Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». При этом он с детства болел за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

От судьбы и Дэнни Эйнджа не уйдешь.

Сегодня Джейсон Тейтум – один из кандидатов на приз MVP сезона. Несмотря на то, что «Бостон» то ли проверил себя на старте, убедился в чемпионском потенциале и потерял мотивацию напрягаться в регулярке, то ли просто сдал по сравнению с запредельным началом сезона, доводы в его пользу все уже уяснили. С линейкой 31,1 очка, 8,7 подбора и 4,4 передачи, 1,1 перехвата, мощной игрой на обеих сторонах площадки и статусом безальтернативного лидера он удерживает «Селтикс» на первом месте в лиге.

Еще менее бесспорно то, что на традиционных редрафтах Тейтуму единогласно отдают первую строчку на драфте-2017, а действия «Бостона» тогда колеблются между категориями «гениально» и «ошеломляюще». Меж тем, не многие помнят, что результатом появления Тейтума в «Селтикс» стала довольно замысловатая цепь событий, в которой не было ни одного четкого звена: «Бостон» не сразу остановил выбор на Тейтуме, а сам Тейтум в «Бостон» не хотел вовсе.

«Селтикс» заполучили Тейтума – с лучшими показателями на Востоке и полуфиналом плей-офф. Как так?

Первое место на Востоке, обилие комплиментов и высокая конкурентоспособность сегодняшних «Селтикс» – это результат шахматной партии, начатой еще в 2013-м году. Тогда «Бостон» на пару с «Бруклином» состряпали одну из крупнейших сделок в новейшей истории лиги. «Кельты» отправили в «Нетс» Кевина Гарнетта, Пола Пирса, Джейсона Терри и Криса Джозефа в обмен на Джеральда Уоллеса, Криса Хамфриса, Реджи Эванса, Кита Боганса и незащищенные пики первого раунда на драфтах 2014, 2016 и 2018 года. Вишенкой на торте для «Селтикс» стала возможность обмена пиками с «Нетс» на драфте-2017.

Именно это условие и позволило «кельтам» добиться, казалось бы, взаимоисключающего окончания сезона.

Регулярный чемпионат-2016/2017 бостонцы завершили с балансом в 53 победы и 29 поражений (1-е место в конференции), 8-м лучшим нападением в лиге, 13-й защитой и двумя делегатами на Матч звезд (выезд пробили разыгрывающий Айзейя Томас и тренер Брэд Стивенс). В плей-офф «зеленые» скрежетали зубами, но все же продрались в финал Востока, где без шансов уступили «Кливленду» Леброна Джеймса (1-4). Обычно после такого следуют ободряющие похвальбы критиков, похлопывания по плечу со стороны ветеранов клуба и рыбалка в экзотических местах. Вместо этого критики, ветераны и фронтофисы других клубов наблюдали за тем как «Бостон» играется с пиком первого драфта.

По факту этот пик принадлежал «Бруклину», который с результатом 20-62 стал худшей командой лиги.

Вероятность выигрыша драфт-лотереи «Нетс» составляла 25%, поэтому неудивительно, что именно им и достался первый пик. Ну, как им. «Бруклину» досталась возможность смотреть голодными глазами на то, как он отъезжает в «Бостон». Так «Селтикс» заполучили, казалось бы, стопроцентную вероятность взять форварда университета Дьюк Джейсона Тейтума под первым номером.

Почему именно его?

«Больших» с исключительными данными и потенциалом кардинально изменить игру команды драфт не предлагал. Да и Эл Хорфорд еще тянул, по мере сил. Задняя линяя «Селтикс» была плотно упакована защитниками: Айзейя Томас, Маркус Смарт, Джейлен Браун, Эвери Брэдли, Терри Розир. Тейтум придавал отличный баланс качественной, молодой задней линии и опытной передней. Так что все было довольно очевидно.

И, тем не менее, даже тут не обошлось без очередного сюжетного поворота.

«Селтикс» могли спокойно брать Тейтума первым, но взяли третьим. Почему?

Все потому, что поспорить с нежеланием Тейтума ехать в «Бостон» могло лишь фанатичное желание «Филадельфии» выбрать Маркелла Фульца. А поскольку мок-драфты дружно ставили защитника университета Вашингтон на первое место и позиционировали его в качестве нового Джеймса Хардена, то имевшие третий пик «Сиксерс», даже с учетом выбора «Бостоном» Тейтума под первым пиком, не могли гарантировать, что под вторым номером Фульца не возьмут «Лейкерс».

И вот тут мы сталкиваемся с историей, которая, в общем-то, не нова. Особенно для «Селтикс». Речь о маленьком мальчике, всю жизнь мечтавшем играть за одну команду, а в итоге ставшем кумиром в рядах ее принципиального соперника. Так было с уроженцем Лос-Анджелеса Полом Пирсом, то же самое сейчас происходит с Джейсоном Тейтумом.

«Лейкерс» были моей любимой командой, а Кобе Брайант – любимым игроком. Это было безумие, что в ту ночь у «Лейкерс» был второй пик, и я был так близок к осуществлению своей мечты . Но в то время все указывало на то, что «Лейкерс» не хотели иметь со мной ничего общего. Они знали о моем отношении к клубу, у них были контакты моего агента, но меня не пригласили ни на один просмотр», – поведал Тейтум в интервью Рамоне Шелбурн для ESPN.

«Лейкерс», где на тот момент президентом по баскетбольным операциям трудился Мэджик Джонсон, тем временем, занимались типичным для себя делом – шоу-таймом. Только в не самой лучшей его интерпретации. Вместо разработки грамотной кадровой стратегии клуб по факту гадал, будут болельщики ругать клуб за то, что он выбрал Лонзо Болла, или за то, что не выбрал. Пожурить руководство за подобное поведение стоит, но вот остервенело критиковать, вряд ли. Ситуацию усугубило не только то, что Лонзо был уроженцем Калифорнии и действительно классным разыгрывающим, но и агрессивно-навязчивая PR-акция со стороны отца игрока. Одиозный Лавар Болл с каждой лос-анджелесской пальмы вещал о том, что в одиночку победил бы Майкла Джордана, а его сыновья (коих он настругал аж три штуки) – не что иное, как явление святой троицы в НБА. Поначалу «Лейкерс» более-менее контролировали ситуацию, но как только Мэджик неосторожно брякнул: «Однажды майка Лонзо будет висеть под сводами арены рядом с моей майкой», всем стало ясно, что решение уже принято.

И все же «Сиксерс» хотели обезопасить себя наверняка. Поэтому, чтобы не испытывать судьбу, генменеджер «Филадельфии» Брайан Коланджело еще до драфта созвонился с представителями «Бостона» и заключил сделку. Помимо обмена первого пика на третий, «Бостон» получил права на защищенный пик первого раунда драфта-2018. Филадельфийцы загодя встретились с Фульцем, уведомив игрока, что собираются взять именно его. Поэтому во время церемонии драфта, выбор каждой команды из топ-3 не стал сюрпризом ни для кого.

Но это не значит, что не нашлось того, кто бы досадовал на сей счет особенно сильно.

Тейтум был готов кинуть «Селтикс», но его образумил тренер сборной США

Когда ты отказываешься от преддрафтового просмотра в клубе НБА – это такой размашистый оскорбительный жест в адрес всей организации. Он свидетельствует не только о том, что новичок не хочет играть за команду, а косвенно говорит о том, что офис принял за профессионала подростка, ведомого сугубо своими хотелками. Так что, подобная ситуация не красит ни одну из сторон.

И как бы мы сейчас ни превозносили Тейтума, на самом старте карьеры он был близок к тому, чтобы выступить в амплуа такого вот бунтаря-нехочухи. Об этом он сам рассказ в одном из выпусков подкаста «All The Smoke». Дело было в Финиксе, куда «Санс», имевшие на руках четвертый пик драфта-2017, пригласили Тейтума для просмотра. Для игрока провели экскурсию по базе, показали окрестности и дом, в котором он будет жить, если окажется в «Санс».

«В общем, возвращаюсь в свой отель, в Финиксе, чтобы начать собираться к авиарейсу, до драфта оставалось примерно два дня. И тут звонит мой агент и говорит: «Джей, Дэнни Эйндж позвонил и сказал, что «Селтикс» собираются обменять первый пик на третий, они намерены взять тебя, и хотят, чтобы ты приехал в Бостон потренироваться». Я такой: «Неа, я не хочу ехать в Бостон. Мне нравится здесь, в Финиксе. Тут круто. Здесь классная погода. Мне показали большой дом, у меня будет бассейн, моя мама будет здесь счастлива». А агент все не унимался: «Брэд Стивенс – отличный молодой тренер, и у клуба выдающаяся история». Но и я не хотел так просто сдаваться, говорю: «Я даже слышать об этом не хочу. Хочу оказаться в Финиксе». Мой агент ответил: «Просто подумай об этом».

Короче, мы прощаемся, и я про себя думаю: «Я не поеду ни на какую тренировку. Проявлю настойчивость». И тут снова раздается звонок, на другом конце тренер моей университетской команды Дьюк и сборной США Майк Кшишевски. И вот ему вообще не понадобилось меня уговаривать. Он и не стремился, только вкрадчиво и спокойно произнес: «Джейсон, звонили из «Селтикс», они хотят, чтобы ты приехал потренироваться. Я думаю, что Брэд Стивенс – отличный тренер, и это отличное место для работы. Ты многому научишься» . Что мне оставалось? Я такой: «Уф, ладно, тренер. Выезжаю», – честно признался Тейтум в подкасте.

Нет никаких сомнений, что «Санс» взяли бы Тейтума, усомнись «Бостон» хоть на секунду в своем выборе. Более того, спустя годы главный тренер Эрл Уотсон рассказывал, что убеждал Роберта Сарвера подниматься выше на драфте – именно за форвардом.

Но этого не случилось, и «Финикс» рискнул с талантливым, но крайне проблемным Джошем Джексоном из университета Кентукки. Риск не оправдал себя ни с одной из сторон. Джексон дрался на вечеринках, куда его не приглашали, попадался с марихуаной, а на площадке не оправдывал и четверти, выдаваемых ему ранее авансов. В дебютном сезоне он наиграл на попадание в сборную лучших новичков, что по сей день и остается его высочайшим достижением. За 5 лет он сменил четыре команды («Санс», «Мемфис», «Пистонс», «Кингс») и нигде не задерживался дольше двух сезонов.

Сейчас можно сетовать на огрехи в скаутской системе «Финикса», ведь когда команда делала очевидно рисковую ставку на Джексона, на доске выбора только из форвардов оставались еще Лаури Маркканен, Оу Джи Аннуноби, Кайл Кузма, Монте Моррис, Диллон Брукс. Только вот, кроме Маркканена, едва ли кого-то из них действительно можно было реально рассматривать в категории баскетболиста из топ-10 драфта.

Более того, ведь и президент «Селтикс» Дэнни Эйндж тоже выбирал между Тейтумом и Джексоном (он как раз тогда рассказывал, что игроки, выбранные в топ-4, примерно одинакового уровня).

«Мы вели Джоша в течение двух лет, он нам очень нравился – отличный парень и хороший игрок, – объяснял он сразу после драфта. – Вот только он и его представители отказались участвовать в просмотре для нас. Мы специально для этого прилетели в Сакраменто, а они взяли и все отменили. Мы даже с ним не смогли поговорить. По какой-то причине он не хотел играть за «Селтикс» . Я безумно тогда разозлился – я пролетел полстраны и оказался в Сакраменто, где вообще нечего делать. Хотя в итоге не взяли мы его не по этому».

В отличие от Тейтума, у Джексона была сугубо прагматичная логика: он посчитал, что в «Селтикс» с их глубоким составом и амбициями на что-то большее он, молодой игрок, не будет получать ни много времени, ни известной свободы для того, чтобы совершать ошибки. И, в отличие от Тейтума, он свою линию упорно держал до конца – и оказался в приглянувшемся им обоим «Финиксе».

В итоге каждый свой выбор сделал. Другое дело, что далеко не каждый получил желаемое.

Фульц так и не стал финальным этапом завершения «Процесса» «Филадельфии». Сочетание специфичной техники броска и проблемной психосоматики привели к длительному процессу перестройки всего игрового стиля. Оказалось, что стабильной и правильной технике мешает защемление нерва между плечом и шеей. Когда вроде бы начали колоситься первые побеги трудной и кропотливой работы, Фульц стал часто травмироваться. За два сезона в «Сиксерс» он провел 33 матча и был обменян в «Орландо», где до сих пор пытается собрать себя в кучу. Фрагментарно получается.

Майка Лонзо Болла точно не будет висеть рядом с майкой Мэджика Джонсона. Спустя два сезона после своего дебюта за «Лейкерс» «новый Мэджик» стал одним из активов в обмене на Энтони Дэвиса. Велика вероятность, что подобная участь ждала бы и Тейтума, выбери его «озерники». По крайней мере, так случилось с Брэндоном Ингрэмом: форвард, взятый на драфте-2016, под вторым номером, вместе с Лонзо и многими другими отправился в топи Нового Орлеана. Сегодня Лонзо Болл уже является игроком «Чикаго», но и там скорее повторяет печальную судьбу Деррика Роуза, нежели раскрывается в полной мере. О том, когда Лонзо вернется после рецидива разрыва мениска, так и нет никакой четкой информации.

Про Джоша Джексона вы знаете.

Ну а Тейтум – вопреки своим желаниям – оказался в ситуации, когда во многом от него зависит, насколько похожей его карьера выйдет на сформированный у него в голове идеал и насколько глуповато-идеалистически он и впредь будет показывать преданность своему кумиру Кобе Брайанту. Только делать это предстоит с парой небольших нюансов. В другом городе. И в другой команде.

Фото: Gettyimages.ru/Streeter Lecka; REUTERS/Paul Rutherford-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Charles Krupa