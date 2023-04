НБА – лига суперзвезд.

Три года назад НБА решила, что ей чего-то не хватает. Регулярный сезон с подсчетом бесконечных рекордов – есть. Плей-офф с напряженной чемпионской гонкой – есть. Может, втиснуть между ними еще что-то?

Так появился плей-ин – турнир на выбывание из одноматчевых серий между 7-8-9-10-ми командами конференций за последние четыре путевки (по две от Востока и Запада) в плей-офф. Затея казалась абсурдной – зачем нам турнир середняков, которые все равно отлетят потом в первом раунде от топ-команд, вероятно, даже всухую?

Но очень скоро болельщики приняли и полюбили плей-ин. Мало того, что теперь до последней недели регулярки мотивацию побеждать сохраняет больше команд, чем раньше (укоризненно смотрим на «Даллас») – ведь в плей-офф теоретически можно пробиться даже с десятой строчки. Так еще и НБА по сути подарила нам дополнительные «седьмые игры».

«Гейм севен» – это украшение плей-офф, но оно не гарантировано ни в одной серии, в каждом из последних сезонов было стабильно лишь три штуки за весь розыгрыш. А благодаря плей-ин ежегодно добавляется два подобных матча. Атмосфера битв за восьмую строчку очень напоминает седьмые игры – у обеих команд не будет второго шанса, надо выкладываться на все 100 сегодня.

Здесь качество баскетбола отходит на второй план, на первом – борьба, напряжение, драма, а еще и интересные противостояния. Например, как в сегодняшней битве таких популярных во всем мире (и в России в том числе) команд, как «Чикаго Буллз» и «Майами Хит».

«Майами» – это Джимми Батлер и Бэм Адебайо, не так давно вытягивавшие «Хит» и в финал НБА, и в лидеры Востока в регулярке. Тут же Тайлер Хирро, лучший запасной прошлого сезона и полноценный стартер с гигантским продлением контракта – в этом. Со скамейки запасных выходят всем известные экс-чемпионы НБА Кайл Лаури и Кевин Лав. Где-то в недрах резерва есть даже Виктор Оладипо.

«Чикаго» – это большое трио из Демара Дерозана, Зака Лавина и Николы Вучевича. Это Беверли, который рикошетом от половины клубов НБА попал в родной город и удачно вписался в «Буллз» на позицию пропускающего сезон Лонзо Болла. И тут тоже на дальнем конце скамейки есть сдувшийся уже к 30 годам экс-член сборной сезона НБА – Андре Драммонд.

Такие клубы вроде бы не должны бороться за восьмой посев в плей-офф, они должны выходить туда раньше и спокойнее – но Восточная конференция стала моложе, сильнее и конкурентнее за последние несколько сезонов. И вот мы все здесь, в решающем матче плей-ин, победитель полетит в Милуоки на серию против «Бакс», проигравший полетит куда-нибудь на Карибское море в отпуск (неплохая альтернатива Милуоки, если говорить начистоту).

Кто же из списка ярких и известных имен решит судьбу матча? Батлер vs Дерозан, как на афише? Партнеры по золотой олимпийской сборной Лавин vs Адебайо? Дуэль подбирающих – Вучевич vs Лав? Дуэль падающих на паркет – Лаури vs Беверли?

Да нет, конечно же, Макс Струс против Алекса Карузо.

Два незадрафтованных белых защитника превратились из баскетболистов фарм-лиги в очень полезных ролевых игроков (и даже играют в старте), но все равно остаются, в первую очередь, объектами шуток.

Карузо – вообще один из самых меметичных игроков лиги, «Лысая Мамба», он же «Greatest of All Time» и прочие веселые прозвища. Струс не так известен – в том числе, потому что попадает в скучный архетип «белого снайпера из «Хит» (Сундволд, Марли, Капоно, Миллер, Робинсон), но с прошлого сезона Макс – любимая цель подколок Джимми Батлера.

Сегодня Алекс и Макс стали самыми результативными игроками первой половины матча. У Струса из «Хит» – 23 очка, он всего дважды за этот сезон набирал больше за полный матч. Было бы даже больше, если бы вот этот бросок не отменили из-за заступа в аут.

Флэшбеки прошлогодней седьмой игры финала Востока, где точно такой же трехочковый Струса от линии «Бостону» судьи отменили, причем спустя несколько минут после попадания (и этим, возможно, лишили «Хит» финала).

У Карузо, который вообще-то ценится в лиге совсем не за точность бросков – 14 очков и 4 точных трехочковых из 6. За всю карьеру Карузо лишь однажды попал больше дальних бросков в какой-то мусорной игре третьим составом в концовке сезона. А тут 4 за половину!

Это было весело, это было неожиданно, это вдохнуло хоть какую-то жизнь в тягучий матч в духе середины 00-х: первая половина закончила со счетом 49:44 в пользу хозяев паркета «Майами». Лавин, Дерозан, Батлер и Хирро в сумме набрали 32 очка, причем Джимми во второй четверти остался с 0.

Конечно, во второй половине монстры Струс и Карузо взяли передышку. Алекс попал важный бросок, сравнявший счет на 56:56 после рывка «Буллз» 12:2, но это были его единственные очки после перерыва. Макс тоже был незаметен вплоть до последних минут матча. Игроки вернулись к привычным ролям: Карузо открывался под кольцом, помогал разыгрывать и упорствовал в защите, Макс Струс перемещался от одной точки на дуге к другой, открывая пространство для изоляций Батлера и Хирро.

Теперь зрители ждали, в какой же команде первыми проснутся лидеры и кто отыщет новый козырь в рукаве, после того как первые два уже вывалились и были биты.

Со вторым лучше справился «Чикаго» – Андре Драммонд в очередной раз указал на беду «Майами» с бигменами, за 6 минут во второй половине набрал 6 очков и 6 подборов (в итоге у него лучшие в команде +8 за матч, у стартового центрового Вучевича – худшие -23).

Но вот лидеры «Буллз» провели вторую половину матча не лучше первой, в то время как у Батлера после перерыва – 22+4+3 при 0 потерь. Демар и Зак так и не попали ни одного трехочкового в матче, причем Лавин запорол абсолютно все атаки в концовке матча, а Демар нетипично для себя сплоховал на линии штрафных на предпоследней минуте матча.

За 8 секунд до этого Бэм Адебайо, у которого ничего не клеилось в атаке (1 из 9 с игры) попал два из двух, чем привел в восторг все 19 678 человек на трибунах. Кажется, «Быки» в этот момент хотели, чтобы зрителей было 19 679. Не жалеет ли Дерозан, что не взял дочку с собой в этот раз, а отправил ее на уроки?

Счет был 93:91 в пользу хозяев, до конца основного времени было полторы минуты, и тут снова в свои руки игру взял Макс (имальный контракт этому парню!) Струс. Трехочковый после передачи Батлера, затем подбор после промаха Лавина и выход на победный бросок за 40 секунд до конца – все за авторством Макса.

Бросок, кстати, в кольцо не залетел. Но Струс ловко остался на месте (для того, чтобы не двигаться, тоже нужна определенная ловкость) и встретил летящего на запоздалый блокшот Карузо. Легкий контакт – Струс на паркете – Карузо хватается за голову: это фол и три штрафных броска.

Макс Струс – на линии. Диар Дерозан – не на трибунах. 99:91 – и игру уже можно было закрывать, что и сделал Адебайо, заблокировав Лавина в следующей атаке.

Серия «Милуоки» – «Майами» начнется послезавтра, всего через 44 часа после финального свистка сегодняшней игры плей-ин. Новый сезон «Чикаго» начнется в октябре.