после «Хьюстона», но, даже играя на спаде, он пару сезонов вполне добротно читерил статистику в «Атланте» и «Шарлотт», благодаря чему его показатели в отдельных категориях выглядят более чем достойно.

Дэвис – архетип «большого» нового времени, которым Ховард никогда не был и не стремился стать (хотя не исключено, мог бы). Энтони более разнообразен, подвижен и по-игроцки циничен. Он старается не транжирить моменты, не стесняется лоббировать свою позицию относительно амплуа, в котором ему комфортнее играть, а наличие рядом Леброна еще ярче расцвечивает игру Дэвиса.

Дэвис никогда не замахнется на то, чтобы трижды получить индивидуальную награду лучшему защищающемуся (для него это чересчур амбициозно), его более чем устраивает роль второго лучшего игрока в команде, да и вообще есть ощущение, что гонка за статистикой и цифрами не для него.

Тут нужно заметить, что голосование за Топ-75 игроков в истории происходило в удобнейший для Дэвиса момент – по ходу 2021 года с опубликованием результатов осенью 2021-го. Тогда на фоне недавно завоеванного титула и выдающейся игры в «Пузыре» казалось, что «большой» должен раскрыться в новом свете – сезон-20/21 в счет не шел, потому что многие, в том числе Дэвис, не успели восстановиться из-за короткого межсезонья, но тогда именно новому лидеру «Лейкерс» прочили MVP, его считали более талантливым, чем Янниса, благодаря ему у Леброна Джеймса появлялась возможность завоевать шесть титулов …

Из 2023 года легко говорить о том, что траекторию выходившей на пик карьеры Энтони Дэвиса голосующие сильно переоценили, как минимум, никто даже не предположил, что он окажется хрустальным. И в тот момент для Дуайта Ховарда все было наоборот: его основные подвиги уже были в прошлом, а на виду оставался лишь инфантильный образ.

Имидж «рингчейсера», балагура и лентяя заслоняет значимые достижения Ховарда, но ведь роль Дэвиса еще нелепее

Учитывая то, с каким постоянством и настойчивостью Ховард поставляет поводы для смешков и каламбуров, не стыдно признать, что и мне непросто отделаться от ощущения извечной инфантильности Дуайта.

Ну, серьезно, что из последнего мы помним о Ховарде.

Как центровой принимал участие в конкурсе трехочковых в рамках Матча Звезд.

Затевал потасовку с двухметровым индусом.

Заставлял особо впечатлительных поминать имя Уилта Чемберлена.

И всю эту кипучую деятельность Ховард продюсировал в рамках чемпионата Тайваня. Это важно обозначить не в порядке издевки, а в качестве самой, на мой взгляд, главной причины, которая часто мешает сформировать четкий образ баскетболиста Дуайта Ховарда. Он отыграл в НБА 18 сезонов, последние шесть из которых походили на тревел-блог задорного весельчака: «Атланта», «Шарлотт», «Вашингтон», «Лейкерс», «Филадельфия», снова «Лейкерс», и вот теперь команда чье название дословно переводится как «Тайваньские Пивные Леопарды».

Можно сказать, что это еще не самый кислый вариант, который хоть как-то сопряжен с баскетбольной деятельностью. Командировка в чемпионат Тайваня, Мозамбика или Вануату всяко лучше очередной порции судебных исков со стороны сомнительных персонажей неопознанного пола, личности и рода деятельности. А ведь в карьере Ховарда было и такое. С определенного момента медийные скандалы, нелепые комментарии и не менее неуклюжие попытки отшутиться вместо ответов на конкретные вопросы – сделали из Ховарда удобную мишень если не для травли, то для беспощадной критики.

Абстрагироваться от подобного восприятия не смогли и люди, составлявшие список Топ-75. Именно поэтому я на сто процентов верю словам Ван Ганди, который в том же подкасте говорил, что Ховарда очень ранил тот факт, что он не попал в окончательный список. А как еще себя должен чувствовать человек, понимающий, что его многолетнюю работу и выдающиеся достижения заслонили мелкие кляузничества, тупые, но все же безобидные шутейки и неловкие карьерные перипетии . Это чувство горечи ощущается чисто на эмоциональном уровне, в этом есть нерв и драма.

В отличие от сухой и сытой удовлетворенности Дэвиса, глядя на карьеру которого сложно не испытывать беспричинную скуку. Маломальский всплеск амбиций и энтузиазма просматривался разве что при его обмене в «Лейкерс», да и то с натяжкой. Там все с привычной ловкостью порешал Леброн, которому был необходим покладистый сайдкик. Его-то он и обрел в лице Дэвиса, который играет на требуемой позиции, даже если ему на ней играть неудобно, и не претендует на сколько-нибудь запоминающуюся карьеру.

Дэвис несомненно попадет в Зал Славы – с учетом того, как он неприхотлив, Энтони доиграет в «Лейкерс» до конца карьеры, после чего его номер выведут из обращения и увековечат в бронзе перед входом на «Криптоком Арену».

Но за вычетом чемпионства в «Бабле» кто-нибудь может вспомнить действительно яркий момент в его карьере?

Дэвис – абсолютно стерильный персонаж, индивидуальность которого в первую очередь ассоциируется с рейтингом эффективности, в котором готов усомниться даже его создатель. Он всегда всем доволен (разве что жалуется, что большие центровые его обижают под кольцом), он ни к чему не стремиться, его не волнует, что даже многие баскетбольные эксперты, а не оголтелые леброносексуалы отказываются признавать очевидное: Дэвис с самого прихода в Лос-Анджелес лучший игрок «Лейкерс», но его всегда будут воспринимать как помощника главным образом из-за того, что если у него и есть какая-то цель в карьере, так это поработать во славу Леброна Джеймса. Это же какой позор – человека буквально каждое лето все кому не лень уговаривают «взять бразды правления в свои руки».

Грустно, что такие ниочемные герои своего времени превалируют пусть над нелепыми, запутавшимися, но колоритными людьми.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Zarrilli, Sean M. Haffey, Doug Benc, Kevin C. Cox