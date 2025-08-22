  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Адвокат отца Джейлена Брауна настаивает на версии самообороны его подзащитного против пистолета
5

Адвокат отца Джейлена Брауна настаивает на версии самообороны его подзащитного против пистолета

Марселлес Браун обвиняется в покушении на убийство.

Бывший боксер, отец игрока «Селтикс» Джейлена Брауна, нанес ножевые ранения детскому тренеру на парковке.

Адвокат Брауна настаивает, что его действия были продиктованы самозащитой. По его словам, пострадавший ударил Брауна пистолетом по голове.

Джейлен Браун и «Бостон» не комментируют произошедший инцидент.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3602 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джейн Дэвенпорт
logoНБА
происшествия
logoДжейлен Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Отец Джейлена Брауна арестован за покушение на убийство из-за спора на парковке
821 августа, 15:55
Звезда АБА Лэрри Джонс умер в 82 года
521 августа, 07:30
Бывший сотрудник службы безопасности «Хит» признал участие в крупнейшей краже атрибутики
420 августа, 05:15
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» встретится с «Миннесотой», «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт»
вчера, 21:02
10 из 15 опрошенных ФИБА экспертов назвали Сербию фаворитом Евробаскета-2025
1вчера, 20:20
ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/2 финала. Испания разгромила Латвию (81:24), Словения победила Германию
1вчера, 19:55
«Индиана» рассталась с ассистентом главного тренера Майком Вейнаром по обоюдному согласию
1вчера, 19:23
Товарищеские матчи. Эстония уступила Великобритании, Греция без Янниса Адетокумбо справилась с Италией
вчера, 19:11
Эрик Споэльстра: «У нас интернациональная команда в этом году. Надеюсь, будем значительно лучше»
вчера, 18:55
«Голден Стэйт» неоднократно за последний год пытался заполучить Леброна Джеймса
9вчера, 18:15
Лэрри Нэнс-младший: «Очень не понравилось быть свободным агентом. Предпочитаю иметь работу»
вчера, 17:52
Венсан Пуарье перенесет операцию на колене и будет восстанавливаться минимум 4 месяца
вчера, 17:35
«Уорриорз» и «Сан-Антонио» интересовались возможностью заполучить Трея Мерфи из «Пеликанс»
2вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Колин Каслтон присоединится к «Орландо»
вчера, 20:59
Бразилия опережает США в предварительном рейтинге ФИБА на чемпионат Америки
вчера, 19:54Фото
Айзейя Майк завершает переговоры о переходе в «Баварию»
вчера, 18:40
Сату Сабалли о матчах бэк-ту-бэк: «Ужас. Им нет дела до здоровья игроков»
1вчера, 18:27
Неэмиаш Кета и Траванте Уильямс – в финальном составе сборной Португалии на Евробаскет-2025
вчера, 15:45
Томаш Саторански пропустит Евробаскет из-за проблем со спиной, Вит Крейчи – лидер финального состава сборной Чехии
вчера, 14:20
«Партизан» официально расстался с Айзейей Майком
вчера, 13:47Фото
Акилле Полонара вернется в «Динамо Сассари» после лечения от миелоидного лейкоза
вчера, 13:40Фото
Александер Секулич о поражении от Сербии: «Возможно, Луке придется немного смириться с тем, что качество здесь тоже имеет значение»
вчера, 11:39
Девон Акун-Перселл покинул УНИКС
1вчера, 10:57