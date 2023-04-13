Здоровье Уильямсона – антоним оптимизма.

Еще недавно считавшийся главным талантом нового поколения звезд НБА Зайон Уильямсон на днях очень долго подбирал формулировку на казалось бы уже обыденный для него вопрос: когда играть-то будем? Ответ, честно говоря, убил во мне остатки веры в то, что Уильямсон будет тем игроком, образ которого нам рисовала лига и которому Зайон время от времени соответствовал.

«В физическом плане я чувствую себя нормально. Просто я не ощущаю себя Зайоном. И нет никаких конкретных сроков, когда я обрету ощущение самого себя. Дерьмово просто сидеть на скамейке и наблюдать за тем, как играют другие. Я все еще люблю эту игру и хочу выходить на площадку, но психологически пока еще не чувствую в себе уверенности», – растягивая слова и буксуя в понятиях, пояснил игрок.

Это обидно, больно и страшновато. Страшновато, потому что наряду с чисто физиологическими осложнениями Уильямсон, судя по всему, погружается в пучину ментальных проблем. Оттого все увещевания «Пеликанс» о готовности Зайона к следующему сезону уже сейчас звучат как дежурное «Приходите завтра». Хочется верить в то, что через год Зайон вернется в добром здравии, но то, как он себя ведет, как говорит и даже то, как он двигается – не внушает оптимизма.

Походку Зайона называют «утиной», над ней подшучивают, ее пародируют, хотя поводов для веселья мало

Даже в те редкие моменты, когда Зайон в состоянии находиться на площадке и играть в баскетбол, особенности его физиологии становятся причиной для обсуждений и мишенью для упражнений в остроумии.

Форварда троллят непосредственно в моменты нахождения его на площадке.

Когда он приезжает на матчи.

И даже когда он на больничном, пародисты-альтруисты готовы поделиться своим видением повадок Уильямсона.

Акцент во всех этих юморесках, как не трудно догадаться, делается на косолапую походку Зайона, для которой в комментариях на Reddit и в соцсетях имеется масса синонимов и эвфемизмов. Среди множества определений есть и «утиная походка». В череде остальных этот вариант звучит вполне безобидно и даже мило. Но только до поры, до времени. Не собираюсь умничать и делать каких-то изощренных подводок, просто отмечу, что сильно удивился, когда узнал, что в ортопедической хирургии это неофициально называют походкой Тренделенбурга. Немецкий хирург Фридрих Тренделенбург первым описал походку, вызванную слабостью или малоэффективностью средней и малой ягодичной мышц, а также проблемами с тазобедренным суставом.

Согласно медицинской теории, тело человека двигается по принципу кинетической цепочки, он же принцип рычага, где вес нижней конечности – нагрузка, тазобедренный сустав – точка опоры, а боковой сустав, крепящийся к бедру, и бедренная кость обеспечивают усилие. Если рычажная система начинает барахлить, то это немедленно сказывается на механике движения. При стоянии на одной ноге ослабленные мышцы таза не могут обеспечить стабилизирующий эффект и туловище кренится из стороны в сторону, чтобы поддерживать таз на протяжении всего цикла ходьбы. Иными словами организм пытается компенсировать отсутствие необходимого баланса за счет переноса веса тела, в состояние при котором организм будет чувствовать себя уверенно и комфортно. Так возникает видимость раскачивания из стороны в сторону.

У этой дисфункции бывают разные степени тяжести. От совсем кромешных случаев, как например, у Грега Одена, который был вынужден учиться заново ходить, поскольку его ноги были разной длины, а тазобедренный сустав держался на шурупах, до легкой косолапости, которая никак не отражается на повседневной жизни и здоровье человека. Случай Зайона, хочется верить, из таких, но даже человеку, не сведущему в медицине, понятно, что подобная аномалия не способствует резкому перемещению по паркету с перманентными остановками и сменами вектора движения.

Тем более, в сочетании с еще одной проблемой.

Колени – хроническая проблема Зайона. Так есть и так будет

Если проблемы с тазом не так очевидны, то о том, что с коленями Зайона что-то не так, квалифицированные люди могут догадаться даже по обычным фото игрока.

Брайан Суттер, довольно подробно анализирующий травмы спортсменов на собственном ютуб-канале, неоднократно высказывал опасения насчет не просто карьеры, а здоровья Зайона.

Причем в большинстве случаев врач оказывался прав.

Помимо плавающего веса, проблемного тазобедренного сустава и огромной нагрузки на стопы после данков, самым уязвимым местом Уильямсона он называл колени, а конкретно их деформацию. Это одно из самых распространенных ортопедических заболеваний, из-за которого меняется походка и появляется косолапость. В отдельных случаях ощущается постоянная или периодическая боль в коленях.

При деформации колено смещается внутрь или наружу, что приводит к разворачиванию бедра и голени, изменению угла опоры и искривлению костей ноги.

Врачи различают два основных вида деформации:

Вальгусная – искривление Х-образного типа, присущее как раз Зайону – деформация при которой колени расходятся в разные стороны.

Варусная – искривление О-образного типа, при котором колени смещаются наружу.

Причины деформации могут быть самые разные, некоторые из них проявляются еще на стадии, когда ребенок находится в утробе матери. То есть деформация может быть как врожденной, так и приобретенной. Не возьмусь судить о том, имеется ли у Уильямсона генетическая предрасположенность к истончению хрящевой и костной ткани и насколько идеален баланс витаминов в его ДНК. Могу лишь уведомить, что в случае приобретенной дисфункции среди причин отклонения часто называются избыточная масса тела, разрыв связок, вывих одного и того же колена несколько раз, переломы ног со смещением.

То есть почти все то, с чем так и или иначе Зайон сталкивался на протяжении своей не слишком долгой, но богатой на посещения врачей карьеры. Драматизировать не хочется, тем более что имя Грега Одена уже упоминалось, но вот, скажем, карьерный путь его одноклубника Брэндона Роя вполне себе маячит, если сопоставлять его с нынешним положением Зайона.

Здесь бы впору развести руками, но ведь это не отменяет еще одной стандартной для таких случаев процедуры – задаться вопросом…

Кто виноват и что делать?

Винить тут некого. Очевидно, что, помимо чисто физиологических проблем, свою роль сыграла целая совокупность факторов: бешеная генетика, ранние и довольно сильные физические нагрузки, игра на разных позициях – обладая данными и фактурой форварда, в школе Зайон играл разыгрывающего со всеми присущими этой позиции рисками и особенностями.

По поводу «Что делать?» есть подозрение, что именно над разрешением этого вопроса «Пеликанс» бьются все то время, пока Уильямсон находится вне игры. На просторах интернета красными сигнальными знаменами полощутся тексты о том, что медицинский штаб «Нового Орлеана» занимается тем, как научить Зайона заново ходить. И таким образом отчасти повторяет мытарства «Сиксерс», которые перестраивали бросок Маркелла Фульца. Суттер в своем исследовании тоже отмечает, что при лечении дисфункции коленных суставов часто используются компьютерные диаграммы, просчитывающие оптимальную траекторию шага с учетом особенностей строения скелета и данных пациента. Исходя из этих данных, его учат правильно перераспределять вес тела с одной ноги на другую. Все это вкупе со специальными курсами легких физических нагрузок, занятиями в бассейне, растяжками и беговыми упражнениями.

Имеет ли Зайон дело с чем-то подобным? Гарантировать никто не станет, но и исключать этого тоже нельзя, ведь раз проблема есть – а она очевидна – то ее нужно как-то решать.

Впасть в уныние и потерять ощущение прежнего себя в такой ситуации – дело немудреное. Поэтому словам Зайона можно верить. Даже если на данный момент активная фаза восстановительных процедур завершена, то многочисленные превентивные меры, видимо, будут сопровождать игрока всегда. И тут уже действительно сложно говорить о каких-либо сроках. Ведь с учетом особенностей физиологии Зайона речь вполне можно вести не о продолжительности восстановления, а о протяженности карьеры.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves