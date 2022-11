«Баскетбол Куроко» – аниме, лихорадившее всю Японию. Фанаты угрожали автору расправой, взламывали NBA2K14, а театры ставили 3D-постановки

Мало где умеют так самозабвенно фанатеть от чего-либо, как в Японии. Предметом обожания может стать кто и что угодно: человек, природное явление, место, животное, произведение искусства. Причем большая часть из того, что в стране восходящего солнца истово возвеличивают, необязательно должно существовать в действительности. В этом смысле фан-клубы российской фигуристки Алины Загитовой, леса самоубийц Аокигахара, тигровой фугу, Годзиллы и Чебурашки равнозначны. Отличается лишь степень упоительно восторженного помешательства, и здесь я бы, например, не поставил на Загитову против ядовитой рыбы с ее многомиллионной армией почитателей, очарованных суицидальным флером.

Отдельной категорией идут аниме и манга, которые определенной социальной группой впечатлительных граждан воспринимаются как буквальное пособие на тему «как жить-быть». Люди носят одежду, подражают манерам, едят блюда в полном соответствии с поведением вымышленных героев. Подобное самопосвящение в основном распространяется на действительно культовых представителей жанра вроде «Евангелиона», «Акиры», «Dragon Ball Z» или «Баскетбол Куроко», которое олицетворяет в Японии баскетбол и все, что с ним связано.

В манге и аниме больше десятка жанров, спорт – один из них

Если с базовыми трагедией, комедией и прочими водевилями все более-менее ясно, то в остальных случаях Антон Павлович Чехов начал бы нервно теребить свою козлиную бородку. Заплутать в жанрах вроде Сёдзё («Сэйлор Мун», для девушек от 12 до 18 лет), Сёнэн («Dragon Ball Z», для мальчиков и юношей от 12 до 18), Меха («Gundam», футуристические произведения с наличием боевых машин, экзоскелетов, пилотируемых людьми) или Исэкай («Sword Art Online», обязательное наличие магии, временных порталов и параллельных вселенных) можно запросто. Особенно учитывая, что жанры могут ненавязчиво пересекаться друг с другом, а персонажи способны обретать двойников, альтернативные эго и просто взрослеть (часто это делается, чтобы расширить аудиторию и сохранить уже имеющихся реальных фанов, которые с годами не молодеют).

Жанр с лаконичным и не чужим названием «Sports» во всей этой вакханалии допущений и фантазмов выглядит островком здравомыслия и надежности. Да, время от времени случается, что какой-нибудь бейсболист отобьет мяч с силой, за счет энергии которой можно было бы обеспечить бесперебойную работу всей энергосистемы Череповца на годы вперед. Но это происходит не так часто и по причине чрезмерной необходимости.

Куда больше поражает другое – разброс видов спорта, которым посвящены тома манги и многосерийные аниме. Японцы готовы чествовать практически любой вид спорта: футбол, волейбол, бейсбол, фигурное катание, пинг-понг, дрифтинг, марафонский бег, стрельбу из лука, американский футбол, бокс, скейтбординг, теннис, шахматы. Страсть к лицезрению анимированной конкуренции настолько велика, что в эту же категорию попадают негаданные представители жанра, в которых речь идет о состязаниях в хоровом пении, кулинарии, караоке и брейк-дансе. Поэтому, чтобы завоевать благосклонность фанатов в данной категории, нужно сильно попотеть.

И уже хотя бы поэтому аниме «Куроко но басуке» или проще «Баскетбол Куроко» стоит уважать. Последний анимационный продукт с персонажами манги и аниме был выпущен в 2017 году, но по версии сайта Gamerant многоступенчатая история о баскетбольных командах на октябрь 2022-го занимает третье место среди лучших спортивных аниме в истории жанра . Впереди только спортивная драма «Ping Pong the Animation» и волейбольная сага «Haikyu!!».

Причем, что особенно почетно, «Баскетбол Куроко» фокусирует внимание на школьном баскетболе, а не на профессиональном, тем самым увеличивая аудиторию и раскрывая огромное пространство для сюжетных маневров.

«Баскетбол Куроко» – своеобразное переосмысление мичиганской пятерки «Fab Five»

Но это не точно. По крайней мере, автор манги Тадатоси Фудзимаки никогда не упоминал о своем отношении к легендарной пятерке «росомах» из Университета Мичиган, куда входили Крис Уэббер, Джален Роуз, Джимми Кинг, Рэй Джексон и Джувэн Ховард (он сейчас тренирует свою прежнюю команду).

Зато на конвенции KuroBas-2015 автор манги сказал, что его любимой командой НБА являются «Лос-Анджелес Клипперс», а среди игроков он превыше всех ставит Криса Пола. За спиной у Фудзимаки нет спортивного прошлого, сразу же после школы он поступил в Университет Софии, после окончания которого твердо решил начать карьеру мангаки . Именно наблюдения университетской жизни, деление студентов на различные группировки, сформированные по социальному статусу, навыкам и внешности, побудили его сделать основным местом действия старшие классы школы Сейрин (по сути, университета).

Изначально речь идет о команде средней школы Тейко, которая на протяжении многих лет выигрывала многочисленные соревнования, но вошла в историю благодаря «Поколению Чудес» (Generation of Miracles) – пяти игрокам, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и стилем игры. По мере развития аниме мы узнаем, что существовал еще некий «Призрачный шестой игрок», о котором знают единицы. Этим игроком оказывается Тецуя Куроко, который, как и его бывшие партнеры по «Поколению Чудес», после окончания средней школы поступает в старшие классы и меняет место обучения.

Таким образом участники «Поколения Чудес» перестают выступать за одну команду и теперь вынуждены конкурировать друг с другом в чемпионате старших школ. Куроко оказывается в старшей школе Сейрин с довольно средненькой, но многообещающей командой. Таковой ее считают во многом благодаря новичку по имени Тайга Кагами, который до этого большую часть жизни прожил в США. Амбициозный Кагами и скрытный Куроко находят общий язык и становятся теми, кому предстоит вести команду школы Сейрин к победам. Правда, для этого им придется обыграть всех бывших одноклубников Куроко по «Поколению Чудес».

Как и в любом аниме, «Баскетбол Куроко» населяет огромное количество персонажей, среди которых не только игроки, но и тренеры, судьи, обычные ученики и их родители. Для Фудзимаки написание баскетбольной манги было первым значимым опытом в профессии, поэтому он отнесся к каждому персонажу максимально скрупулезно. Например, Куроко и Кагами становятся друзьями не только благодаря баскетболу, а во многом из-за различий характеров. Резкий Кагами, только что вернувшийся из США, надевающий на матчи красно-черные Air Jordan 1 и выступающий на позиции мощного форварда, абсолютно не тождественен Куроко. У главного героя нет как таковой позиции на площадке, его стиль заключается в том, чтобы оставаться незамеченным для соперника, а сильнейшими качествами являются умение перехватываться мячи и делать неожиданные передачи. И это довольно неожиданно. Главный герой аниме, где речь идет о спорте и конкуренции, практически сразу же снимает с себя привычные полномочия.

«Я – актер второго плана, тень… Но чем ярче свет, тем сильнее тень, и тем самым она еще больше выделяет свет. Как тень главного актера, я сделаю твой свет сильнейшим в Японии», – говорит Куроко Кагами.

Конечно, не стоит выискивать макбетовские аллюзии в «Баскетболе Куроко», но и не торопитесь выносить ему вердикт «детской сказочки». Тем более что в этом аниме очень многое решает динамика. Баскетбольные матчи выписаны как квинтэссенция психологической дуэли и боевой схватки, при этом действо не скатывается в пародию на условный «Наруто», только в баскетбольных шортах и с оранжевым мячом. Именно аниме-версия спровоцировала огромный рост интереса к произведению. После первых телевизионных эпизодов продажи томов манги возросли с 300 000 копий до 500 000.

Что принесло Тадатоси Фудзимаки не только признание, но и проблемы. В октябре 2013-го мангака, а так же школы и университеты, к которым он имел отношение, получили письма с жутковатым содержанием.

«Если ты не перестанешь пародировать мангу, то произойдет атака с применением сульфида водорода (газ – в больших концентрациях ядовит и огнеопасен)», – предупреждал аноним.

Письма продолжали поступать, но Фудзимаки обозначил свою позицию.

«Я продолжу рисовать мангу, несмотря ни на что», – сказал автор «Баскетбола Куроко».

В декабре того же года полиция задержала подозреваемого, который вскоре признался, что угрожал Фудзимаки, поскольку завидовал его успеху. Так что если уж « Баскетбол Куроко» заставляет людей признавать качество манги таким оригинальным способом, то, как минимум, стоит глянуть пару эпизодов в порядке ознакомления.

«Баскетбол Куроко» стал культовым, персонажей прописывали в NBA 2K14, но НБА признала аниме не сразу

Можно искать причины в определенной разновидности снобизма, неприятии иных культурных кодов или пресловутой вкусовщине, но даже в сугубо нишевых обсуждениях аниме на реддите найдется человек, который выдаст сакраментальное: «А почему в сериале нет ни одного черного?» Вопрос проще счесть риторическим, нежели погружаться в дремучие дебри обсуждения.

К тому же пример японской публики показывает, что экранизация, как и написанная ранее манга, удалась.

Сериал шел с 2012-го по 2015-й год на нескольких платформах, включая Netflix .

Практически сразу же с выпуском манги в 2011-м автор рассказов Савако Хирабаяси выпустил несколько сборников новелл с иллюстрациями Тадатоси Фудзимаки.

Показ аниме сопровождался выпуском различных коллекционных изданий как уже вышедших сезонов, так и саундтреков.

Естественно, падкая на такие вещи японская публика сметала раритеты.

В 2014-м поступательно вышли три игры для платформ PSP и Nintendo 3DS. Тому, кто не пожалел выложить кровно заработанные йены, предлагалось попробовать себя в амплуа менеджера команды школы Сейрин. В третьей части полномочия игрока стали гораздо шире и действие уже не ограничивалось пределами школы и баскетбольных площадок. Заниматься рекрутингом теперь стало возможным и на улицах Токио.

Не забывали авторы и о более консервативных методах продвижения. Так на радио появилась программа «Kuroko’s Basketball: Housouiinkai», гостями в которой были актеры-сейю (актеры озвучания) аниме. Тут проходили премьеры новых треков из сериала, проводились розыгрыши различных призов. Записи всего этого великолепия затем тоже продавались отдельно.

При таких раскладах было рукой подать до самого народного из искусств, и переговоры об экранизации манги на большом экране велись, но в конечном итоге до запуска проекта в работу так и не дошло.

Зато «Баскетбол Куроко» компенсировал отсутствие в кинотеатрах за счет театральных подмостков. Сперва в апреле 2016-го в театре Sunshine Ikebukuru состоялась премьера трехмерной постановки «Kuroke no Basuke – The Encounter», а затем год спустя, там же было выпущено продолжение «Kuroke no Basuke – Over Drive» . В обеих постановках были задействованы живые актеры, которые при подготовке занимались специально поставленной хореографией с элементами игры в баскетбол. Частично они повторяли аниме, но и открывали зрителю новые сюжеты и отдельных персонажей, которых не было ранее.

Отдельная песнь – жизнь аниме на просторах интернета. Мифология «Баскетбола Куроко» вместила в себя огромное количество тредов о сравнениях героев сериала с реальными игроками, мифов о том, кто являлся прототипом для создания того или иного персонажа аниме.

Особо прогрессивные поклонники творчества Фудзимаки написали специальный бот, инсталляция которого в игру NBA2K14 позволяла играть за персонажей аниме.

До определенного времени НБА подозрительно косилась на творившуюся в Японии истерию, но под конец не устояла. Когда в 2017-м был выпущен полнометражный анимационный фильм «Kuroko No Basuke: Last Game» лига согласилась на коллаборацию с создателями манги и аниме. Тадатоси Фудзимаки создал серию рисунков, на которых персонажи были облачены в форму клубов НБА. После они стали основой для лимитированной коллекции мерчендайзинга.

Как ни странно, в самой лиге никто открыто не признавался в любви к «Баскетболу Куроко», хотя, по словам Зайона Уильямсона, 60%-80% игроков, представляющих новое поколение НБА, очень увлекаются японской анимацией. Сам форвард настолько обожает «Наруто», что одна из расцветок его именных кроссовок была посвящена сериалу. Ценят аниме и хорошо разбираются в нем Джейлен Браун, Джоэл Эмбиид, Стивен Адамс, Спенсер Динуидди.

Так почему же не в почете «Баскетбол Куроко»?

Вероятно, потому что баскетбола им хватает и в обычной жизни, а условный «Наруто» или «Атака Титанов» помогают отвлечься.

К тому же, некоторые аниме довольно коварная штука. Стоит посмотреть пару эпизодов, и ты уже подсел как олдскульный болельщик ростовского «Ростсельмаша» на семечки. Судя по живучести проекта и огромной фанбазе, «Баскетбол Куроко» явно относится к аниме такого типа.

