Этот плей-офф подтверждает: высокие траты в НБА – не гарантия побед

Но и экономить бессмысленно.

Одна из непосредственных функций потолка зарплат в спорте – уравнительная. Когда клубы ограничены лимитом, все таланты не могут оказаться в одном месте – хорошие игроки относительно равномерно распределяются по лиге, каждый клуб – в финансовом и игровом плюсе, все имеют шанс победить, все равны.

Но это, конечно, в идеальном мире. В реальном такого не бывает: какие-то команды все равно будут мощными фаворитами, какие-то – беспросветными аутсайдерами. Какие-то будут зарабатывать и тратить больше остальных.

И система потолка зарплат НБА – мягкого потолка – настроена как раз на соответствие реальности. С таким потолком, установленным в текущем сезоне на отметке 136 млн, подразумевается, что:

● зарплатная ведомость каждого клуба будет составлять минимум 123 млн («пол» зарплат, 90% от потолка);

● за счет разнообразных исключений почти все клубы будут преодолевать отметку в 136 – и в среднем должны тратить примерно 155 млн;

● чтобы без последствий укладываться в пределы «нормы», эта норма рассчитана с некоторым запасом: до 167 млн в сезоне-2023/24;

● и все же есть клубы, которые готовы вкладывать все силы и финансы в завоевание чемпионства и преодолевать отметку 167 млн в зарплатной ведомости. Для таких – жесткий и прогрессивный «налог на роскошь», штраф в казну НБА за каждый доллар превышения по растущей ставке.

Считается, что, не потратив, ты в НБА ничего не выиграешь. История это только подтверждает: практически все чемпионы, за редким исключением, были в числе самых тратящих команд сезона. «Денвер»? В чемпионский год залезли в налог впервые за 15 лет. «Торонто»-2019? Третья самая дорогая команда того сезона. Даже суперэкономные и сверхэффективные «Сперс» выходили из зоны налога на роскошь только в одном чемпионском походе (в 2014-м).

Но собрать дорогую команду не равно претендовать на чемпионство. Обратное справедливо – эконом-варианты ничего в НБА не выигрывают (рабоче-крестьянский «Детройт»-2004? Там играл один из самых высокооплачиваемых игроков НБА Шиди Уоллес. Молодая «Оклахома» Дюрэнта, пробившаяся в финал? Уже с супермаксималкой Кей-Ди).

Однако этот плей-офф в очередной раз показывает: тратить надо с умом. Эксперт ESPN Бобби Маркс подметил, что из 10 самых дорогих команд НБА 8 уже не участвуют в плей-офф. А ведь прошел только первый раунд!

Я считаю, что читатель Спортса всегда должен получать какую-то эксклюзивную информацию, поэтому твит от Маркса я доработал, не только раскрыл суммы, но и собрал вообще все чистые траты* клубов на состав в этом году (*детали – в комментариях к тексту). Десятка не изменилась, немного изменился порядок, выводы – те же самые:

Что нужно отметить?

Во-первых, подобный вылет «богачей» единовременно – это все же аномалия, в другие сезоны такого не было. Травмы Эмбиида, Янниса, Батлера, Кавая, Лилларда повлияли и на сетку плей-офф, и на исход серий первого раунда.

Во-вторых, два фаворита сезона все еще в плей-офф и уверенно прошли соперников. И эти два соперника – тоже в десятке, и логика не нарушена: более дорогие «Денвер» и «Бостон» выбили чуть менее дорогих «Лейкерс» и «Майами». Кроме того, прошедший ЛАК «Даллас» остановился в паре центов от 10-й строчки.

В-третьих, закон «экономишь – сиди дома» все так же в силе. Если посмотреть на противоположную часть спектра, на 10 самых экономных команд сезона, то 8 ожидаемо не вышли в плей-офф (из них в плей-ин были только «Кингз»).

Оба исключения – на деградировавшем за год Востоке. Одно – «Орландо Мэджик», сравнявшие сегодня счет у серии с «Кливлендом». Удобно, когда три твоих лучших игрока еще на контрактах новичка, рывок за ветеранским усилением будет после этого сезона. Второе – «Индиана», из-за того что Сиакам перешел только в середине сезона. Но уже в следующем сезоне «Пэйсерс» станут значительно дороже.

Так работает НБА: даже если сейчас ты выступил в плей-офф лучше своих «финансовых» прогнозов, твой состав уже стал потенциально дороже, и скоро придется всем повысить зарплату.

Все это произошло с главными неудачниками этого сезона. В 2015-м ГСВ выиграли перстни с платежкой, в которой больше узнавалась посредственная команда, а не чемпион. Через два года, все еще с одной из самых свободных платежек, они смогли встроить в нее целого Кевина Дюрэнта. Но уже в 2018-м и 2019-м это был второй по стоимости состав в НБА. А последние 4 года клуб ежегодно бьет собственный же рекорд НБА по размеру налога на роскошь. Да, за этот срок клуб взял еще один чемпионский кубок. Но можно сказать, что обошелся он суммарно в 1 миллиард... с четвертью. И из этих 1,25 млрд – 400 млн стоит состав, который не смог выйти в плей-офф в этом сезоне.

Почти в два раза дороже, чем нацеленный защищать чемпионский титул «Денвер».

Фото: East News /Harry How / Getty Images via AFP; Joel Lerner/XinHua, JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press