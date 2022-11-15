🔥 59 очков, 26 – в 4-й четверти и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада

Предыдущие два сезона Джоэл Эмбиид лез из кожи, чтобы получить звание MVP, но непременно проигрывал прямому конкуренту по позиции – центровому Николе Йокичу из «Денвера». Сегодня ночью он ясно дал понять, что для него это уже не просто незакрытый гештальт, а дело принципа. И ради получения заветной статуэтки Джо не намерен считаться не только с современными авторитетами, но и с ревностными хранителями исторических рекордов.

Все просто. Джоэл Эмбиид в одиночку приструнил лучшую команду НБА прямо сейчас – «Юту». «Филадельфия» на своей площадке победила «Юту» со счетом 105:98, а ее лидер набрал 59 очков, 11 подборов, 8 передач и 7 блок-шотов . В совокупности с предыдущим выступлением Джо против «Атланты», где центровой «Сиксерс» отметился 42 очками, его стахановская выработка за пару матчей составляет 101 очко. Эмбиид стал пятым в истории лиги, кому удалось достичь подобного результата. До него подобные фортели выкидывали Уилт Чемберлен (86 раз на протяжении карьеры), Боб Макаду (в 1975 году), Дэвид Робинсон (в 1994 году) и Демаркус Казинс (в 2016 году).

Этим историческое значение выступления Эмбиида не исчерпывается.

НБА стала учитывать блок-шоты в качестве официальной статистики, начиная с сезона-1973/1974. До сегодняшнего дня ни одному игроку не удавалось набрать 50 очков, 10 подборов, 5 передач и 5 блок-шотов за одну игру. Это без малого полвека. И теперь Джоэл единоличный хранитель этого рекорда.

26 из своих 59 очков Эмбиид набрал в четвертой четверти. Это лучший результат в истории клуба. По этому показателю он обошел Эндрю Тони, отгрузившего 25 очков в финальной четверти игры с «Селтикс» 21 марта 1982 года.

Бог с ней с результативностью. Если прошелестеть историческими фолиантами, то станет ясно: за последние 40 лет сделать нечто в районе 11 подборов, 8 передач передач и 7 блок-шотов удавалось 12 раз. Среди этой дюжины выступлений наибольшее количество очков набрал Дэвид Робинсон в 1994 году – 31. Джоэл перекрыл этот показатель еще до начала четвертой четверти.

За последние 12 минут Эмбиида набрал больше очков, чем любой другой игрок в составе обеих команд за весь матч . Партнер Эмбиида по «Сиксерс» Тайриз Макси и Малик Бизли из «Джаз» оказались на втором месте в списке самых результативных: каждый из них отметился 18 очками.

59 очков Эмбиида – пятый наивысший показатель результативности в истории клуба. Последний раз аналогичную тягу к изничтожению соперника показал Аллен Айверсон. 12 февраля 2005 года он набрал 60 очков в матче против «Орландо». «Филадельфия» тогда победила 112:99, но с тех пор никто в составе «Сиксерс» не забивал более 54 очков.

26 очков Эмбиида в заключительной четверти перекрыли результативность всей «Юты» на этом отрезке со счетом 26:20. Что интересно, последний игрок в составе «Филадельфии», единолично унижавший команду соперника – это опять-таки Эмбиид. 24 февраля 2020 года он нейтрализовал «Атланту» со счетом 22:20 в победном для «Сиксерс» матче (129:112).

Важно отметить хирургическую точность в изуверствах Эмбиида. Свои 59 очков он набрал, реализовав 19 бросков из 28 с игры (67,9% точности) и 20 из 24 с линии штрафных (83,3% точности) . Список игроков, набравших 59 или более очков с аналогичными или лучшими показателями точности, не так велик.

Энтони Дэвис – 59 очков (70,6% с игры, 90% со штрафных), 2 февраля 2016 в игре «Пеликанс» против «Пистонс» (111:106)

Том Чэмберс – 60 очков (68,8% с игры, 88,9% со штрафных), 24 марта 1990 в игре «Санс» против «Суперсоникс» (121:95)

Майкл Джордан – 59 очков (77,8% с игры, 89,5% со штрафных), 3 апреля 1988 в игре «Буллс» против «Пистонс» (112:110)

Первис Шорт – 59 очков (71,4% с игры, 93,8% с линии штрафных), 17 ноября 1984 «Уорриорс» против «Нетс» (114:131)

Ну и напоследок. Все указанное выше Эмбиид обстряпал менее чем за 37 минут игрового времени. Практически говоря, Джо находился вне игры на протяжении целой четверти. На все про все центровому «Сиксерс» потребовалось 36 минут 41 секунда.

И все же…

После матча Эмбиид расточался в комплиментам своим одноклубникам.

«Дело не во мне. Мы проделали классную командную работу. Тренеры выгодно использовали меня в своих схемах, а партнеры доводили до меня мяч. Нам удалось создать больше пространства, это сделало нашу работу легче во всех аспектах. Как я уже сказал, вся заслуга принадлежит моим партнерам по команде», – отметил Эмбиид.

Звучит правильно, праведно и складно, но не совсем правдиво. Ведь индивидуальный перформанс Джо обнажил и без того многочисленные проблемы «Сиксерс».

Да, если ты звезда НБА, то все атака строится через тебя. И все же тот факт, что в игре против «Юты» Эмбиида приходилось нагружаться после того, как накануне в матче с «Хоукс» он провел на паркете 40 минут, говорит о многом. Без Хардена «Филадельфия» заставляет своего центрового подражать Николе Йокичу – Эмбиид сам переводит мяч через середину, располагается в центре (либо на дуге, либо чуть ниже), получает максимум пространства, вытаскивает на себя как можно больше соперников и щедро раздает передачи на периметр и в углы. После первой четверти никто бы не подумал, что для Эмбиида это будет исторический вечер – хотя «Джаз» явно не готовы к нему с точки зрения персоналий, сам он и не особенно показывал, что вышел проверять своих опекунов на вшивость.

Эмбиид создавал для команды открытые броски, но чем дальше, тем больше осознавал, что отдачи от них не дождется.

1. Док Риверс перестал доверять Монтрезу Хэрреллу, но лишь 5 минут мини-центрового (у него «-7») не помешали резервистам «76-х» привычно разочаровать.

2. Ужасная игра «Филадельфии» на подборе (50-39 в пользу «джазменов») стала одной из причин, по которым «Джаз» до последнего имели шансы выиграть. «Сиксерс» могли бы списать собственную пассивность на усталость от спаренных матчей, но ведь и для «Джаз» это был второй матч подряд, к тому же они играли на выезде. И будь гости чуть посвежее, не исключено, что они бы нашли способ почаще наказывать «Филадельфию» за откровенную апатию при игре на щитах.

3. И конечно, нельзя пройти мимо реализации и отсутствия всяких признаков проявления инициативы. Эмбиидом можно восторгаться до бесконечности, но когда твоим вторым лучшим снайпером становится человек с показателями 8 из 25 с игры (33,3% точности), 2 из 8 из-за дуги (25% точности) и 0 попыток с линии, то здесь есть над чем призадуматься. На фантастического Эмбиида и апатичного Тайриза Макси с 18 очками, пришлось сразу пять игроков «Джаз», набравших двузначные цифры (Маркканен, Олиник, Кларксон, Бизли и Секстон). Пи Джей Такер, вышедший в старте «Сиксерс» и отыгравший 29 минут, по большому счету занимался кардионагрузками. В без малого три десятка минут уместились лишь 1 подбор, 1 передача, 1 потеря, 1 перехват. В лучшем случае человек вышел в ноль. Еще двое игроков старта – Харрис и Тайбулл суммарно набрали 10 очков.

Эмбиид считывал все эти сигналы постепенно. Можно было бы подумать, что на встречу против Олиника/Маркканена/Гэя он выйдет заряженным на рекорд. Но это действительно была вынужденная мера: «Джаз» вели с самого начала, а вожак хозяев просто не мог себе позволить, чтобы его команда проиграла. Он все реже смотрел по углам и все чаще ломился под Олиника или бросал средние. Естественно, когда к четвертой четверти «Юта» быстро ушла в бонус, для Эмбиида выдалось настоящее раздолье – за матч он совершил больше попыток с линии, чем вся команда соперников (24 против 23) , и окончательно замкнул нападение на себе, когда игра перешла в клатч.

При этом доминирование Эмбиида не напоминало ушедшее в прошлое доминирование классических центровых. Он окончательно освоился на площадке, но при всех своих достоинствах в посте и умении собирать фолы гораздо комфортнее и надежнее чувствует себя при обстреле кольца со средней дистанции.

Историческая игра оставила двоякое впечатление.

С одной стороны, как будто «Филадельфия» без Хардена выглядит более органично: Эмбиид выступает в роли стержневого элемента и заигрывает находящихся в движении партнеров, пространства как будто больше, командные взаимодействия более осмыслены и выстроены вокруг четкой иерархии.

С другой, матчи вроде этого вряд ли могут считаться исключительными: Эмбииду нужно больше поддержки и больше отдыха, особенно в условиях, когда ему приходилось еще и активно бегать на периметре. Хотя бы потому, что к концу игры он еле передвигал ноги и явно был рад любой лишней паузе (он мог набрать и больше 60, но в концовке не полез внутрь, а совершил дальнюю попытку). «76-е» понемногу выправляют курс, но не становятся убедительнее в смысле претензий на чемпионство.

Как бы то ни было, Эмбиид напомнил о себе самым оглушительным из доступных способов: космическая результативность на фоне беспомощных партнеров остается его главной заявкой на столь желанный титул MVP.

Фото: REUTERS/Bill Streicher-USA TODAY Sports