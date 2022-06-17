НБА для начинающих
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Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

Тайриз Халибертон Тайриз Халибертон
Расселл Уэстбрук Расселл Уэстбрук
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Эндрю Нембард
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Индиана Индиана
Лейкерс Лейкерс
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«Индиана» торжествует.

Подходит к концу первая четверть сезона НБА – к этому моменту сюрпризы уже возвращаются к норме. Внезапная «Юта» уже не лидер Запада, а в середине таблицы, туда же медленно выползают провалившие старт «Уорриорз». После пяти побед в семи первых матчах «Сперс» проиграли 13 из последних 14 встреч. «Бруклин Нетс» после замены главного тренера, возвращения Кайри и переопределения роли Симмонса тоже приходят в себя.

И только «Лейкерс» продолжают заданный на старте сезона тренд.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!

Да, в день, когда Кевин Дюрэнт (45 очков) и Девин Букер (44) обновляют лучшие результаты сезона, Кристапс Порзингис (41) вообще проводит самую результативную игру в карьере, а Эмбиид вытаскивает победу против «Атланты», мы снова говорим о «Лейкерс».

Потому что в их кольцо сегодня залетел самый чудесный бросок дня.

И речь не об этом броске за 75 тысяч:

В последние две недели казалось, что за ЛАЛ можно уже не переживать. 5 побед в 6 матчах! Правда, три последних – над сливающим всем подряд в гонке за Вембаньямой «Сан-Антонио», а единственный матч на этом отрезке против команды в плюсе был проигран.

Но зато Энтони Дэвис в огне (показатели за две недели – 33,4 очка, 17,6 подбора, 2,6 блока, 2 перехвата, 64% с игры)! Леброн вернулся после травмы бедра и участия в ЧМ-2022 за сборную Камеруна.

И даже разговоры об обмене Уэстбрука, принявшего роль запасного, стали чуть тише – снова об этой теме вспомнили как раз накануне сегодняшней встречи с «Индианой». Ведь именно в «Пэйсерс» чаще всего и отправляют Расселла. А сегодня на арене в Лос-Анджелесе должен был пройти своеобразный «кастинг» тех, кто теоретически мог быть в этом обмене со стороны «Индианы»: защитника Бадди Хилда и центрового Майлза Тернера.

Кастинг проваливался – после трех четвертей у первого было 11 очков, у второго – 12, тонна промахов с трехочковой, а главное: «Лейкерс» уверенно вели в счете, открыв и четвертую четверть с рывка 8-0 и доведя отрыв до 17 очков: 101:84.

Леброн всего однажды за 404 предыдущих случая проиграл матч, в котором его команда вела так много в четвертой четверти. Можно праздновать?

Нельзя. Леброн, еще в первой четверти получивший травму голеностопа, расклеился и стал мазать, в то время как снайперы «Пэйсерс» после таймаута вернулись заряженными. Преимущество с каждой минутой таяло, и матч стал напоминать забег, в котором отстающий явно бежит быстрее лидера, и интрига в том – успеет ли до финальной ленточки.

Успели:

Это новичок из второго раунда Эндрю Нембард, которому тренер Рик Карлайл уже доверяет в концовках таких напряженных матчей против легенд. Канадец не играл последние несколько матчей из-за травмы и потерял вроде бы отвоеванное у более опытных коллег место в старте – но не место в финишной пятерке.

Как же молниеносно он успел выпустить мяч за миллимгновение до сирены!

Конечно, нужно отметить и рискованную, но очень меткую передачу Тайриза Халибертона – лидера лиги по ассистам и, возможно, лучшего разыгрывающего Востока прямо сейчас. Тайриз стал самым результативным в «Индиане» (24 очка, 7 подборов, 14 передач, 0 потерь!), на один балл от него отстал другой новичок и земляк Нембарда – Беннедикт Матурин. И еще четыре человека набрали более 12 очков – командная победа!

Кто не успел накрыть решающий бросок Нембарда?

Леброн на больном голеностопе, застрявший под кольцом и ожидавший прохода от Халибертона.

А ведь предугадать, где будет располагаться Эндрю, было не так сложно – за две минуты до этого он забросил с той же точки. В тот момент его проигнорировал Расселл Уэстбрук.

Дарвин Хэм уже несколько раз убирал Уэстбрука в напряженных концовках, но в этот раз доверился защитнику – ведь Расс эффективно играл до того. Как видно из его защиты и выбора бросков в видео выше – зря. Впрочем, Леброн (21 очко, 3 передачи, 14 промахов) и Дэвис (25 очков, 13 подборов, 6 ассистов, 4 блока – из этого только три очка и блок в решающей четверти) тоже были слишком пассивны, чтобы отобрать мяч и инициативу его бросать у Уэстбрука. Как будто просто ждали, что игра закончится сама собой.

В «Индиане» ждали конца игры с другой целью – чтобы провести его по своему сценарию. У клуба, которому предрекали место в пятерке худших, теперь 12 побед на 8 поражений и четвертое место в конференции, выше «Филадельфии», «Торонто», «Атланты», «Бруклина», «Майами».

Вряд ли кто-то даже сейчас видит «Пэйсерс» в плей-офф по окончании этого регулярного сезона. Но возвращение туда случится намного раньше, чем все думали.

Кстати, у нас есть отличные тексты про восходящих звезд «Инди»:

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков 

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

Фото: Gettyimages.ru/Allen Berezovsky

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