НБА для начинающих
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Что нужно знать о финале Востока, если только сейчас включился в НБА

Майами Майами
Джейлен Браун Джейлен Браун
НБА плей-офф НБА плей-офф
Тайлер Хирро Тайлер Хирро
Джимми Батлер Джимми Батлер
Кайл Лаури Кайл Лаури
Маркус Смарт Маркус Смарт
Джейсон Тейтум Джейсон Тейтум
НБА НБА
Бэм Адебайо Бэм Адебайо
Эл Хорфорд Эл Хорфорд
Бостон Бостон
Баскетбол Баскетбол

Все главное о «Майами» и «Бостоне».

Привет! Вы в блоге «НБА для начинающих», где мы знакомим читателей с миром НБА в самых простых и понятных терминах и историях. Сегодня попытаемся подготовить вас к финальной серии Восточной конференции между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».

Начинаются матчи НБА, которые определят чемпиона-2022. Осталось всего 4 команды – и чемпионом может стать каждая.

В этом сезоне лига решила выдавать трофеи и победителям конференций: так «Майами» и «Бостон» начинают серию за Кубок Боба Кузи (приз чемпиону Востока), а лучший игрок этой серии получит награду имени Лэрри Берда.

Но главным призом, конечно же, станет выход в большой финал.

В чем интриги, сюжеты, истории противостояния?

Контекст

«Майами Хит» провели сезон увереннее всех на Востоке и заняли первое место в конференции: 53 победы, 29 поражений. Стабильность в регулярке ничего не гарантирует в плей-офф – спросите «Финикс», если не верите – но удивляет то, что «Майами» не сбивали с пути никакие трудности: из-за травм четыре лучших игрока команды собрались вместе всего 24 раза.

В прошлом сезоне «Хит» всухую уступили будущим чемпионам «Бакс» в первом раунде, но в позапрошлом – играли в финале НБА, и Джимми Батлер и компания планируют вернуться на главную сцену.

Мешать им будет «Бостон» – одна из самых молодых команд этого плей-офф, где из стариков есть лишь 35-летний (через две недели уже 36) Эл Хорфорд. Но даже с ним средний возраст игроков «Селтикс» на целых два года ниже, чем у «Майами», а опыта – не меньше. Бостонцы вообще не пропускают плей-офф с 2015-го.

Еще в начале 2022-го «Селтикс» шли вне зоны плей-офф, но выдали феноменальную вторую половину сезона, показали лучшую защиту в лиге и в итоге вышли на вторую строчку на Востоке (51-31). Затем методично выбили сначала «Нетс» с Дюрэнтом (4-0), а затем и «Бакс» с Яннисом (4-3). Преимущество своей площадки будет у «Хит», но у «Селтикс» результат 4-1 в гостях в этом плей-офф.

Лидеры

Джимми Батлер. Джейсон Тейтум. На данный момент два лучших легких форварда НБА, оба – в топ-5 по результативности в этом плей-офф.

А ведь еще несколько лет назад в Батлера не верили даже его собственные команды: его не хотели продлевать на максимальный контракт сначала «Чикаго», потом «Миннесота», потом «Филадельфия», в каждой из трех команд Джимми с кем-то конфликтовал. Но «Майами» в 2019-м не смутила ни репутация Батлера, ни его плохой трехочковый – тут знали, что Батлер впишется в знаменитую «культуру «Хит». Джимми уже отплатил одним финалом НБА, а сейчас проводит еще более яркий плей-офф, чем в 2020-м.

Не стоит заывать: в том плей-офф самые слабые выступления Батлера пришлись именно на финал Востока против «Бостона». Там его чаще всего опекал Джейсон Тейтум, тогда проводящий лишь третий сезон в НБА (все – за «Селтикс»). Спустя два года Тейтум дорос до уровня Батлера, но в отличие от многих других восходящих звезд, 24-летний Джейсон не перестал стараться в защите. Он уже помог справиться с Кевином Дюрэнтом и Яннисом Адетокумбо, так что Батлеру не будет просто и в этот раз.

Сам Тейтум – самый эффективный снайпер в сегодняшней НБА, в плей-офф он реализует 38,6% дальних бросков при 9 попытках за игру, а также постоянно оказывается на линии штрафных. Никто этой весной не может остановить Джейсона. Комбинация из роста (203 см), броска, широких плеч и видения площадки (6 передач за игру) – примерно так и выглядит идеальный атакующий игрок.

Главные помощники

Опасность «Селтикс» в том, что даже когда у Джейсона Тейтума не идет игра, есть еще один человек, способный в любой день набрать 30+ очков – Джейлен Браун. Давно рассеялись сомнения в том, чтодва игрока одной позиции могут сосуществовать на площадке. Два Джея только дополняют друг друга. Игра атлетичного Брауна строится на гибких и скоростных проходах под кольцо, но он тоже эффективен с дистанции (37,3% за 6 попыток за игру), тоже прогрессирует как плеймейкер, а в защите даже универсальнее Тейтума.

И все же лучший оборонительный игрок в этой серии… нет, не Маркус Смарт, признанный Лучшим защищающимся игроком сезона. А Бэм Адебайо – центровой «Майами» просто пропустил треть сезона, иначе претендовал бы на эту награду.

Адебайо – один из самых многофункциональных игроков НБА. Когда нужно – он стержень защиты, или ключевой плеймейкер, или человек, которого нагружают под кольцом. Ему не всегда хватает габаритов, если против него играет крупный центровой (даже одноглазый и хромой Эмбиид доставил проблем Бэму в прошлой серии), но у «Бостона» таких нет.

Пока неизвестно, когда в строй вернется Кайл Лаури – у разыгрывающего, который как будто всю жизнь играет за «Хит» (а на самом деле это его первый сезон в клубе), травма подколенного сухожилия, первую игру серии он точно пропустит. У «Бостона» похожие проблемы – стартовый разыгрывающий Маркус Смарт почти никогда не остается целым до конца плей-офф, и сейчас у него свежая травма стопы, а также незалеченный вывих плеча и ушиб бедра.

Ветераны, за которых хочется поболеть персонально

Эл Хорфорд летом вернулся в «Бостон» после двух потерянных сезонов в «Филадельфии» и «Оклахоме». В знакомой зеленой форме доминиканец обрел вторую молодость – в 35 лет проводит лучший плей-офф в карьере. Хорфорд – лидер в истории НБА по числу матчей в плей-офф без единого выхода в финал НБА (уже 135). Пора.

Все ветераны «Майами» не просто играли в финалах, а становились чемпионами, причем совсем недавно – Кайл Лаури в «Торонто» в 2019-м, Маркифф Моррис в «Лейкерс» в 2020-м, Пи Джей Такер в «Милуоки» в 2021-м. Юдонис Хаслем, самый старый действующий игрок НБА, застал абсолютно все успехи «Хит», он в клубе почти двадцать лет.

А вот Виктору Оладипо всего 30, но кажется, что он один из самых возрастных игроков НБА. Все из-за травм, которые не дают ему нормально играть с 2018-го. Виктор ухватился за минимальную зарплату в «Майами» как за последний шанс – и в этом плей-офф иногда напоминает себя прежнего. Год назад ему прогнозировали завершение карьеры или переезд в китайскую лигу, а сейчас он может стать важным элементом команды-финалиста.

Кто еще может быть знаком тому, кто видел 0 игр НБА?

«Тайлер Хирро» – это не только Лучший запасной игрок сезона из «Майами Хит», но и название сингла рэпера Джека Харлоу, фаната НБА и друга Хирро.

Ключевое противостояние

Это будет жесткий, олдскульный баскетбол. У «Бостона» и «Майами» – самые топовые защиты в баскетболе. При этом обе команды предпочитают медленный темп игры и позиционное нападение.

«Хит» для победы будет необходима огневая поддержка от снайперов – Робинсона, Струса, Хирро, затаившегося в углу площадки Такера. Но не считая последнего, выход таких игроков на паркет сразу образует брешь в защите, не случайно Эрик Споэльстра весь сезон тасует игроков на позиции атакующего защитника, выходящего вместе с квартетом Лаури-Батлер-Такер-Адебайо. Против «Бостона» придется искать альтернативные варианты нападения.

У «Хит» пока не было близкого по силе соперника в этом плей-офф – благодаря первому посеву они сначала играли с «Атлантой», которой при старой системе розыгрыша вообще не должно было тут быть, а потом с разбитой травмами и плохой формой «Филадельфией». Но и «Бостону» не попадалась настолько организованная оборона – проблемы в атаке бостонцы привыкли решать индивидуальным мастерством своих звезд, но «Хит» за предсказуемость обязательно накажут.

Исторические предпосылки

«Бостон Селтикс» – самая титулованная команда НБА, но из 17 кубков лишь один (в 2008-м) был выигран за последние 35 лет. Той команде еще один раз удалось выйти в финал (2010), все остальные попытки заканчивались максимум на финале Востока. Удастся ли преодолеть барьер в этот раз?

Когда бостонцы выигрывали свое предпоследнее чемпионство, «Майами Хит» вообще не существовали. Сейчас же это самая успешная организация лиги, если брать отрезок с момента драфта Дуэйна Уэйда в 2003-м: 3 титула (2006, 2012, 2013) и еще 3 финала (2011, 2014, 2020).

«Бостон» и «Майами» можно назвать самыми стабильными командами современной НБА: за последних 15 лет эти два клуба – лидеры по числу матчей в плей-офф, по числу побед в плей-офф, а также и по выходам в финал конференции.

На этой стадии между собой клубы встречались дважды, оба раза победа осталась за «Хит»: в 2012-м и 2020-м (позапрошлогоднюю серию застали по 6 игроков в обеих командах). Особенной вражды между клубами не было до перехода Рэя Аллена из «Бостона» к Леброну в «Хит» в 2012-м, но и это райвалри больше подпитывалось личностью Джеймса, а не клубной принадлежностью.

Зато есть личная неприязнь к «Селтикс» у патриарха «Хит» – до работы в «Майами» Пэт Райли играл за «Лейкерс», проигрывал бостонцам финал-1976 как игрок «Финикса», тренировал «Лейкерс» и «Никс», и в этих клубах нынешний президент «Майами» заразился исторической аллергией на все зеленое. Так что это противостояние – особенное как минимум для Райли.

Кто выйдет в финал НБА?

Несмотря на более низкий посев, «Бостон» сейчас называется фаворитом и у букмекеров, и у журналистов.

Сравнивать «Хит» и «Селтикс» по результатам в регулярке непросто. В составах, близких к оптимальному, клубы встречались всего один матч – его выиграл «Майами». В семиматчевой серии, где будут вносить коррективы после каждой встречи, будет совсем другой баскетбол.

Прогнозы ведущих статистических моделей:

FiveThirtyEight – 67 на 33 в пользу «Бостона»

ESPN BPI – 51 на 49 в пользу «Майами»

Basketball-Reference – 66 на 34 в пользу «Бостона»

Подготовились? Тогда читайте еще одно, более подробное превью:

«Бостон» против «Хит» – шахматная партия лучших тренеров плей-офф

Первый матч – уже сегодня ночью.

Фото: Gettyimages.ru/Winslow Townson, Mike Ehrmann, Mike Ehrmann; REUTERS/Winslow Townson-USA TODAY Sports, Bill Streicher-USA TODAY Sports, Sam Navarro-USA TODAY Sports

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