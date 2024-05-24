Легенда ЦСКА Лэнгдон будет вытягивать «Детройт» со дна НБА. С чем ему работать в новом клубе?

Проблем много.

Трансферный сезон в НБА традиционно открывается еще по ходу плей-офф, но первые переходы – не игроков, а тренеров и менеджеров. «Бруклин» и «Шарлотт» нашли новых хедкоучей, причем будущий главный в «Хорнетс» Чарльз Ли до сих пор работает в плей-офф в штабе «Селтикс». «Финикс» заменил Вогеля на Буденхольцера. «Лейкерс» и «Кливленд» (и, кажется, «Вашингтон». Никто не знает, чем занимаются в «Вашингтоне») – все еще в поиске лучшего кандидата на открытую вакансию.

Если вас интересует, почему в этом списке команд нет худшего клуба прошедшего сезона – «Детройта» – так это потому, что впервые за долгое время «Пистонс» сделали что-то разумное: назначили нового менеджера до увольнения тренера.

Впрочем, даже такой логичный ход все равно отдает каким-то сумбуром. Когда «Пистонс» публично наметили кандидатов, в список попали:

• 70-летний советник «Орландо» Джон Хэммонд, который, можно сказать, на пенсии;

• более молодой Деннис Линдси из «Далласа» – но с такой же аморфной должностью «советника» то ли нового владельца, то ли старого;

• Скотт Перри – с телевидения, как полагается;

• и Тим Коннелли, который вот ну обязательно сейчас бац и променяет «Миннесоту» на «Детройт», пока Прести, Стивенс и Пэт Райли глазами хлопают и не соглашаются на такую классную работу.

Слава богу, в этом списке был адекватный соискатель вакансии – Траджан Лэнгдон из «Нового Орлеана». Он и был назначен новым президентом по баскетбольным операциям «Детройта».

Траджан – не чужой нам человек, он выиграл две Евролиги с ЦСКА, один из лучших игроков в Европе в 2000-е, феноменальный снайпер, и хочется пожелать ему только удачи. Потому что она в «Детройте» точно понадобится – особенно после того как «Пистонс» второй год подряд, имея лучшие шансы на 1-й номер драфта, по итогам лотереи опускаются на худшую из возможных пятую позицию.

О проблемах «Детройта» в последние годы уже написано все. Клуб год назад был последним в НБА, но умудрился упасть в этом сезоне еще ниже, поставив антирекорд НБА по поражениям подряд: 28. Это не кратковременное затмение: «Пистонс» провели один из худших 5-летних отрезков в истории баскетбола, выиграв с 2019-го только 24,5% своих матчей (если конкретнее – они предпоследние, хуже пятилетка была только у «Ванкувера», который только что появился в НБА в середине 90-х и вскоре стал чуть более сносным «Мемфисом»).

Последняя победа «Детройта» в матче плей-офф датирована 2009-м – с тех пор лишь трижды клуб выходил туда, неизменно вылетая из первого раунда всухую. В 2020-м «Пистонс» провели свой худший сезон в XXI веке и обнаружили, что у них имеются всякие президенты и вице-президенты, но нет генерального менеджера – и назначили Троя Уивера на эту должность.

За четыре года при Уивере «Детройт» не добрался даже до жалкого уровня последнего сезона до него. В этом году – худший сезон в истории клуба вообще (а она насчитывает уже рекордные 83 года в профессиональном баскетболе). И боссы вновь обнаружили дыру в штатном расписании: теперь уже есть генеральный менеджер, который занимается ежедневной работой с контрактами и сделками, а президента по баскетбольным операциям нету.

Вот этим президентом – считайте, человеком с правом решающего голоса по всем обменам, подписаниям и назначениям – и становится Траджан Лэнгдон.

Что Лэнгдон получает в свое распоряжение?

Во-первых, право уволить главного тренера. Монти Уильямсу положены еще 60 млн по контракту, который он подписал всего год назад, но владелец Том Горс в очередном всплеске эмоций готов платить любые неустойки, если того пожелает новый президент по баске…

…знаете, это слишком громоздко. Давайте с этого момента называть Траджана ГМом/генменеджером, хотя де-факто эту должность будет занимать его подчиненный.

Во-вторых, очень молодой и разбалансированный состав, который утопил клуб на дно турнирной таблицы.

«Пистонс» были в тройке самых юных команд прошедшего сезона и, пока остальные взрослели-старели, становились по ходу сезона только моложе – убрали из команды в обменах и отчислениях почти всех игроков старше 26. Всего в 2023/24 форму «Детройта» надевал 31 человек! Из них только 6-8 останутся при Лэнгдоне, его задача на лето – определить стабильный молодой костяк как минимум на предстоящий год.

Для этого у него будет, во-первых, пятый пик драфта. Суперзвезд в этом наборе не ожидается, но «Детройту» должен упасть кто-то из топ-снайперов – Рид Шеппард или Долтон Кнект. А снайперы клубу сейчас очень нужны, потому что бэккорт Кейд Каннингем-Джейден Айви, где оба защитника бросают хуже среднего, это новая попытка обновить антирекорд НБА по поражениям.

Лэнгдон обязан рассмотреть сценарий, где придется выбирать между Кейдом и Джейденом из-за их несовместимости. Каннингем лучше практически во всем, но чуть старше, много травмируется, а главное – этим летом будет претендовать на продление контракта – если не удастся договориться о зарплате ниже максимума (а ее Кейд будет требовать просто из-за статуса экс-первого номера драфта, увы, таковы реалии НБА), то «Детройту» придется задуматься об обмене.

В передней линии есть тафгай с трехочковым Айзейя Стюарт, очень молодой (21 только в ноябре, но уже 3,5 тысячи минут в НБА) центровой-финишер Джейлен Дюрен, который не боится бросать штрафные (флэшбэки Драммонда), а также Осар Томпсон с зашкаливающими атлетизмом и оборонительными инстинктами и пугающей нестабильностью даже на фоне своих одноклубников.

Развитием всей этой молодежи должен будет заниматься тренер. Задача Лэнгдона как ГМа – оценить потенциал доступных ему кадров как активов . Он не всегда понятен, впрочем. Помните, как запасной разыгрывающий Малакай Флинн недавно провел двухнедельный отрезок? 3 очка в матче, 9 очков в следующем, 50 (!!!) очков, 3 очка, 3 очка. Вот какой Флинн настоящий – который стабильно набирает три или который способен настрелять пятьдесят?

По счастью, игроки – не единственный актив в руках Лэнгдона. «Детройт» пускай и на дне, но не врос в него: у клуба чистая платежка , лишь один игрок в заявке не на дешевом контракте новичка – Стюарт с экономными 15 млн в год. Этим летом у Лэнгдона будет 60-70 млн под потолком зарплат. В зависимости от продления Каннингема – будут и сопоставимые цифры летом-2025.

Это место под потолком можно использовать по-разному. Например, хрестоматийная «Оклахома» Сэма Прести забирала плохие контракты у других с доплатой в виде драфтпиков – и с новыми ужесточенными правилами потолка зарплат в лиге сейчас полно команд, готовых скинуть что-то лишнее. «Индиана» добивается успеха по схожей стратегии, только вместо драфтпиков во время омоложения «Пэйсерс» делали ставку на приобретение перспективных игроков, одним из которых оказался Тайриз Халибертон.

Но есть несколько моментов, которые не позволяют Лэнгдону пользоваться конспектами «Оклахомы» и «Индианы». У этих команд были намного лучше стартовые позиции – они не бултыхались в затяжном болоте, прежде чем оно их совсем засосало. У них были звезды, которых получилось обменять на элитные активы (в обоих случаях, по совпадению, все начиналось с требовавшего обмен Пола Джорджа). У «Детройта» нет Халибертона и Гилджес-Александера, если только Каннингем в ближайшее время не прыгнет на новую ступень (что не исключено, конечно).

А во-вторых, все в лиге видят примеры «Тандер» и «Пэйсерс» и вряд ли хотят повторять свои ошибки, позволив следующим молодым командам вырываться вперед.

Идти по пути «Орландо»/«Мемфиса» и ждать своего Банкеро/Морэнта, попутно собирая на драфте других интересных игроков? Но «Пистонс» уже не хотят сливать сезоны ради высоких пиков, вряд ли Горс приглашал Лэнгдона для этого. «Нью-Йорк» как крупный рынок может позволить себе риск, который недоступен «Детройту». «Вашингтон» и «Шарлотт», наиболее близкие к «Детройту» по ситуации – отвратительные примеры для подражания.

«Хьюстон», пожалуй, оптимальное зеркало для «Детройта» (не только потому, что там играет второй близнец Томпсон – Амен). Убедить владельца, что нужен современный тренер. Определить молодого игрока с наивысшим потолком (есть ли у Лэнгдона в команде свой Шенгюн?). Проявить изобретательность с зарплатной ведомостью: заключать дорогие, но короткие контракты с классными ветеранами, контракты с понижением или частичной гарантией, проводить обмены с косвенной выгодой.

Что в прежней работе Лэнгдона в НБА говорит, что он может справиться с этим?

Многое. Во-первых, школа: он начинал скаутом в «Сан-Антонио». Затем с Шоном Марксом перешел в «Бруклин». «Нетс» были безнадежной командой, но за те три года, что Традж был ассистентом ГМа, восстановили репутацию – так, что в 2019-м к ним метнулись Дюрэнт с Ирвингом.

Сам Лэнгдон в этот момент перешел в «Новый Орлеан», где за 5 лет работы с Зайоном, Ингрэмом и остальными увидел все болезни роста молодой команды. Как и узнал важность выбора правильного тренера – и что если он не подходит (Ван Ганди), лучше распрощаться как можно раньше, а не топтаться на месте. И найти молодого и перспективного.

«Детройту» нужен будет обмен на «возрождение» игрока? У Лэнгдона был такой опыт, когда «Бруклин» получил Д’Анджело Расселла и превратил его в участника Матча всех звезд НБА. «Детройту» нужен будет обмен на укрепление молодой стартовой пятерки? У Лэнгдона был и такой опыт, Макколлум и Валанчюнас при нем попали в «Новый Орлеан» и подписали продление контрактов. «Детройту» нужна будет эффективная работа на драфте? Тут у Лэнгдона вообще прекрасное портфолио поздних выборов: Карис Леверт, Джарретт Аллен, Херб Джонс, Трей Мерфи – все выбраны не выше 17-го номера. «Детройту» нужно будет расширить кругозор скаутинга, чтобы в нестандартном месте отыскать своего «Шенгюна» или, чем черт не шутит, «Йокича»? Кто как не легенда Евролиги Траджан Лэнгдон поможет с этим?

У Траджана не будет ограничений по поиску кадров. У него не будет проблем с платежкой. Он найдет хороших молодых игроков – и наверняка подберет правильных ветеранов. Его даже никто не будет торопить с немедленным результатом… наверное.

Проблема этого «Детройта» не в серии поражений, не в забытом ощущении от побед в плей-офф. Она не в потолке зарплат и не в упущенных драфтпиках. Она не в таланте игроков.

Проблема этой команды – в организационной неразберихе.

Призванный эту неразбериху как-то все-таки разобрать Траджан Лэнгдон – новый президент по баскетбольным операциям. Но прежний генменеджер Трой Уивер все еще в должности, хотя у Траджана есть полномочия уволить его, как и тренера.

Где-то то ли рядом, то ли над президентом Лэнгдоном есть старший советник Эд Стефански. А еще есть знаменитый агент Арн Теллем, председатель совета директоров клуба – кстати, бывший агент Лэнгдона, когда тот еще играл. Уволенный год назад тренер Дуэйн Кейси никуда из команды не делся, просто перешел в раздутый до неприличия фронт-офис «Пистонс». Владелец команды Том Горс тоже всегда на виду. С личным советником Джоном Билайном. Наконец, по старой дружбе со Стефански с поиском главы фронт-офиса помогал Билли Кинг – тот самый, чьи завалы Лэнгдон и Шон Маркс разгребали в конце 2010-х в «Бруклине».

И вот как маневрировать между всеми этими (очень заслуженными) именами – главный вызов в работе Траджана Лэнгдона в «Детройте».

Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen, Michael Reaves, Nic Antaya; РИА Новости /Владимир Федоренко; East News /Stephen Lew/Icon Sportswire via AP Images, AP Photo/Ted Jackson