Рисует не только на продажу, но и для клубов-чемпионов.

Треклятый и несколько позабывшийся COVID-19 в свое время стал серьезным испытанием не только для НБА, организаторских способностей лиги и смекалки Адама Сильвера, но и для фанатов игры.

Каждый справлялся с информационным голодом и отсутствием привычных условий для просмотра игр по-своему. Кто-то пересматривал ретро-матчи, кто-то с головой погружался в закулисные склоки, имевшие, скорее, околобаскетбольный подтекст. Иллюстратор Джек Перкинс и тому, и другому предпочел усиленную работу над своими соцсетями, именно там он признается в искренней и неиссякаемой любви к игре.

Этой же самой любовью были продиктованы изначальные намерения Перкинса – создание футболок с баскетбольными принтами. Масc-маркет его не интересовал, как и не устраивало качество дизайна шаблонных поделок в магазине NBA.com, поэтому мастерство иллюстратора и желание самовыразиться с каждым днем все более настойчиво подталкивали его к очевидному. Он стал изготавливать авторские шаржи для маек под эгидой своего небольшого аккаунта Purehoop во всем известной, ужасно злостной социальной сети. По мере того как множилась коллекция изображений, росло количество подписчиков (сейчас их 47 тысяч), желавших обзавестись продукцией с изображениями Перкинса.

Создание собственного небольшого интернет-магазина было логичным и неминуемым шагом. Сейчас на сайте purehoop.bigcartel.com можно приобрести принты в хорошем качестве, майки и картины с автографом автора.

Джек с детства любил рисование и баскетбол. Его вдохновляли отец и Мэджик Джонсон

Когда Перкинса спрашивают о корнях его любви к баскетболу, то ответ не сильно отличается от стандартной истории парня, росшего в момент медийного зарождения лиги.

«Надеюсь, что приведу понятный пример. Сейчас многие смотрят сериалы Netflix или HBO, все эти истории про супергероев, волшебников и так далее. Их так много, что порой не знаешь, какой выбрать. Иногда они оправдывают твои ожидания, иногда – нет. Когда я рос, таким сериалом была дуэль «Лейкерс» и «Селтикс». Только персонажи этого сериала были реальными людьми, хотя я до сих пор не уверен в этом до конца.

Так или иначе, они никогда не обманывали ожиданий. Это было нечто, я рос на Восточном побережье, но над моей кроватью висел огромный постер Мэджика. Он был не просто моим любимым игроком, он служил олицетворением креативности, способности преображать повседневность в нечто яркое и нестандартное. Благодаря ему я решил связать свою жизнь с искусством и баскетболом», – говорит Перкинс.

Джек вдохновлялся не только стилем Джонсона, но и его универсализмом. Параллельно с занятиями композицией и графикой в старших классах школы Перкинс играл в баскетбольной команде на позиции атакующего защитника. Сам художник признается, что никогда не мечтал о карьере профессионала и понимал, что игра в команде это своего рода исследование материала для того, чтобы в будущем этот опыт стал частью его настоящего предназначения.

«Мой отец был учителем рисования, и я постоянно наблюдал за тем, как он делал эскизы, подготавливал материалы для учеников. У нас дома было множество художественных принадлежностей. Они казались мне чем-то вроде столярных инструментов, только не такими опасными. Со временем я взялся за них и приняля рисовать фигуры спортсменов, сцены из фильмов, программ, спортивный матчей. Баскетбол мне всегда нравился еще и потому, что у тебя есть возможность видеть игроков без лишних атрибутов типа масок и шлемов. Это дает больше возможностей для изображения их характеров», – сопоставляет связь между рисованием и своей любимой игрой Перкинс.

В 1996-м Джек с отличием окончил школу дизайна Род-Айленда по специальности анимация. И в том же году Кобе Брайант стал игроком «Лейкерс». Но не это событие заставило Перкинса переехать в «Город Ангелов», а стремление окунуться в конкурентную среду, где он мог бы развивать свои навыки.

«Понимаю, что все эти мантры в духе Джордана и Кобе о стремлении к конкуренции и менталитете победителя сегодня часто воспринимаются как красивые рекламные лозунги. Но, знаете, они работают. Если хочешь чего-то добиться, то самый простой способ – это выбрать самую сложную дорогу. Я уехал в Лос-Анджелес, где большое количество анимационных студий, где можно понять, насколько ты реально хорош. Взял билет в одну сторону и больше никогда не оглядывался», – говорит Перкинс.

Перкинс добился успеха в профессии, но готовится все бросить ради любимого хобби

Джек живет в Лос-Анджелесе уже более двадцати лет, а в его резюме работы над такими анимационными сериалами, как «Симпсоны», «Царь горы», «Гриффины», и «Hoops».

«Анимация это мечта, которой я живут реальности, а баскетбол и Purehoop – своеобразная подработка. Тем не менее, мне нравится дразнить себя мыслью о том, как будет выглядеть моя жизнь, когда я полностью сосредоточусь на своем хобби. Сейчас я стараюсь соблюдать баланс между любимой профессией и любимым хобби, но думаю, что наступит момент, когда нужно будет внести в свою жизнь что-то новое.

На данный момент я работаю в основном в цифровом формате. Знаете, возможность быстро нажать кнопку «Отмена» и исправить ошибки, но со временем я хотел бы вернуться к написанию картин маслом или акрилом, рисованию во дворе на больших поверхностях», – раскрывает свои будущие планы Перкинс.

И если цифровая анимация в будущем Джека удаляется на дальний план, то баскетбол и purehoop.bigcartel.com никуда из его жизни не уходят.

«Сейчас на сайте ограниченное количество оттисков и принтов, потому что я не печатаю их дома. Пользуюсь услугами одной типографии, где печатаю все оптом. Заказываю 50, 100, 200 экземпляров, и это очень мало. Но я просто не могу позволить себе делать больше с учетом пространства для хранения в доме и свободного времени. Думаю, что мог бы делать больше, гораздо больше, если бы это была моя постоянная работа на полную ставку», – излагает Перкинс причины не слишком богатого ассортимента.

Строить такие планы с твердой уверенностью в возможности их осуществления Перкинсу помогает не только собственная фан-база.

Примерно через год после регистрации аккаунта Purehoop и появления эскизов Перкинса в сети к нему обратились из редакции Bleacher Report с предложением о сотрудничестве. Согласие Джека еще больше поспособствовало расширению его аудитории, поскольку он стал не просто иллюстратором, любящим баскетбол, а оказался вхож в среду людей, которые соприкасаются с лигой и находятся в частом контакте с игроками. Возможность приобщиться к этому обществу интересовала Перкинса с самого раннего детства, поэтому, когда ему выпал шанс поработать для игроков НБА, он долго не мог поверить в реальность происходящего.

«Мне выпала честь написать картину для Тима Данкана, приуроченную к моменту его ухода из баскетбола. К черту скромность, я был горд собой, поскольку всегда обожал Данкана как игрока и как человека. Это был серьезный вызов, и я справился с ним. Эта работа открыла для меня многие двери. Я кое-что сделал для Донована Митчелла. Nike предложил мне создать дизайн чемпионских футболок для «Уорриорс», когда команда с Кевином Дюрэнтом выиграла титул. К каждой работе я подходил максимально ответственно, при этом глупо отрицать, что огромную роль в моих успехах сыграли соцсети. Если бы не возможность распространять контент через интернет, не уверен, что добился бы того, чего добился на сегодняшний день», – откровенничает Перкинс.

Вирусный эффект – действительно важный момент в работе Джека и еще одна причина задуматься над выбором между профессией и хобби, которое постепенно становится новой профессией.

«Для меня все сводится к фактору времени. Если у меня есть идея, то вопрос лишь в том, есть ли у меня время на ее реализацию. Ведь каждый день в НБА происходит масса событий, и чем быстрее я смогу облечь наиболее яркие из них в иллюстрацию, тем лучше. Опять же, когда я только начинал, у моих работ был более продуманный стиль, они были более выверенные. Сейчас же, когда событий все больше и больше, а времени часто не хватает, я делаю упор на скетчи, шаржи, более схематичную технику. Не скажу, что это то, к чему я изначально стремился, но именно так я выработал свой стиль, который полюбила довольно широкая аудитория», – поясняет за стиль Перкинс.

Манера автора не только стала популярной, но и действительно помогает Перкинсу работать оперативнее. Сейчас время плей-офф, и Джек старается держать руку на пульсе. На страничке Purehoop можно обнаружить изображения потрепанного Диллона Брукса, целую серию репортажей о битве между «Лейкерс» и «Уорриорс», любителя кофейных зерен Джимми Батлера и многое другое.

«Я работал над созданием разных сериалов, но НБА – сериал, который никогда не заканчивается. Особенно, если ты становишься даже небольшой его частью. Это очень затягивает, и мне хочется верить, что все самое крутое еще впереди», – намекает на увеличение темпов производств контента азартный иллюстратор.

Фото: instagram.com/purehoop