Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!

Самый модный чемодан без ручки.

Может, это иллюзорность времени, а может, и было совсем недавно, но во многих объемных материалах о Бене Симмонсе за 2019-2020 год легко обнаружить уйму восторженно-вычурных метафор. Вроде той, что при виде Бена глаза болельщиков «Сиксерс» загораются так же, как при виде портрета его тезки Франклина на стодолларовой банкноте. Где-то в это же время неравнодушный к «Филадельфии» аналитик ESPN Стивен Эй Смит продолжал утверждать: «He’s box office» («Этот парень джек-пот»).

Но вот чего никак и никогда нельзя было вписать в эти умильные валютные аллюзии, так это самого главного. Money – типичная и самая бурная реакция англоязычных комментаторов на точное и своевременное попадание. А у Симмонса никогда не было стабильного броска. И вероятнее всего, он никогда и не стремился им обзавестись. Во многом поэтому трехкратного участника Матча Звезд могут обменять второй раз за календарный год.

Проблемы с броском были изначально, «Сиксерс» стали переучивать Симмонса еще до того, как он сыграл первый матч в НБА

Наверное, правильно начать с того, что нужно разделить термины «проблема с броском» и «проблемная техника броска». Необязательно сильно напрягать память, чтобы вспомнить баскетболистов с причудливой манерой броска, подходящей для демонстрации в кунсткамере. Причем изрядная часть из них пребывала далеко не на последних ролях: Шон Мэрион, Жоаким Ноа, Кевин Мартин, Мэтт Боннер, Дон Нельсон, Билл Картрайт, Майкл Адамс. Находились отдельные перфекционисты, пенявшие на технику даже Реджи Миллеру. Одного из лучших снайперов в истории лиги упрекали в том, что он слишком резко отдергивает кисть в момент релиза.

Придираться к эстетике и выискивать наилучший процент попаданий можно одинаково долго, роднит всех этих персонажей одно – для каждого из них, какой бы причудливой она ни была, механика броска была органична. За годы игр и тренировок процесс выполнения стал инстинктивным, механическим и монотонным. Симмонс же имел проблемы с постоянством еще на стадии формирования. Дэвид Симмонс, отец Бена, требовал, чтобы тот вел мяч и бросал левой рукой .

«Отец вложил мне мяч в левую руку и сказал, что так будет лучше. С тех пор я бросаю левой. Думаю, это помогло», – говорил Бен в интервью The Advocate.

В том же интервью Дэвид Симмонс квалифицированно подтверждал: «Он хорош при атаке с обеих рук. В обычной жизни он почти все делает правой».

Можно лишь догадываться о том, что благие намерения отца были продиктованы желанием воспитать амбидекстра. Амбидекстрия – врожденное либо выработанное в процессе тренировок умение выполнять двигательные и механические функции без выделения ведущей руки. От природы это качество дается крайне редко. Встречается примерно у одного процента новорожденных. Так что тем, кто хочет писать одинаково красивым каллиграфическим почерком левой и правой рукой, необходимо много практиковаться. Как и в случае с любым видом тренировок, они должны быть постоянными. Сейчас вам никто не расскажет, какое количество бросков Бен тренировал с левой руки, а какое с правой, но на то, что он не выработал единого механизма атаки, начали обращать внимание еще в период его выступлений за команду университета LSU.

Автор The Ringer Кевин О’Коннор подсчитал, что за единственный сезон в университете (33 матча) Симмонс реализовал 13 из 40 бросков в прыжке. Все выполнены левой рукой . Дальше все тот же О’Коннор предлагает интереснейшую статистику. За вычетом 40 бросков в прыжке Симмонс совершил 346 различных вариаций бросков: добавления из-под кольца, флотеры, данки, пост-апы. 75% из этого количества были реализованы правой рукой. 94% флотеров были совершены правой рукой. 98% бросков из пост-апа – правой. 82% бросков, не являющихся стандартными бросками в прыжке, были совершены правой . Схожие результаты Симмонс продемонстрировал и в Летней лиге. 31 из 38 бросков, не являющихся бросками в прыжке, были сделаны правой рукой. Очень сомнительные показатели для человека, который позиционирует себя левшой или амбидекстром.

Об отсутствии какого-либо баланса и поведенческой механики свидетельствует и язык тела Симмонса. Обычно, когда игрок отталкивается левой ногой, то завершает проход правой рукой. Левши, наоборот, опираются на правую ногу, чтобы совершить действие левой рукой. Бен частенько теряется и в таких случаях инстинктивно совершает алогичные и неестественные действия. Например, отталкивается правой ногой и завершает проход правой рукой.

Это не было бы проблемой, если бы подобная манера носила систематический характер, но в том-то и дело, что Симмонс так и не выработал какого-то стандартного алгоритма для движений. Один и тот же флотер он может выбросить разными способами и с разных рук. Звучало бы воодушевляюще, если бы он сам понимал, какой рукой бросит мяч и куда он его направит.

В «Филадельфии» знали об этих проблемах, и уже на стадии тренировочного лагеря с Беном начал работать Джон Таунсенд, тренер, специализирующийся на постановке техники и механики броска. Он прививал Симмонсу привычку держать мяч в проходах с левой стороны, чтобы удобнее было выносить мяч при атаке. В университете Симмонс вел его справа и часто промахивался просто потому, что, начиная выносить, не успевал раскрыться, и рука с мячом утыкалась в ближнюю дужку кольца. Таунсенд работал не только над бросками в движении, со штрафными тоже были проблемы.

«Ему необходимо выносить мяч чуть дальше от головы, тогда локоть не будет выскакивать в сторону. Это должно исправить проблему. Сейчас он бросает как будто над кольцом, хотя должен направлять мяч прямо в корзину. Если он исправит технику, то кольцо будет казаться больше, главное – научиться стабильно попадать штрафные», – рапортовал Таунсенд.

Таунсенд записывал различные варианты бросков Симмонса с многочисленных углов, затем обрабатывал и пересылал игроку, чтобы тот мог анализировать свои ошибки с помощью приложения Coach Eye app.

Травма стопы, из-за которой Симмонс пропустил свой первый сезон в НБА (2016/2017), позволила тренерскому штабу «Филадельфии» сосредоточиться на коррекции броска. О том, насколько радикально пришлось работать над баскетбольной базой, говорили хотя бы слова главного тренера «Сиксерс» Бретта Брауна.

«Это дает нам возможность сесть всем вместе и подумать, может быть, Бен захочет сменить бросковую руку, как когда-то это сделал Тристан Томпсон, чьи интересы так же представлял Рич Пол», – сообщал Браун.

Яркий старт Симмонса, удобный ростер и слабохарактерность Бретта Брауна лишь усугубили ситуацию

На момент попадания Симмонса в лигу все знали о его проблемах с броском, но это, скорее, было кулуарной темой.

Справедливости ради, работа по улучшению броска велась, поэтому руководство «Филадельфии» могло позволить себе парировать неудобные вопросы журналистов общими фразами о том, что «нужно время» и «это лишь первый сезон». Возразить на это было нечего. Тем более, что Бен давал иные поводы говорить о себе. В первом же сезоне он преодолел показатель в 1000 очков, 500 подборов и 500 передач, став третьим новичком после Оскара Робертсона и Мэджика Джонсона, кому удалось показать подобную статистику.

Симмонс четырежды признавался лучшим новичком Восточной конференции, в плей-офф он стал первым дебютантом со времен Мэджика, кто сумел оформить трипл-дабл. Разыгрывающий «Сиксерс» получил звание лучшего новичка года. Разбирать его бросок и упрекать его в нежелании атаковать из выгодных ситуаций решались немногие. Бен предстал тем, кого все ждали – созидателем, создающим моменты для партнеров, качественным оборонцем и баскетболистом с определенными недостатками, но без видимых ограничений для прогресса .

«Для меня Симмонс – железобетонный новичок года. Это не мне решать, для этого есть другие, но для меня ответ очевиден. Донован Митчелл – отличный игрок. Его средняя результативность выше на сколько? На 4 очка? Так ведь он и берет больше бросков. Вы ищите неочевидные вещи там, где их нет. У меня 0 сомнений в том, что Симмонс лучший новичок», – уверял журналистов Браун.

Еще одним преимуществом для Симмонса стал ростер «Сиксерс», как будто созданный для того, чтобы подчеркивать его сильные качества и маскировать слабые стороны. Мало того, что Джоэл Эмбиид служил основным адресатом для Симмонса и конвертировал в набранные очки каждую его передачу, состав «Филадельфии» был напичкан снайперами, чья усердная работа практически нейтрализовала необходимость в бросках Симмонса. Джей Джей Реддик, Дарио Шарич, Марко Белинелли, Роберт Ковингтон, Уилсон Чендлер, Тобайас Харрис, Фуркан Коркмаз – на подхвате всегда находился кто-нибудь, готовый прикрыть дальние рубежи.

И не стоит забывать о многострадальном Маркелле Фульце. Нет, не в качестве снайпера, а в качестве отвлекающего фактора. Бросковые недостатки Симмонса мгновенно отошли на второй план, когда вдруг оказалось, что новичок «Сиксерс», выбранный под первым пиком в 2017 году, то ли разучился бросать, то ли никогда не умел, то ли повредил руку так, что больше не сможет атаковать. На фоне Маркелла Симмонс, ставший завсегдатаем Матчей Звезд, выглядел просто гусаром.

Все было сладко и гладко, пока не наступило лето 2019-го. Сейчас 5-летнюю максималку стоимостью в 170 миллионов многие рассматривают как начало конца Симмонса, но на тот момент «Филадельфия» видела в игроке перспективу на долгие годы вперед, а, главное, верила в то, что он решил свои проблемы с броском.

Новый контракт повысил ставки и ожидания. Все лето перед сезоном-2019/2020 спортивные издания набирали статистику на обрывочных сведениях о том, как Бен практикует дальние броски. Немудрено, ведь за первые два года в НБА Симмонс реализовал ровно 0 трехочковых.

«Я чувствую себя увереннее. Нахожу комфортные для себя точки. Привыкаю к ощущению дистанции. Все происходит очень естественно», – услаждал слух журналистов Симмонс.

20 ноября стал красным днем календаря для всех филадельфийцев. Чтобы реализовать первый трехочковый в НБА, Симмонсу понадобились 172 матча, 18 безрезультатных попыток и невнятные «Никс» в качестве соперников.

«Я уже неоднократно говорил, некоторые переживают даже больше, чем я. Честно говоря, это была первая полноценная возможность для его трехочкового попадания. У него было время, пространство. Он показал отличную работу ног, уверенность. Он исполнил этот бросок, не моргнув глазом. Бен был великолепен. Это был лишь маленький шаг к дальнейшему росту», – лучился счастьем Бретт Браун.

Тренера можно было понять. После того как в межсезонье «Сиксерс» отпустили Джей Джея Реддика и Джимми Батлера, команда отчаянно нуждалась в создании широты атаки и пространства внутри трехочковой линии. Даже с учетом начала чемпионата 19-е место в атакующем рейтинге мало кого устраивало, не говоря уже о том, что в среднем за матч команда реализовывала 9,7 дальних попаданий (28-е место в НБА). На третий сезон Симмонс должен был показать, что способен быть самостоятельной боевой единицей, а не только наводчикам зенитных орудий.

Следующей трехи пришлось ждать до 7 декабря. Реакция Брауна на попадание Симмонса после разгромной победы «Сиксерс» 141:94 была гораздо более сдержанной. И неудивительно, за предыдущие восемь матчей Бен выбросил с дистанции лишь дважды.

«Это то, чего я хочу, минимум трехочковый бросок за игру. Все эти попадания после проходов и со средней – великолепно. Никаких проблем. Но меня интересует трехочковый бросок», – закипал Браун.

В январе стало понятно, что тренер не в состоянии повлиять на Симмонса. Бен еще трижды бросал из-за дуги, но это были сверхдальние попытки с центра поля под конец четверти.

«Я провалился. Я потерпел неудачу. Это то, что у всех на уме, и то, что останется со мной навсегда. К нам приковано огромное внимание, и надеюсь, это будет нас подпитывать, давать нам силы играть лучше. Я постараюсь найти подход к Бену, помочь ему найти свой путь. Главное, чтобы он сам к этому стремился», – констатировал Браун.

Это была официальная капитуляция. «Филадельфия» вышла в постсезонку, но вылетела в первом же раунде от «Бостона» – 0-4.

Браун был уволен, а Симмонс, согласившийся на работу с психологом, тем самым подтвердил, что его нежелание бросать из-за дуги связано не только с физиологией . Опять же не забудем о Фульце: насколько велика вероятность того, что сразу два человека, выбранных одной и той же командой, полностью разучатся бросать? Болельщики «Филадельфии» – самые беспощадные в лиге, и если в каком-нибудь «Сан-Антонио» игрок мог тихо-мирно прогрессировать, то здесь от него требовали всего и разом. Что является убийственным для уверенности в себе в условиях создания нового броска.

Поверхностный аутотренинг в итоге не помог. По крайней мере, новый фронт-офис в лице главного тренера Дока Риверса и генменеджера Дэрила Мори сразу дал понять, что не намерен цацкаться с неполноценным разыгрывающим. Поэтому, когда Симмонс единолично похоронил «Сиксерс» в седьмом матче второго раунда плей-офф против «Атланты», главный тренер, всегда любящий перекладывать ответственность на игроков, был неумолим.

«Я не знаю ответ на вопрос: «Может ли Бен Симмонс быть основным разыгрывающим команды, претендующей на чемпионство? Позже мы поговорим с ним об этом», – выдавил из себя Риверс.

Одноклубник Симмонса Джоэл Эмбиид признался, что, по его мнению, именно потеря Бена привела к поражению в игре.

Реакцию тренерского штаба и всей команды Бен воспринял как предательство, поэтому саботировал подготовку к следующему сезону. Под предлогом психологических проблем разыгрывающий опоздал в тренировочный лагерь на две недели, а по прибытию вел себя настолько безынициативно-вызывающе, что Риверс выгнал его с первой же тренировки.

Даже травма спины, ставшая причиной пропуска сезона-2021/2022, не помешала «Сиксерс» сбагрить апатичного австралийца в «Бруклин». В начале этого сезона никто не надеялся на то, что Симмонс внезапно прислушается к советам. Поэтому отдельные эпизоды вызывают ощущение неподдельного дежавю.

Психология – одна из основных проблем Симмонса. Он это признает, но не считает нужным работать над ней

Самое еретическое, что мог сказать человек, известный как Иисус Шатлсуорт, звучит следующий образом.

«Когда люди говорят, что мой бросок – дар свыше, я отвечаю: «Богу нет никакого дела до моего броска». Умение бросать – это работа, нудная и многодневная. Физическая и в особенности ментальная», – пояснял Рэй Аллен.

И это так. На ранней стадии карьеры Карл Мэлоун ужасно исполнял штрафные. В 1986 году он реализовал с линии 48,1% бросков. В 1987-м – 59,8%. С того момента и до конца карьеры «Почтальон» бросал штрафные с точностью 75,7%. Чудеса? Отнюдь. Мэлоун отправился в Университет штата Юта к психологу Киту Хэншену, и тот дал ему задание – придумать мотивационную речь или кодовое слово, произнося которое, он бы мог полностью фокусироваться на цели и ее достижении. Тогда-то Мэлоун и стал нашептывать известную «считалочку» перед каждым штрафным. Хэншен говорил, что Карл произносил следующее: «Это для моей жены Кэти и моих детишек. Эта фраза дает меня готовность побеждать».

И могучий «джазмен» далеко не одинок в своей готовности применять психологические трюки ради баскетбольной выгоды.

Концентрация и умение мгновенно переключаться с неудач на вновь поставленные задачи – базис для работы над собой.

Форвард «Денвера» Аарон Гордон, будучи студентом Университета Аризоны, вымучивал штрафные с показателем 42,2% точности.

«Моей слабостью было самоуничижение. Я корил себя за каждый промах. Теперь я просто использую то, что называю «ментальностью следующего момента». Если промахиваюсь, я просто визуализирую точно такой же бросок, только точный. Уметь создавать позитивный образ очень важно. Это интересная и кропотливая работа», – признавался Гордон.

С того момента, как Аарон стал подключать фантазию, его процент реализации штрафных вырос до 68,1. Он подтянул и механику броска, но большую заслугу приписывал занятиям с Грэмом Бенчартом – директором «Lucid», компании, занимающейся психологическими исследованиями и тренингами для спортсменов.

«Концепция «ментальности следующего момента» заключается в скорости. Насколько быстро ты готов признать ошибку и двигаться дальше. Это непросто, ведь спортсмены довольно гордые люди, к тому же их промахи могут стоить команде победы. Нужно помнить об этом, но и уметь находить сострадание к самим себе. Объединив все это в цепочку образов и научившись визуализировать их в необходимых ситуациях, можно улучшить результаты и сохранить немало нервов», – утверждал Хэншер.

Бен Симмонс сумел бы поберечь не только нервы, если бы готов был поработать над собой, но в этом и проблема. Он не отрицает наличие проблемы, только, скорее, считает ее своей неповторимой чертой. Боязнь броска имени Бена Симмонса представляется ему сугубо личностной, персонализированной, и он не готов меняться ради мнения других. Его процент штрафных достиг пиковых 62% во втором сезоне и дальше только ухудшался. Сейчас у Симмонса 47% и бросающая в глаза боязнь даже приближаться к пугающей линии. Его бросковые карты не меняются из года в год : 2019, 2020, 2021 - комфортно ему только непосредственно под кольцом, даже на дальних подступах «краски» точность у Симмонса падает до 40%.

«Это обескураживает. Я понимаю, что это одна из моих слабостей, и стараюсь работать над этим. В то же время это часть меня и моей игры. Если бы я был бездарем, до которого никому нет дела, люди бы не говорили обо мне. Так что горжусь, что могу быть самим собой, ведь люди ожидают от меня баскетбола высокого уровня, а мне очень нравится такое отношение. Поэтому я не собираюсь меняться и становиться тем, кем не являюсь », – признавался Симмонс в интервью Джей Джею Реддику.

Аналогичная концепция у Симмонса касательно бросков.

«На ранней стадии карьеры я вообще не врубался, о чем речь. Я не мог вникнуть в смысл. Все говорили: «Он не может бросать». А я думал: «В смысле, не умею бросать так, как надо, или не должен бросать в конкретных ситуациях? Я был в замешательстве. Сначала вы хотели, чтобы я не бросал, потом – чтобы бросал. Эти мысли долго кружили мне голову, но сейчас я, кажется, обрел мир с самим собой. Сейчас я мыслю так: «На фиг все, это баскетбол, в котором я хорош. Я выйду и покажу людям все грани моего таланта» . Все, что случилось за последние пару лет, я воспринимаю сугубо как опыт, который помог мне повзрослеть. Думаю, никаким другим образом я бы его не обрел».

Самой реалистичной экранизацией моральной нестабильности Симмонса на площадке стала серия второго раунда плей-офф-2021 против «Атланты». В частности, этот не поддающийся рациональному анализу момент.

Хотя у Симмонса есть интересная версия.

«В этот момент я впал в транс и представил, что Трэй Янг окажется быстрее и накроет меня, потом я увидел Матисса Тайбулла. Матисс довольно атлетичный, поэтому мог бить сверху. Я тогда просто не ощущал пространство вокруг себя, не понимал, насколько был открыт. В плей-офф все надо делать быстро, так что подобные эпизоды случаются. Сразу же после я подумал, ладно, черт с ним, надо сообразить другую атаку. У меня и мысли не было, что люди раздуют этот эпизод до таких масштабов.

Сейчас я считаю, что надо было просто забить помощнее сверху, но этого не случилось. Бывает. Я смогу с этим жить. Смогу жить с критикой тех, кто распекает меня из-за одного момента. Все как будто хотят посмотреть на меня под микроскопом. Что ж, я не против. Я все понимаю, что вы пытаетесь сказать, но не в силах ничего изменить», – разъяснял Симмонс.

Вот это, пожалуй, ключевая патология Бена. В целом не бездарный игрок не понимает простого: все те, кто его критикуют, не пытаются заставить его исправить ошибки прошлого, а хотят, чтобы он не повторял их в будущем. А для этого нужно работать над собой и меняться. Но Бен не собирается менять ни собственное видение мира, ни технику своего броска.

(В скобках нужно заметить, что Симмонс – на контрасте со всеми вышеприведенными примерами – уже точно застолбил место в историческом списке игроков, явно ненавидящих баскетбол всей душой и воспринимающих спорт как наиболее легкий способ заработка. Довольно характерно, что он всю жизнь придумывал отговорки, чтобы не выступать за сборную Австралии. Лучшая из них, как вы помните, состояла в том, что он никак не может выступать за национальную команду, так как ему обязательно надо поработать над броском).

Именно поэтому мы продолжим лицезреть.

Это.

И это.

Да чего там. Уже лицезреем.

Фото: East News/AP Photo/Aaron Gash, Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA, AP Photo/John Minchillo, AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Matt Slocum; GABRIEL BOUYS; Gettyimages.ru/Stacy Revere