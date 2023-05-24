19 комментариев

До спасения еще далеко.

Надо поблагодарить «Селтикс» за то, что хотя бы на один матч они собрались и избавили нас от самых длинных выходных в истории НБА.

Еще никогда оба финала конференции не заканчивались всухую – в этом году такое было максимально близко. И если бы «Майами», как и «Денвер», прошел бы серию без поражений, болельщики остались бы без баскетбола на целых восемь дней!

Что бы мы делали эти восемь дней, кроме рассматривания гифок с Джимми Батлером?

Старт серий плей-офф может сдвигаться в зависимости от того, когда соперники освободились в предыдущей серии. Но это не относится к финалу НБА, расписание которого фиксируется заранее – еще в апреле. Этого требуют многочисленные мероприятия и церемонии, связанные с финалом, пожелания телекомпаний, ставящих игры финала в сетку вещания, логистика и другие факторы.

Поэтому финальная серия в любом случае стартует 1 июня – вне зависимости от того, короткие ли финалы конференций или затянутые до семи матчей.

Не похоже, что серия «Бостон» – «Майами» затянется до семи, но хотя бы первый шаг к какой-то интриге в этом противостоянии «Селтикс» сделали. За всю историю НБА еще никто не отыгрывался с 0-3 в серии, но бостонцам хотя бы удалось избежать того же унижения, что их вечным недругам из «Лейкерс» в параллельном финале Запада.

Для этого пришлось сделать то, чего еще никто не делал в этом плей-офф – обыграть «Хит» в Майами. «Хит» – в тройке самых «домашних» команд Востока по итогам регулярки. И первые шесть игр плей-офф в «Касейя-Центре» (это текущее название стадиона «Майами Хит», который за полгода побывал также «FTX Ареной» и «Майами-Дейд Ареной») также остались за хозяевами.

Предыдущие матчи финала Востока проходили по схожему сценарию, менялись местами лишь элементы сюжета, но основная линия оставалась стабильной: как только у «Бостона» переставало что-то получаться, «Хит» цеплялись зубами в горло соперника и не отпускали. Джимми Батлер терроризировал любого защитника, которого бостонцы отправляли на его опеку, Бэм Адебайо руководил зонной защитой, Кайл Лаури давил чемпионским опытом, снайперы показывали «Кельтам», как нужно бросать без дрожи в руках.

В играх в Бостоне захват контроля гостями происходил в концовках, в третьем матче – еще до большого перерыва.

Наконец, в четвертой игре «Селтикс» смогли подтвердить делом хоть какие-то слова из сборника лозунгов 18 века: «нам некуда отступать», «всегда продолжаем верить», «мы знаем, что сильнее», «пока мы не вылетели, мы будем бороться», от вечных бостонских обещаний за последнюю неделю все устали.

Уступая 9 очков на старте четвертой четверти, «Бостон» сделал рывок 18:0 всего за 4 минуты – каждый из игроков «Хит» успел за этот отрезок промазать, после чего промахи стали сменяться потерями, когда атака «Майами» не могла найти надежный вариант завершения. Джейсон Тейтум же поймал ритм, на его счету – 8 из 18 очков рывка, а после этого – еще 6, а еще, когда на нем стали уже собираться по два-три соперника, пара скидок на открытые трехочковые Гранта Уильямса (того самого, что зря пытался задирать Батлера раньше).

Благодаря этому на решающую четверть «Бостон» уходил уже с преимуществом +9.

Но ключевой момент для «Селтикс» – не рывок 18:0 и не хорошие атаки перед последним перерывом. Важнейшее событие – это таймаут на третьей минуте четвертой четверти.

Таймауты главного тренера «Бостона» Джо Маззуллы (а точнее – их отсутствие) уже стали мемом. Один из фэнтези-ресурсов разыгрывал между пользователями по 1000 долларов за каждый таймаут Маззуллы в сегодняшнем матче. Проблема в философии 34-летнего тренера – он слишком доверяет игрокам в том, что те исправят ситуацию самостоятельно. Доверие должно окрылять, но бостонцев это только нервирует, когда атаки захлебываются, защита теряется, соперник или начинает камбэк, или убегает вперед настолько, что его не догнать.

Как только «Селтикс» неудачно начали четвертую четверть (4 промаха), Маззулла сделал то, чего от него уже не ждут – остановил матч. Нельзя сказать, что «Хит» перехватили инициативу – они тоже много мазали, отыграли лишь четыре очка. Но после таймаута на паркет вернулся лучший игрок матча – Джейсон Тейтум.

И в первой же атаке разобрался с защитными укреплениями соперника, чем запустил новый рывок – 12:0 за две минуты (5 очков и 2 передачи от Тейтума).

Тут уже пришло время Споэльстры брать таймауты, и он потратил целых два – но «Хит» как будто были не в настроении играть сегодня. Джимми Батлер провел очень неровный матч (29 очков, 5 передач, -20 полезность), часто бросал там, где нужно было отдать – и этим заразил одноклубников, которые всегда питаются его энергией. Сегодня эта энергия не была победной.

Баскетбол современной НБА часто описывают как банальный, «попал или промазал», что успех зависит только от дальних бросков. Это не всегда справедливо.

Да, у «Бостона» полетело – 40% трехочковых почти всегда гарантируют «зеленым» победу (особенно когда соперник, как сегодня, бросает 25% из-за дуги). Но это открывает и другой слой игры – когда существует такая угроза из-за дуги, душащая соперников «зона» «Майами» уже не так эффективна. Флоридцам приходится искать альтернативные варианты защиты – это меняет очередность замен, позволяет индивидуально сильным лидерам «Бостона» бить в наиболее слабое звено в защите «Хит», диктовать свой темп игры.

В одном матче надежды «Селтикс» на элитную атаку воплотились. Серия возвращается в Бостон.

Переживает ли Джимми, что дал «Кельтам» почувствовать уверенность в своих силах?

Да бросьте.

До уверенности самого Батлера всем в НБА еще очень далеко.

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs / Stringer; East News/AP Photo/Wilfredo Lee