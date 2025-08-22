Адвокат отца Джейлена Брауна настаивает на версии самообороны его подзащитного против пистолета
Марселлес Браун обвиняется в покушении на убийство.
Бывший боксер, отец игрока «Селтикс» Джейлена Брауна, нанес ножевые ранения детскому тренеру на парковке.
Адвокат Брауна настаивает, что его действия были продиктованы самозащитой. По его словам, пострадавший ударил Брауна пистолетом по голове.
Джейлен Браун и «Бостон» не комментируют произошедший инцидент.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джейн Дэвенпорт
