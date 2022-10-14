Изучаем самые роскошные автопарки звезд НБА: у Джордана «Мерседес» за 4 млн, Кобе подарили машину с аэрографией «Лейкерс», а Шак все переделывает под себя

Считать чужие деньги – занятие не только не стыдное, но и полезное. Если воспринять его как своеобразную терапию, то из него можно извлечь немало ценного, что обогатит вашу жизнь. Говорят же, что можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и... последнюю фразу каждый традиционно меняет в меру своего вкуса, воспитания и благосостояния. Можно, конечно, упомянуть несчастных, вечно работающих людей, но есть подозрение, что медитативное созерцание Lamborghini Aventador носит не менее успокаивающий и целебный эффект.

Так почему бы не взглянуть на самые дорогие автоколекции игроков НБА?

Леброн Джеймс

Обещали Lamborghini Aventador Roadster – получите. Самый дорогостоящий автомобиль (670000 долларов) в автопарке Леброна, который в данной вариации оценивается примерно в 2,7 миллиона долларов. Эта машина занимает особенное место в коллекции Джеймса не только из-за цены. Изначально Леброн купил автомобиль в стандартном черном цвете, но затем приплатил за авторскую покраску, и теперь внешний вид машины полностью совпадает с цветовой палитрой кроссовок Nike Lebron XI Everglades.

Естественно, в гараже Джеймса есть не менее любопытные экспонаты. Например, Rolls-Royce Phantom (505000 долларов), который Леброну подарил его бывший напарник по «Кливленду» Шакил О’Нил. Вполне практичный и неброский автомобиль, если необходимо выехать в булочную за хлебом.

Джеймс вообще предпочитает изящные решения чрезмерному шику. Его Mercedes Maybach 57S (410000 долларов) внешне вроде бы никак не выражает принадлежность к автопарку Леброна. Но это лишь до тех пор, пока взгляд не упрется в номерной знак, где, помимо всего, прочего зашифровано послание «KNG OF OH», которое означает – King of Ohio («Король Огайо»).

В концепцию элегантных предпочтений Джеймса вполне естественно вписывается и парочка Ferrari. Как говаривал старик Энцо Феррари: «Лучший Ferrari – красный Ferrari». Поэтому Леброн не стал сильно мудрить. Ferrari 599 (300000 долларов) – одна из самых быстрых машин в его конюшне. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды и способен достигать скорости в 340 км/ч. Другая модель – Ferrari 458 Spyder (260000 долларов) обладает схожими скоростными характеристиками, но отличается необычным дизайнерским решением. Покраска выполнена таким образом, что при попадании света на основной темно-красный цвет, он начинает отбрасывать желтоватые блики.

Помимо уже названных автомобилей, в гараже Леброна притаились: Mercedes Maybach S650 (225000 долларов), Bentley Continental GT (220000 долларов), Porsche 911 Turbo S (210000 долларов), Ferrari F430 (190000 долларов), Dodge Challenger SRT (60000 долларов), Chevy Camaro SS (40000 долларов) и раритетный Chevy Impala 1975 года выпуска (25000 долларов). Последний автомобиль – не что иное, как дань уважения классике американского автомобилестроения.

Кевин Дюрэнт

Коллекция Дюрэнта – яркое доказательство того, что большое количество машин не гарантирует большую стоимость всего автопарка. Форвард «Нетс» является единственным баскетболистом в списке действующих спортсменов, обладающих наиболее дорогими коллекциями автомобилей. Согласно данным citiesabs.com за 2021 год, Кевин с общей стоимостью автопарка в 4,3 миллиона долларов, занимает восьмую строчку в топ-10. При этом количество автомобилей в гараже КейДи не превышает десяток.

Самым ценным экспонатом (по-другому это назвать сложно) в его коллекции является Ford GT40 1966 года выпуска, который в одиночку осваивает большую часть автомобильного бюджета Дюрэнта. Машина, спроектированная специально для того, чтобы побить «Феррари» на знаменитых гонках в Ле-Мане, стоит 2,5 миллиона долларов. Та ли это машина или всего лишь реплика, по большому счету, неважно. При наличии денег сложно отказать себе в желании обладать такой красотой.

Словно подтрунивая над Леброном, Дюрэнт тоже приютил у себя в гараже Lamborghini Aventador Roadster. Но, поскольку версия Кей Ди более традиционная, то и стоит она подешевле – 450000 долларов.

Куда же без Rolls-Royse Phantome (460000 долларов), который является обязательным атрибутом каждого среднестатистического миллионера.

С Ferrari California (200000 долларов) у Дюрэнта связаны особые воспоминания. Эта одна из первых машин, купленных Кевином, после того как он пришел в НБА.

Ну, а следующий автомобиль уже сам вдохновил Дюрэнта и его деловых партнеров на нехитрые метаморфозы. Кастомный Chevrolet Camaro SS (42000 долларов), выкрашенный в матово-красные тона, сподвиг Nike на выпуск лимитированной версии кроссовок KD8.

Дюрэнт, судя по всему, вообще большой ценитель американского автопрома. Ведь, помимо Форда и Шевроле, у него есть документы на Cadillac Escalade (76000 долларов), Lincoln Continental (46000 долларов) и Jeep Wrangler (28000 долларов).

Шакил О’Нил

Шак всегда был большим парнем, поэтому его выбор авто отчасти продиктован физическими особенностями. По этой причине в его гараже преобладают вместительные машины. И это касается не только джипов.

Специально для О’Нила представителям Rolls-Royce пришлось менять габариты водительского сидения. Поэтому вроде бы стандартный Phantom подорожал до 475000 долларов.

А вот Rolls-Royce Cullinan (380000 долларов) оказался настолько вместителен, что до сих пор остается одной из немногих машин О’Нила, которым не потребовалась персональная кастомизация.

В случае с Lamborghini Gallardo (190000 долларов) этого избежать не удалось. Шак знал, что с «Ламбо» будет непросто, но очень хотел себе этот автомобиль. Он полюбился ему еще со времен игр серии «Need For Speed». Так что отчасти эта покупка была делом принципа. Чтобы приспособить стандартный салон под Шака, игроку пришлось обратиться в фирму Gaffoglio Family Metalcrafters, которая занимается дизайном и кастомизацией не только автомобилей, но и самолетов.

Перечень самых ярких автомобилей Шака был бы неполным без упоминания патентованного Range Rover Superman (140000 долларов) с символикой Супермена, хромированными дисками и специальными рессорами, рассчитанными на то, чтобы выдержать не только тоннаж О’Нила, но и все его баскетбольное величие.

Mercedes Benz S550 Sedan (140000 долларов) была бы совсем скучной машиной для семейных вояжей, если бы не убирающийся верх и двери-бабочки, распахивающиеся навстречу всем желающим.

Если вы подумали, что Шакил – скучный семьянин чуждый экспериментам, не торопитесь. В закромах О’Нила имеется, например, Nikola Badger 2021 (80000 долларов), автомобиль, который помимо стандартного топлива может перемещаться исключительно за счет электрического аккумулятора. Более того, в таком режиме увесистый внедорожник способен достигать скорости 60 км/ч всего за 3 секунды.

И чтобы уж закрепить понимание того, сколь велика любовь Шака к джипам исполинских размеров, давайте оценим его Ford F-150 (70000 долларов).

Кобе Брайант

Mamba Out, но это лишь означает, что все, связанное с Кобе, будет расти в цене. Даже пыль, оседающая на его автомобильной коллекции, можно считать золотой, не говоря уже о самих машинах.

Коллекция Брайанта не столь многочисленна, но зато очень автобиографична. Взять хотя бы желтую Lamborghini Murcielago (400000 долларов), которую в 2002 году Ванесса Брайант купила в подарок мужу.

Конечно же, сам Кобе тоже не мог не отдать дань уважения итальянским мастерам. Его любимой машиной была Ferrari 458 Italia (329000 долларов), самый быстрый автомобиль в коллекции Брайанта, способный развивать скорость до 205 км/ч. Именно на этой машине Кобе чаще всего приезжал на домашние матчи «Лейкерс».

Второй среди наиболее скоростных машин в гараже Кобе тоже была «Феррари». Ferrari F430, разгоняющаяся до 319 км/ч, была куплена Брайантом в 2012 году и до сих пор остается одним из самых желанных лотов ценителей коллекционных автомобилей.

Еще одной такой целью для охотников за сокровищами служит Bentley Continental GT (188000 долларов). Брайант на протяжении нескольких дней персонально подбирал розово-жемчужный оттенок, чтобы придать машине индивидуальность. В итоге краску пришлось наносить в 14 слоев, после чего автомобиль в зависимости от освещения стал переливаться пурпурным, коричневым и синим.

Lamborghini Aventador – довольно популярная машина среди игроков НБА. Именно по этой причине Брайант долго думал над ее покупкой. Во-первых, у него уже была «Ламбо», подаренная женой. А, во-вторых, он, как и во всем, хотел отличаться от остальных. После долгих прикидок Кобе все же решился на покупку. Для него этот автомобиль стал чем-то вроде вызова. Брайант попытался выразить в нем сущность «Черной мамбы». Именно на матово-черную покраску и хищные обвесы ушла большая часть дополнительных средств, которые в итоге зафиксировали ценник этой машины на отметке в 400000 долларов.

Естественно, человек, представляющий Лос-Анджелес, был обязан иметь у себя в наличии бессмертную классику. Но в случае с Кобе это были подарки. Chevy Impala Convertible 1963 года (250000 долларов) Брайанту подарила супруга. Штатный предмет гордости лос-анджелесских бандитов, с гидравлической подвеской, в цветах рыбы-меч для Кобе соорудили в знаменитой студии West Coast Customs, которая известна фанам MTV по программе «Тачка на прокачку».

Не менее, а может и более ценным артефактом в сокровищнице Кобе стал Pontiac Parisienne Convertable 1967 года, презентованный Брайанту Снуп Догом, по случаю завершения карьеры. Роскошный кабриолет с гидравлической подвеской, в фиолетово-золотых цветах и с аэрографией, изображающей легендарный состав «Шоутайм Лейкерс», сложно оценить в денежном эквиваленте. Специалисты, конечно, сподобятся назвать какой-либо набор цифр, но момент, к которому был приурочен подарок Снупа, делает этот автомобиль бесценным.

Майкл Джордан

Этот список не мог завершиться иначе. И в какой-то мере это несправедливо по отношению к другим. Серьезно. Помните Кевина Дюрэнта с его 4-миллионными инвестициями в авто? Так вот у Майкла есть машина, которая сразу закрывает половину это суммы, при этом не являясь самой дорогой в его коллекции. Собственно, о чем вообще речь, если человек спонсирует целую команду Nascar, за которую выступает один из самых раскрученных пилотов Бубба Уоллес.

Но даже машина Nascar едва ли сумеет составить конкуренцию автомобилям, притаившимся в гараже у Майкла.

Самым дорогим автомобилем, который Джордан покупал в своей жизни, считается Mercedes-McLaren SLR 722 Edition (3000000 долларов). Факт покупки этой машины Джорданом общепризнан, как и то, что он приобрел ее по большей части, чтобы поднять свою популярность, а заодно заработать. За рулем автомобиля Майкла видели считанное число раз, после чего появилась информация о том, что он выставил ее на продажу с повышенным ценником. Дескать, не хотите машину Джордана? В общем, «Воздушество» верен себе и продолжает зарабатывать за счет всеобщего обожания.

Второй в списке наиболее прибыльных автоинвестиций Джордана идет Bugatti Veyron Sang Noir (2000000 долларов), которых в мире насчитывается всего 12 штук. Известно, что одним из обладателей такой является рэпер Drake, но в целом о наличии подобных машин стараются не распространяться, ибо это штучный товар и обладание таким богатством требует дополнительного капитала для его охраны.

Что до более «повседневных» моделей, то здесь Джордан весьма последователен. Большинству вариантов он предпочитает Феррари, причем, как правило, желтый.

Будь то Ferrari Pista (330000 долларов), в котором его запечатлели известные ютуберы Кейси Мекка и Педро Малагон.

Либо Ferrari 599 GTB Fiorano (310000 долларов), которых было выпущено всего 3500 штук.

Майкл часто меняет машины, так что представить, как выглядит его гараж на сегодняшний день, довольно сложно. Ясно лишь одно: это в любом случае дорогое и экзотичное зрелище.

Фото: Gettyimages.ru/James Gilbert; fadeawayworld.net; supercarblondie.com; carhp.com