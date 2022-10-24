«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Начали сезон с 3 поражений.

Самая популярная и титулованная команда НБА с самым популярным и титулованным игроком современности в составе, проводящим юбилейный 20-й сезон, (ожидаемо) проваливает открытие сезона.

Несмотря на наличие Леброна, несмотря на вроде бы здорового Дэвиса, несмотря на обновление и омоложение состава, «Лейкерс» начали сезон с трех поражений подряд. И проблема даже не в итоговом результате каждой отдельной встречи: ЛАЛ сначала уступили действующим чемпионам «Голден Стэйт», потом одному из фаворитов нового сезона «Клипперс», сегодня – очень горячему прямо сейчас «Портленду» на последних секундах.

Вот только эти вполне обыкновенные поражения оказались не очень обыкновенными для «Лейкерс». В этих встречах у «озерников» лишь 25 из 118 с трехочковой дистанции. За 6 с лишним тысяч трехматчевых отрезков в истории НБА, когда команда совершала 100+ попыток издали, только однажды кто-то показывал цифры хуже, чем 21,2% «Лейкерс» – «Атланта»-2018 с 21,0%.

Мы знали, что «Лейкерс» плохо бросают (в прошлом году были 10-е с конца в НБА по точности, при этом летом клуб покинули все игроки, кто бросал лучше Леброна: от Кармело Энтони до Уэйна Эллингтона), но чтобы настолько плохо?

Вот как выглядит сейчас график точности трехочковых по клубам:

И с каждым поражением все сильнее чувствуется недовольство Леброна.

Вот что он говорил после «Уорриорз»:

«По-моему, мы создаем отличные моменты для броска, возможно, соперники позволяют нам открыто бросать. Если быть до конца честным, наша команда состоит не из снайперов. Но это не мешает нам пытаться бросать издали».

Это цитата после дерби Лос-Анджелеса:

«Если мы станем полагаться на количество дальних бросков в каждой игре, то у нас возникнут проблемы. Поэтому я не беспокоюсь об этом и не думаю об этом. Важно то, насколько жестко мы играем, насколько агрессивно играем, насколько мы полны решимости выходить на площадку и сражаться за победу».

И, наконец, сегодня. Емко:

«Мы не попадем и монеткой в океан».

Самые успешные команды Джеймса строились на том, что его – самого универсального игрока в истории баскетбола – окружали на паркете снайперами. В «Майами» не бросал Уэйд, но бросал Бош. В «Кливленде» бросали и Ирвинг, и Лав. В «Лейкерс»-2020, не считая эпизодических появлений центровых на паркете, каждый одноклубник Леброна был нацелен в первую очередь на дальний бросок, даже Карузо научили.

Сейчас «Лейкерс», по выражению говорящей головы Ника Райта, собрали состав так, как будто трехочковой линии не существует.

Например, Энтони Дэвис где-то потерял бросок после финала-2020: за последние два года он худший в НБА по реализации бросков со средней и дальней дистанции (минимум 500 бросков). Худший! Его эффективный процент (с учетом ценности трехочкового) – 36%, у всех остальных игроков в выборе выше 40%, даже у Уэстбрука, который пятый с конца с 41,6%.

Ах да, Уэстбрук...

В предсезонке «Лейкерс» провели эксперимент, чтобы он начинал матчи со скамейки запасных. Эксперимент провалился, но не с игровой точки зрения. Расселл получил травму и заявил, что это связано с выходом со скамьи – мол, это сорвало ему подготовку к матчу. Короче, косвенно выразил свой отказ быть запасным.

После игры против «Клипперс», в котором Уэстбрук попал 0 из 11 с игры, разыгрывающий так описал свое выступление: «Я сыграл достойно».

Сегодня Уэстбрук был ненамного лучше: 4 из 15, единственный в старте «Лейкерс» с отрицательной полезностью, а также вот такой бросок за 27 секунд до сирены, когда у «Лейкерс» оставалось 18 секунд до завершения владения при «+1»:

Новый главный тренер Дарвин Хэм разозлился: «Я хочу, чтобы мы атаковали кольцо напрямую, в проходе. Уэстбрук совершил такой бросок, какой соперник и хочет видеть от вас – дальний 2-очковый, 2-очковый с сопротивлением. А ведь он по-прежнему способен на взрывные проходы под кольцо, способен делать это на высоком уровне, этого мне и хотелось. Особенно когда Нуркич стоит в трехсекундной со своими пятью фолами».

Самого Хэма в этом моменте переиграл визави Чонси Биллапс – кажется, тренер «Портленда» лучше знает Уэстбрука, чем его собственный тренер. Именно он ставил грузному центровому Нуркичу задание опекать разыгрывающего, зная о проблемах Расселла с выбором бросков и их реализацией. «Когда мы поставили его против Расса, мы хотели, чтобы у «Лейкерс» в тот момент атаковал именно Расс», – открыто признался Чонси на послематчевой пресс-конференции.

Вообще в концовке матча «Лейкерс» выдали 3 из 9 с игры, включая 0 из 4 из-за дуги (6 из 33 за весь матч). Все это привело к победному броску Джерами Гранта из «Портленда»:

Леброн пока публично не осуждает Уэстбрука. Но и поддерживать перестал:

«Вас интересует только Расселл Уэстбрук... Я не люблю проигрывать. Ненавижу проигрывать во всем. Мне все равно, что происходит по ходу сезона или карьеры, я ненавижу проигрывать.

Вы можете сочинять и говорить о Рассе все, что хотите. Я же здесь не для этого. Я этого делать не буду. Уже много раз говорил об этом. Я не такой, это не про меня».

Джеймс, впрочем, тоже отличился. Пускай сегодня он набрал 31 очко и повторил рекорд Карла Мэлоуна: 1134 матчей с 20+ очков – но бросал на уровне остальных «озерников»:

Дарвин Хэм высказался о том, что на решающие владения убрал Уэстбрука с площадки после того катастрофического броска против Нуркича: «У нас нет времени на чувства и не переживания людей. Наша задача сейчас – исправить ситуацию. У меня нет времени не переживания одного человека по поводу того, где, когда и как он используется в отдельные момент игры».

Хэму и менеджменту «Лейкерс» пришла пора думать уже не о переживаниях Уэстбрука, а о переживаниях Леброна.

Фото: REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports