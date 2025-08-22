Адвокат отца Джейлена Брауна настаивает на версии самообороны его подзащитного против пистолета

Марселлес Браун обвиняется в покушении на убийство.

Бывший боксер, отец игрока «Селтикс» Джейлена Брауна , нанес ножевые ранения детскому тренеру на парковке.

Адвокат Брауна настаивает, что его действия были продиктованы самозащитой. По его словам, пострадавший ударил Брауна пистолетом по голове.

Джейлен Браун и «Бостон» не комментируют произошедший инцидент.