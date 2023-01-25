«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла

Но вытянула.

Давайте честно. Мы и так довольно много знаем о Леброне. А вскоре, когда он побьет многолетний рекорд Карима, будем знать еще больше. Со всех сторон на нас станут сыпаться всеразличные рейтинги, всяческая статистика, стихи и может даже считалочки. Все это будет обязательно познавательно и непременно любопытно.

Однако до этого будет не лишним узнать о самой важной женщине в его жизни.

Глория Джеймс лишилась матери в 19 и осталась одна с трехлетним Леброном на руках

Матери Леброна Джеймса, Глории Джеймс, было всего 16 лет, когда у нее родился первый и единственный ребенок.

Отец мальчика до сих пор остается воистину мистической фигурой. Городская молва утверждает, что биологическим отцом Леброна является Роланд Бивинс, местная звезда, главный талант баскетбольной команды, которая в сезоне-1980/1981 завоевала титул чемпионов штата. Те, кто застал тот период, вспоминают, что Глория и Бивинс часто вращались в одних и тех же кругах и примечают схожесть физических параметров Леброна и Роланда. Да и нарратив общей канвы о том, что отец Леброна скончался, когда тот был еще совсем маленьким, в целом, сопоставим с трагическими реалиями. Бивинса застрелили, когда Джеймсу было 8 лет.

В 2022 году ESPN выпустил материал, автор которого пришел к заключению, что отцом Леброна является Энтони Маккелланд – мимолетный приятель Глории, бросивший девушку, узнав о ее беременности. Резюме Маккелланда поскромнее, чем у Бивинса – там всего лишь сроки за поджог и грабеж.

Если называть вещи своими именами, то оба претендента на роль отца так себе. И не потому, что Глория ни разу не была замужем, а потому, что Леброна она воспитывала по большей части одна.

Первое время Глории помогала ее собственная мать – Фреда Джеймс, на которую она могла положиться или обратиться за помощью в воспитании мальчика. Однако бабушка Леброна умерла от сердечного приступа рождественским утром, когда Глории было 19 лет, а ее сыну только исполнилось 3. Все планы о совмещении учебы и работы, поисках альтернативных способов получения образования улетучились, как только Глория узнала трагическую новость. Она так и не окончила школу и, соответственно, не сумела поступить в колледж, чтобы получить хоть какую-то корочку или стипендию. Работа, работа в две смены и параллельно поиск новой, хотя бы на пару долларов более выгодной ставки. И, конечно же, каждая свободная минута в угоду малышу.

Леброн перед каждым интервью предупреждает, что становится косноязычным, если речь зайдет о его детстве и матери.

«У меня просто нет слов, с помощью которых, сидя здесь, я мог объяснять, как у нее это получилось и что это для меня значит».

Первые несколько лет жизни Леброн они с матерью жили в большом викторианском доме в Акроне, штат Огайо, принадлежавшем семье на протяжении нескольких поколений. Какое-то время именно это обстоятельство помогало Глории сохранять крышу над головой для себя и своего сына. Власти принимали во внимание фактор преемственности и предоставляли льготы и отсрочки по оплате. После смерти бабушки Леброна денег стало отчаянно не хватать: здание медленно разрушалось. И в конце концов городские власти сочли, что будет проще выселить мать-одиночку, а освободившуюся площадь использовать в свих интересах. У Глории не было денег на оплату коммунальных услуг, не говоря уже о судебных тяжбах. Город забрал дом за неуплату аренды, после чего здание снесли бульдозерами. Леброну на тот момент было 5 лет.

В течение следующих трех лет Джеймс и его мать переезжали 12 раз. Он переходил из школы в школу, заводил дружбу с одноклассниками, а через несколько месяцев вновь помогал матери паковать потрепанные картонные коробки, чтобы отправиться в никуда.

В четвертом классе он пропустил почти сто дней в школе просто потому, что у него не было средств туда попасть: маршруты школьных автобусов рядом с домом не проходили, а тратиться каждый день на бензин или общественный транспорт семья не могла себе позволить.

Единственной константой для Леброна была его уверенность в том, что его мать всегда рядом с ним.

«Я видел, что есть огромное количество обстоятельств, которые не зависели от моей мамы и на которые она была не в состоянии повлиять. Но я также знал, что в ее жизни не было никого важнее меня. И вы понятия не имеете, какое ощущение безопасности это создает, как это заставляет верить вас в то, что вы способны пройти через любое дерьмо ».

Каждодневные жертвы Глории были основой выживания Леброна. Когда ему было 9 лет, она приняла самое решение в своей жизни. Глория поняла, что не может дать своему сыну то, в чем он больше всего нуждался – полноценную семью. Вместе с двумя братьями Глория выросла в полном доме, о ней заботились ее мать, бабушка и дедушка, ее окружали большое количество друзей и соседей. Именно так она поняла, что такое семейные ценности, и она хотела того же для своего сына. Поэтому она решила отдать его в чужие руки.

«Это было самое трудное решение в моей жизни. И вместе с тем, оно было одним из самых лучших. В то время ему нужна была стабильность. Это было тяжело, и я это знала. Дело было не во мне. Дело было в нем. Я должна была думать прежде всего о его благополучии», – спустя долгие годы, отстаивала свое решение Глория.

«Это были очень тяжелые времена – писал об этом Джеймс. – Мама поговорила со мной и объяснила, что я буду жить у Уокеров, пока она не наладит свою жизнь. Я понимал, насколько ей была отвратительна сама эта идея. Но других вариантов у нас не было, так было лучше и для нее, и для меня. Поначалу это было невероятно тяжело. Я и так никогда в жизни не видел отца, и меня пугала мысль, что я лишусь – пусть на время – еще и матери . Она обещала, что будет навещать меня так часто, как только сможет. Обещала, что мы вновь будем вместе, когда она сможет дать нам обоим хоть какую-то стабильность».

Леброн Джеймс год жил в семье тренера. За это время Глория встала на ноги и нашла новый дом

Джеймс стал жить у Фрэнка и Пэм Уокеров в Акроне.

В то время Фрэнк Уокер, известный в местной среде как «Большой Фрэнк», тренировал маленькую футбольную команду мальчиков под названием «Южные рейнджеры». Он видел в застенчивом пятикласснике потенциал, но, что важнее, видел потребность в хобби, которое со временем могло бы стать чем-то большим. Леброн казался не только старше своих лет, но и ребенком, лишенным радостей детства.

«Уокеры были искренне обеспокоены тем, что в 9 лет я, по сути, уже был кочевником», –вспоминал Джеймс.

Чета Уокеров на протяжении года заботилась о Леброне как о родном ребенке, а он каждые выходные навещал мать. Леброну нравился этот график, нравилась дисциплина, которая подарила ему долгожданное чувство защищенности, стабильности, той самой устоявшейся семейной жизни, что хотела для него мать. В том году он не пропустил ни одного учебного дня. И в том же году (это был пятый класс) он начал играть в баскетбол. В первую очередь благодаря все тому же Фрэнку Уокеру.

Уокер, который на тот момент тренировал Леброна в футбольной команде, предложил ему присоединиться к другой команде, которую он тренировал. Любительская Hornets Community Center Summit Lake стала первой баскетбольной командой, за которую сыграл Леброн. Он пробыл в «Хорнетс» год и за это время вернулся домой, в двухкомнатную квартиру, которую его мать сняла с помощью государственной программы поддержки малоимущих.

На протяжении года Глория откладывала деньги и отказывала себе во всем, чтобы к возвращению Леброна накопить достаточно денег, и Джеймс мог спокойно мог жить с ней до окончания средней школы.

Тем временем его большая семья друзей и наставников продолжала расти. Перейдя в старшую школу, Джеймс попал под надзор Дрю Джойса-второго – тренера баскетбольной команды старших классов школы Сент-Винсент.

Джойс собирал команду «Падающие звезды» и предложил Джеймсу присоединиться к ней. Помимо Леброна в команду вошли Шон Коттон, Уилли Макги и сын Джойса, Дрю Джойс-второй, которого все называли просто Маленький Дрю. Под опекой тренера Дрю они играли вместе до восьмого класса, вплоть до чемпионата Любительского спортивного союза в Орландо. Вскоре Джеймс и компания благодаря не по годам эффектной игре стали известны как «Великолепная четверка» (позже четверка превратилась «Великолепную пятерку», после того как к составу приплюсовали Ромео Трэвиса). Ребята наделали такого шума, что в 2008-м году про них вышел документальный фильм «Больше, чем игра».

После такого трогательного трейлера, разве могла реальная история закончиться чем-то иным, кроме хэппи-энда? Команда стала чемпионом штата в трех из четырех сезонов, в которых за нее играл Леброн. Джеймс удостоился титула «Мистер Баскетбол» от штата Огайо каждый год, кроме первого.

В 16 он уже красовался на той самой обложке Sports Illustrated с подзаголовком – «Избранный».

«Леброн все твердит мне, что скоро мне не о чем не придется беспокоиться, – рассказывала Глория Джеймс в 2000 году. – У меня будут и машина, и дом, и все, что можно купить за деньги. Я его прошу не торопиться. Я ему объясняю, что мне все это не нужно. Все, о чем я мечтаю – это иметь собственного повара, потому что очень люблю есть».

Успех Леброна сделал Глорию удобной мишенью для таблоидов

Все мы примерно знаем, насколько хорош был Леброн в свой первый же сезон в НБА, но Глория Джеймс лишь смеется, когда размышляет, откуда у ее сына такая предрасположенность к баскетболу.

«Это его выбор. Он начал заниматься баскетболом самостоятельно. Я тут совершенно ни при чем».

Когда Леброну было 3 года, она подарила ему на Рождество игрушечный баскетбольный набор. Она смотрела, как он швыряет мяч в пластиковое кольцо, но не имела ни малейшего представления о том, что готовит будущее.

«Не скажу, что знала, будто он станет суперзвездой, но, глядя на него, можно было предположить, что он полон решимости добиться максимума. Он стал играть с этим набором, пока не установил кольцо на самом высоком уровне».

После того как Леброн стал главной баскетбольной сенсацией страны, подарки Глории изменились.

Естественно, это никак не могло ускользнуть от внимания прессы. За несколько месяцев до драфта мать подарила Леброну на день рождения Hummer H2 стоимостью около 50 000 долларов. Согласно официальной версии, она взяла ссуду, чтобы подарить ему дорогой автомобиль, и все же щедрый подарок вызвал настоящий переполох в прессе. Было проведено расследование на предмет дачи взятки, нарушения правил спонсорства, однако поиски ни к чему не привели. «Я понимаю, как эта покупка выглядела со стороны, – писал позднее Леброн. – Но я также понимаю, как отчаянно моя мама хотела сделать для что-то особенное в день моего 18-летия».

Тем не менее, любопытство со стороны СМИ явно обозначило интерес широкой публики, который касался малейших событий в личной жизни Глории. Им было уже недостаточно ее эмоциональных проявлений: в школе Глория запомнилась всем тем, как безумно болела за сына, в Кливленде едва не выскочила на площадку, когда Леброна обидел Пол Пирс, в Майами одаривала всех его одноклубников поцелуями.

Самый известный прецедент, конечно же, касается связи Глории и одноклубника Леброна по «Кэвз» Делонте Уэста.

Все началось, когда «Кэвальерс» вылетели из плей-офф, а Леброн играл нехарактерно плохо. В качестве причины журналисты выкатили версию о том, что Джеймс только что узнал, будто его мать имела интимную связь с Уэстом. Байку запустили известные желтушники из Bleacher Report. Слухи стали вирусными. Чуть погодя подключился не менее «авторитетный» Deadspin, подтвердивший, что за несколько дней предположение Джеймса-Уэста стало новостью. Несмотря на громкие заголовки и хайп, большая часть информационных сообщений была основана только на случайных электронных письмах. Подробнее всех их разбирал интернет-альманах спортивных сплетен Terez Owens.

Единственное более-менее серьезное заявление сделал член Зала баскетбольной славы Келвин Мерфи, пожаловавший на эфир ESPN.

«Это не слухи. К сожалению, мои источники в НБА говорят мне, что это абсолютная правда. Мои источники, а они вполне достоверны, говорят мне, что единственными людьми, которые не знали, что это происходит, были Леброн и я», – исповедовался в радиоэфире Мерфи.

Правда, принимать во внимание слова легенды «Рокетс» особо никто не спешил. Хотя бы потому, что самого Мерфи однажды обвиняли в сексуальном насилии. Помимо такого дискредитирующего момента интервью разыгрывающего само по себе пестрило всевозможными полупрозрачными намеками, вроде того, что Джеймс «может взять отпуск» или «была еще одна сторона… и Уэст был не единственным человеком, замешанным в предполагаемом деле». Все это громко звучало, но, по сути, Мерфи так ничего и не смог доказать.

В это же время Дэлонте Уэст не только отрицал какие-либо романтические отношения с Глорией, но и осудил медиа за то, что они преследовали мать Леброна.

«Во-первых, ничего подобного никогда не случалось. Я не знаю, откуда они это взяли. Эта ситуация ужасна для всех. И для такой сильной черной женщины, и для людей, пытающихся сломить ее. Это ужасно во всех смыслах».

Леброн и его мать публично никак не реагировали на произошедшее, но их адвокат направил Terez Owens письмо с настоятельной просьбой о прекращении расследования.

«Ни один мыслящий человек не может поверить в такую ​​чепуху», – говорилось в послании.

На этом активная фаза дела заглохла, на веки превратившись в площадку для совершенствования в остроумии для определенной категории фанатов НБА.

Следующий раз, когда приватная жизнь Глории оказалась на всеобщем обозрении, пришелся уже на период переезда ее сына в «Хит». В 2013-м ей приписывали отношения с рэпером из Майами Da Real Lambo. И хотя нет никаких формальных доказательств того, что пара когда-либо сочеталась браком, рэпер несколько раз называл Глорию женой. Один раз в течение периода пока они жили вместе, а другой – в видео, в котором он угрожал Леброну за то, что тот встал между ним и его «женой».

Случилось это после того, как Джеймс, якобы узнав об изменах «супруга», применил все свое влияние, чтобы это подобие интрижки прекратило свое существование. Про Da Real Lambo все ожидаемо забыли, а Глория все чаще стала мельтешить в благотворительных начинаниях своего сына и обзавелась модными полномочиями инфлюэнсера и амбасадора.

Сейчас она является лицом агентства The All-Star Experience, основная деятельность которого подразумевает организацию и проведение всевозможных мероприятий для сообщества города Кливленда. Чем конкретно занимается Глория, догадаться непросто, хотя бы потому, что на большинстве афиш ее функции скромно обозначены как «Глория Джеймс представляет».

« Моя мама – это моя мама, – объяснял как-то Леброн, демонстрируя татуировку «Глория» на руке. – И при этом она еще и моя сестра, и мой брат, и мой лучший друг, и мой дядя, и вообще все ».

Леброн обожает свою мать, по сей день руководствуется ее советами и готовится выпустить детский учебник

День матери для Джеймса не просто праздник в череде торжеств: 14 мая в календаре Леброна – сакральная дата.

Она неизбежно возвращает его к собственному детству и тому, как его воспитывала мама.

«Я не могу выделить самый мудрый из ее советов. Старался впитывать ее слова как губка. Это не значит, что я немедленно следовал каждому совету, который она мне давала. Но я запоминал его, откладывал на потом. Она научила меня различать правильное и неправильное. Иногда ты можешь поступить неправильно из-за собственной горячности, но это не делает тебя плохим, если ты осознаешь свою ошибку и готов смириться с этим. Моя мама подготовила меня к той жизни, которая у меня сейчас есть», – говорил Джеймс в интервью webmd.com.

В нем же Леброн и Глория сформулировали собственный свод советов для родителей будущих суперзвезд баскетбола.

Советы для родителей от Леброна и Глории Джеймс

Семья значит больше, чем кровные узы. «Когда я попросила помощи в воспитании Леброна, семья Уокеров относилась к нему как к собственному сыну. У них Джеймс узнал, что семья – это люди, на которых можно положиться, как в трудную минуту, так и в счастливые времена. За это я буду благодарна им до конца жизни. Они не носят фамилию Джеймс, но они члены нашей семьи», – признавала Глория.

Оставь свои проблемы за дверью. «Когда я рос, все всегда было против нее, но она никогда не говорила мне об этом», – вспоминал Леброн.

«Самый важный – а иногда и самый трудный урок – это терпение. Неважно, если вы больны или устали. Ваш ребенок этого не знает, не знает, когда вы раздражены. И это правильно, так и должно оставаться. Ваши проблемы должны касаться вас, но не вашего ребенка», – вторила сыну Глория.

Учитесь на практике, делая ошибки, а затем пытайтесь снова. «Возможно, вам придется менять подгузники тысячу раз в день. Это может звучать не очень круто, но если вам не приходилось воспитывать ребенка, вам просто нужно научиться делать это», – констатировала Глория.

Обращайтесь к лучшим учителям. «Когда дело доходит до воспитания моих детей, я руководствуюсь теми советами, которые мне давала моя мама. Хм, возможно я когда-нибудь даже выпущу учебник», – предположил Джеймс.

Фото: Gettyimages.ru/Gregory Shamus, Johnny Nunez; AFP/LUCY NICHOLSON