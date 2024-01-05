Чужой против Хищника: Вемби и Яннис создали бессмертную фотку

Покажем вам то, что вы будете видеть теперь не раз на протяжении следующих 20 лет – феноменальное столкновение в воздухе двух семифутеров: Виктора Вембаньямы (рост – 224 см) и Янниса Адетокумбо (рост – 211 см). Именно этим эпизодом завершилась их первая встреча в НБА: французский центровой накрыл грека и оставил своей команде шанс спастись в основное время.

Дело было в день рождения Вембаньямы. Сегодня ему исполнилось целых 20 лет. И он получил возможность показать себя против одного из тех, кого он называет кумиром детства.

Ему было непросто: после двух повреждений голеностопа француз все еще играет с ограничением минут, а потому ему нужно было уложиться в отведенное время. Он провел на площадке всего 26 минут, но набрал 27 очков, 10 из 18 с игры, сделал 9 подборов и 5 блоков.

Тут было несколько настоящих жемчужин.

Вот Вембаньяма набросил мяч сам себе от щита.

А вот провернул его вокруг талии и забил через Брука Лопеса.

А еще совершил невероятный блок, когда допрыгнул до трехочкового Пэта Коннатона.

Но он выходил против одного из лучших игроков в современном баскетболе. Яннис наговорил в адрес юноши кучу комплиментов, но по игре явно хотел его проучить. У него за 39 минут набралось 44 очка, 14 подборов и 7 передач. И он не только ломился внутрь, но и прицельно атаковал с дистанции.

«Он играет правильно, он играет, чтобы побеждать, – сказал грек. – Никогда ничего подобного не видел. Не знаю, какой там у него рост. Это точно не 224 сантиметра. Он гораздо выше. Любой, кто говорит, что это 224 сантиметра, врет. Он сможет достичь всего, если будет работать и сохранит позитивный настрой. Все, о чем он мечтает, произойдет».

В четвертой четверти, когда «Сперс» повели «+5», Адетокумбо включил «режим убийцы». Из его 14 очков особенно примечательны 2 из 2 из-за дуги.

Однако, когда Вембаньяма все же вернулся на паркет (Попович удлинил срок его пребывания с привычных 24 минут), то игра превратилась в схватку двух инопланетных существ.

Адетокумбо протаранил Вемби с данком.

Вембаньяма накрыл Лилларда.

Адетокумбо реализовал трехочковый.

Вемби ответил своим промахом из-за дуги. А потом, когда коряво пытался обыграть в «краске», врезался в Янниса и получил фол в нападении.

Яннис получил заслон от Лопеса, освободивший его от Вемби, и влетел с данком.

Было заметно, что молодой разъярился, но умений ему как будто не хватает. Тем не менее он собрался под конец и эту микродуэль как будто выиграл (ну, или не проиграл).

Сначала все же реализовал собственный трехочковый.

А потом в предпоследнем владении «Милуоки» поймал Янниса под щитом, когда он уже видел мяч в кольце, и подарил этот удивительный снимок.

Вембаньяма сохранил для «Сперс» шанс на овертайм. В решающей атаке дня мяч пришел к нему, но он не стал бросать через руки, а откинул в угол на совершенно открытого Тре Джонса. Тот точно не Дэмиан Лиллард.

121:125.

Фото: x.com/spurs