Жаль, ведь базу надо знать.

Значимые исторические события имеют свойство со временем обрастать не только мифами, но и подробностями: факты, детали, комментарии, сравнения, цифры. Именно они придают мифу выпуклые черты, делают его менее абстрактным и более насыщенным, именно обнаружение новых деталей дает повод снимать фильмы по уже казалось бы известным всем событиям. Взять хотя бы Оливера Стоуна с его неуемным интересом к убийству Кеннеди: режиссер снял на эту тему художественный и документальный фильмы, а также написал книгу.

Поэтому когда ты видишь документалку 2023 года о том, как Кобе Брайант в 2006 году набрал 81 очко в матче с «Рэпторс», то рассчитываешь на нечто более познавательное и содержательное, нежели искренние признания в любви к игроку. Хотя бы потому, что название фильма «The Legend of the 81 Point Game» вполне очевидно намекает на флагманскую тему этой нетленки Тимо Джона Майера. Я обеими руками «за» создателей-энтузиастов, которые, не обладая серьезным ресурсом, делают на коленке действительно достойную документалистику. Тот же «Sonicsgate: Requiem for a Team», освещающий различные аспекты переезда «Соникс» – очень достойная работа. Оттого обиднее констатировать, что фильм, посвященный историческому рекорду Кобе, не просто не удался, а не состоялся.

В «The Legend of the 81 Point Game» нет ничего, что могло бы придать ему черты кинематографического исследования.

Здесь нет погружения в тему: фильм кое-как добирается до хронометража в 1.14.

Нет экспозиции – сперва фильм представляется эдаким трибьютом Кобе, а после режиссер резко окунает нас в вечер матча «Лейкерс» против «Рэпторс».

И самое главное, здесь практически нет спикеров, которым действительно есть что сказать. Смуш Паркер, Джош Пауэлл, Чак Свирски, Девин Грин, Джоуи Грэм искренне признаются в любви Брайанту, делятся не слишком оригинальным видением того, что собой представляет Mamba Mentality, и выписывают из Кобе такого себе байронического персонажа. Единственной удачей на их фоне является Сэм Митчелл – главный тренер «Рэпторс» в 2006-м, но и его уважаешь в первую очередь не за содержательность и свежесть взгляда, а за умение грамотно связать пару слов.

Выбирая этот фильм для просмотра, я надеялся узнать для себя что-то новое о той ночи, но после этого летаргического зрелища правильнее говорить о том, чего я не узнал из этого фильма.

Например, я не узнал, что…

Игра против «Торонто» была лютым проходняком

22 января 2006 года в НФЛ проходили финалы конференции AFC и NFC, по итогам которых в финал Суперкубка вышли «Сиэтл Сихокс» и «Питтсбург Стилерз». В кинотеатрах все еще шумел «Кинг-Конг» Питера Джексона, готовящийся через месяц с небольшим собрать все возможные Оскары за аудио и визуальные эффекты. На этом фоне игра между ни на что значимое не претендующими «Лейкерс» (21-19) и «Рэпторс» (14-26) была чистой воды формальностью.

Даже те, кто по долгу службы должен был освещать жизнь команды, не придавали этому матчу особого значения. Постоянный комментатор «Лейкерс» Джоэл Мейерс был в Сиэтле и вел репортаж о финале конференции NFC. Штатный фотограф «Лейкерс» Эндрю Бернштейн отработал матч между «Клипперс» и «Уорриорс», состоявшийся несколькими часами ранее, а затем рванул домой, чтобы провести время с детьми. У обозревателя Los Angeles Times Марка Хейслера изначально был выходной, и он пропустил игру, а колонку о свершениях Брайанта написал уже постфактум. Сезонные места для знаменитостей тоже пустовали. Не было ни Джека Николсона, ни Дензела Вашингтона, появился лишь фриковатый комик Энди Дик.

«Попал на матч абсолютно случайно. Меня пригласили в последнюю секунду, потому что у моего приятеля Джо сорвалось свидание. Так что вместо девушки он пригласил меня. Я не фанат спорта и вообще не понимал, что происходит. Кобе был единственным человеком, которого я узнал. И когда он стал забивать один мяч за другим, то я орал как ненормальный. Не потому что разбирался в игре, просто все орали, ну и я вместе с ними. В какой-то момент Кобе узнал меня, потому что я громко выкрикивал его имя. Думаю, что в тот вечер именно мое присутствие подтолкнуло его к пределу его возможностей. Я пришел, вдохновил его, и с тех пор больше не возвращался в «Стэйплс Центр», – освещает свой поход на матч комик.

Может быть, все-таки стоило пригнать Дика на еще пару матчей. Как знать, возможно, его магия и впрямь помогла бы Кобе побить рекорд Уилта Чемберлена.

Кобе мог установить рекорд еще до матча с «Торонто»

За месяц до игры с «Рэпторс» Брайант практически в одиночку развалил «Даллас». После трех четвертей на счету Кобе было 62 очка. На всех «Мэверикс» насобирали 61 (преимущество «Лейкерс» по итогам трех четвертей составило 95:61). Брайант сыграл в тот вечер всего 33 минуты и пропустил всю четвертую четверть, а «Лейкерс» разгромили будущих чемпионов Западной конференции – 112:90. Когда после игры Брайанта спросили, сколько он набрал бы, если бы сыграл в четвертой четверти, Кобе пожал плечами и сказал: «Что-то около 80. У меня сегодня был хороший, очень хороший настрой».

Помешать Кобе мог только сам Кобе. И это подтверждает ассистент Фила Джексона и бывший партнер Брайанта по чемпионскому составу «Лейкерс» Брайан Шоу.

«После третьей четверти игроки остались на скамейке запасных, а тренеры столпились на площадке. Фил попросил меня пойти к Кобе и узнать, не хочет ли он остаться в игре и попытаться набрать 70. Я сказал: «Эй, Бин, тренер хочет знать, у тебя есть желание остаться на первые несколько минут четвертой четверти, добить до 70 очков, а потом замениться». Он посмотрел на табло и сказал: «Не, я сделаю это в другой раз». Честно говоря, я тогда слегка вспылил. Я сказал ему: «Чего?! У тебя есть шанс набрать 70 очков. Сколько игроков могут похвастать подобным. Просто отбегай еще несколько минут, набери 8 очков, а затем отправишься пить Gatorade на скамейку». Он посмотрел на меня и сказал: «Сделаю это, когда нам это действительно потребуется. Возьму свое, когда это действительно будет важно».

И Брайант не обманул. Ведь на протяжении половины того самого матча «Торонто» лидировал. Свежевать тушки «динозавров» он начал уже после большого перерыва.

За день до игры у дочки Брайанта был день рождения

Перед матчем с «Рэпторс» «Лейкерс» шли на седьмом месте в плотной Западной конференции. Они два раза подряд уступили «Сакраменто» и «Финиксу», несмотря на то, что в этих играл Брайант суммарно набрал 88 очков. Так что уступать еще и обитателям илистого дна Восточной конференции в лице «Рэпторс» было как-то зазорно.

19 января дочери Кобе Наталье исполнилось 3 года, но тогда «Лейкерс» как раз играли на выезде против «Сакраменто», так что празднование пришлось отложить.

«За день до игры с «Рэпторс» у нас дома была вечеринка по случаю дня рождения, пришли друзья и родственники. Был отличный день с играми, тортом, раскрашенными лицами и так далее. Среди гостей был и мой терапевт, он заодно пришел проверить, как мое колено. Тогда оно меня очень сильно беспокоило. Когда праздник закончился, он проверил его состояние, сделал массаж и уехал. А я наконец остался один, заказал себе огромную пиццу пепперони и виноградную содовую. Прикончил пиццу в тот же вечер. В одиночку. Никогда еще не ел с таким аппетитом», – вспоминал канун своего рекорда Брайант.

Рекордный матч – первый и последний, на котором присутствовала бабушка Кобе

Кобе впервые пересмотрел игру против «Торонто» в 2013 году. По мере просмотра он отписывался о своих впечатлениях в запрещенной соцсети, сопровождая каждый пост хэштегом #countonkobe. А по завершении сеанса ответил на некоторые вопросы, а заодно рассказал об одной немаловажной детали, сопутствовавшей ему в том матче.

«До меня только позже дошло, когда я разговаривал об этом с сестрой, и она упомянула об этом: тот матч был первым и единственным, на котором присутствовала моя бабушка. Более того, в этот же день – 22 января, до этого скончался мой дедушка. Бабушка никогда не ходила на матчи, потому что слишком нервничала и переживала. Тогда у нее был сложный период, она очень горевала. Поэтому на вечеринке по случаю дня рождения я уговорил ее прийти на матч, чтобы она немножко отвлеклась, развеялась.

Не знаю, был ли это мой дедушка наверху, следивший за тем, чтобы мяч каждый раз попадал в корзину, или дело было в чем-то другом, но это интересно. В спорте подобные вещи часто случаются, остается только удивляться и ценить такие моменты. Именно мой дедушка присылал мне все эти баскетбольные кассеты, пока я жил в Италии. Он записывал для меня игры и рекламные ролики НБА. Мне нравится думать, что в тот вечер я показал ему, что все его усилия не пропали даром», – еще одна грань памятного для Брайанта вечера.

Брайант был уверен, что должен был набирать больше

Как правило, скромность – не та добродетель, которая присуща гениям. Но в то же время не каждый гений доступно объяснит причины, помешавшие создать ему еще более выдающийся шедевр. Брайант ценил свое достижение в матче с «Торонто», но был уверен, что мог сыграть гораздо лучше.

Неоднократно он вспоминал о том, как провел около половины второй четверти той игры против «Торонто» на скамейке запасных, а также – что промазал два штрафных броска по ходу игры.

«У меня должно было быть 90 очков или больше. Я отыграл 42 минуты из 48, первую часть второй четверти я провел на скамейке запасных. Но дело не в этом. Я смазал 2 штрафных, до этого я реализовал штрафные 62 раза подряд, а главное – я упустил свои возможности. У меня было несколько открытых бросков, причем с позиций, откуда мне нравится бросать, откуда я попадаю. Я мог бы извлечь больше из той свободы, которую мне сегодня предоставил соперник. Если бы я был чуть более ответственен, то вполне мог набрать и 100. Абсолютно уверен в том, что это возможно», – формулировал Кобе практически сразу после матча.

Кобе чуть было не отправил памятную форму в Зал славы, но жена отговорила

О том, что Ванесса Брайант – прозорливая и прагматичная дама, можно судить по периодичности, с которой ей удается выигрывать суды против каждого, кто покушается на наследие ее почившего супруга.

Рационализм и предусмотрительность были присущи ей всегда. Практически сразу после матча Кобе поступил запрос от Музея баскетбольной славы имени Нэйсмита. Чиновники просили предоставить форму в качестве экспоната. Кобе не только был не против, но наоборот загорелся идеей.

«Я тогда подумал: «Эй, а ведь это круто, когда вещи действующего, еще выступающего в лиге игрока, уже хранятся в музее имени Нэйсмита». Но Ванесса тут же меня осекла. Она сказала: «Даже не думай об этом, мы оставим форму себе. Если хочешь, можем отправить в музей кроссовки, в которых ты играл, но форма никуда не денется». Так что мы закатали форму в рамку, и теперь она висит в спортзале нашего дома», – рассказал Брайант о судьбе легендарной амуниции.

За опеку Брайанта традиционно прилетает Джалену Роузу, но Кобе взбесил вовсе не он

Что бы Джален Роуз ни делал, но его еще долго будут вспоминать как «игрока, через которого Кобе настрелял 81 очко». Если уж ESPN подшучивают над Роузом в знаменитом ролике с 81 оливкой, то народная молва запомнит это навсегда.

Запомнит… и ошибется.

Во-первых, Брайант забивал через всех игроков «Торонто» без разбора, каким-то чудом позора избежали только Майк Джеймс и Чарли Виллануэва.

А, во-вторых, был в составе «Рэпторс» баскетболист, вызвавший особенное негодование Брайанта. Многие даже считают, что именно его поведение и стало триггером для всплеска Брайанта во второй половине матча. Звали этого игрока Моррис Питерсон. Именно он стал тем, через кого Брайант забил больше всех – 25 очков, в то время как на долю Роуза пришлось 21.

В одном из эпизодов Мо-Пит ткнул Кобе пальцем в глаз. Брайант обратился к судье, сказав, что это уже не в первый раз и намеренно. Судья не только проигнорировал воззвания Кобе, но и влепил ему технарь за пререкания. Лидер «Лейкерс», само собой, заполыхал, и пламя его ярости охватило всю площадку. Ну, а то, что произошло дальше с «Рэпторс», сравнимо с последствиями от падения метеорита на Землю.

Фото: AP Photo/Matt A. Brown, Reed Saxon; Instagram/kobebryant