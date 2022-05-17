Что нужно знать о финале Востока, если только сейчас включился в НБА

Все главное о «Майами» и «Бостоне».

Привет! Вы в блоге «НБА для начинающих», где мы знакомим читателей с миром НБА в самых простых и понятных терминах и историях. Сегодня попытаемся подготовить вас к финальной серии Восточной конференции между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».

Начинаются матчи НБА, которые определят чемпиона-2022. Осталось всего 4 команды – и чемпионом может стать каждая.

В этом сезоне лига решила выдавать трофеи и победителям конференций: так «Майами» и «Бостон» начинают серию за Кубок Боба Кузи (приз чемпиону Востока), а лучший игрок этой серии получит награду имени Лэрри Берда.

Но главным призом, конечно же, станет выход в большой финал.

В чем интриги, сюжеты, истории противостояния?

Контекст

«Майами Хит» провели сезон увереннее всех на Востоке и заняли первое место в конференции: 53 победы, 29 поражений. Стабильность в регулярке ничего не гарантирует в плей-офф – спросите «Финикс», если не верите – но удивляет то, что «Майами» не сбивали с пути никакие трудности: из-за травм четыре лучших игрока команды собрались вместе всего 24 раза.

В прошлом сезоне «Хит» всухую уступили будущим чемпионам «Бакс» в первом раунде, но в позапрошлом – играли в финале НБА, и Джимми Батлер и компания планируют вернуться на главную сцену.

Мешать им будет «Бостон» – одна из самых молодых команд этого плей-офф, где из стариков есть лишь 35-летний (через две недели уже 36) Эл Хорфорд. Но даже с ним средний возраст игроков «Селтикс» на целых два года ниже, чем у «Майами», а опыта – не меньше. Бостонцы вообще не пропускают плей-офф с 2015-го.

Еще в начале 2022-го «Селтикс» шли вне зоны плей-офф, но выдали феноменальную вторую половину сезона, показали лучшую защиту в лиге и в итоге вышли на вторую строчку на Востоке (51-31). Затем методично выбили сначала «Нетс» с Дюрэнтом (4-0), а затем и «Бакс» с Яннисом (4-3). Преимущество своей площадки будет у «Хит», но у «Селтикс» результат 4-1 в гостях в этом плей-офф.

Лидеры

Джимми Батлер. Джейсон Тейтум. На данный момент два лучших легких форварда НБА, оба – в топ-5 по результативности в этом плей-офф.

А ведь еще несколько лет назад в Батлера не верили даже его собственные команды: его не хотели продлевать на максимальный контракт сначала «Чикаго», потом «Миннесота», потом «Филадельфия», в каждой из трех команд Джимми с кем-то конфликтовал. Но «Майами» в 2019-м не смутила ни репутация Батлера, ни его плохой трехочковый – тут знали, что Батлер впишется в знаменитую «культуру «Хит». Джимми уже отплатил одним финалом НБА, а сейчас проводит еще более яркий плей-офф, чем в 2020-м.

Не стоит заывать: в том плей-офф самые слабые выступления Батлера пришлись именно на финал Востока против «Бостона». Там его чаще всего опекал Джейсон Тейтум, тогда проводящий лишь третий сезон в НБА (все – за «Селтикс»). Спустя два года Тейтум дорос до уровня Батлера, но в отличие от многих других восходящих звезд, 24-летний Джейсон не перестал стараться в защите. Он уже помог справиться с Кевином Дюрэнтом и Яннисом Адетокумбо, так что Батлеру не будет просто и в этот раз.

Сам Тейтум – самый эффективный снайпер в сегодняшней НБА, в плей-офф он реализует 38,6% дальних бросков при 9 попытках за игру, а также постоянно оказывается на линии штрафных. Никто этой весной не может остановить Джейсона. Комбинация из роста (203 см), броска, широких плеч и видения площадки (6 передач за игру) – примерно так и выглядит идеальный атакующий игрок.

Главные помощники

Опасность «Селтикс» в том, что даже когда у Джейсона Тейтума не идет игра, есть еще один человек, способный в любой день набрать 30+ очков – Джейлен Браун. Давно рассеялись сомнения в том, чтодва игрока одной позиции могут сосуществовать на площадке. Два Джея только дополняют друг друга. Игра атлетичного Брауна строится на гибких и скоростных проходах под кольцо, но он тоже эффективен с дистанции (37,3% за 6 попыток за игру), тоже прогрессирует как плеймейкер, а в защите даже универсальнее Тейтума.

И все же лучший оборонительный игрок в этой серии… нет, не Маркус Смарт, признанный Лучшим защищающимся игроком сезона. А Бэм Адебайо – центровой «Майами» просто пропустил треть сезона, иначе претендовал бы на эту награду.

Адебайо – один из самых многофункциональных игроков НБА. Когда нужно – он стержень защиты, или ключевой плеймейкер, или человек, которого нагружают под кольцом. Ему не всегда хватает габаритов, если против него играет крупный центровой (даже одноглазый и хромой Эмбиид доставил проблем Бэму в прошлой серии), но у «Бостона» таких нет.

Пока неизвестно, когда в строй вернется Кайл Лаури – у разыгрывающего, который как будто всю жизнь играет за «Хит» (а на самом деле это его первый сезон в клубе), травма подколенного сухожилия, первую игру серии он точно пропустит. У «Бостона» похожие проблемы – стартовый разыгрывающий Маркус Смарт почти никогда не остается целым до конца плей-офф, и сейчас у него свежая травма стопы, а также незалеченный вывих плеча и ушиб бедра.

Ветераны, за которых хочется поболеть персонально

Эл Хорфорд летом вернулся в «Бостон» после двух потерянных сезонов в «Филадельфии» и «Оклахоме». В знакомой зеленой форме доминиканец обрел вторую молодость – в 35 лет проводит лучший плей-офф в карьере. Хорфорд – лидер в истории НБА по числу матчей в плей-офф без единого выхода в финал НБА (уже 135). Пора.

Все ветераны «Майами» не просто играли в финалах, а становились чемпионами, причем совсем недавно – Кайл Лаури в «Торонто» в 2019-м, Маркифф Моррис в «Лейкерс» в 2020-м, Пи Джей Такер в «Милуоки» в 2021-м. Юдонис Хаслем, самый старый действующий игрок НБА, застал абсолютно все успехи «Хит», он в клубе почти двадцать лет.

А вот Виктору Оладипо всего 30, но кажется, что он один из самых возрастных игроков НБА. Все из-за травм, которые не дают ему нормально играть с 2018-го. Виктор ухватился за минимальную зарплату в «Майами» как за последний шанс – и в этом плей-офф иногда напоминает себя прежнего. Год назад ему прогнозировали завершение карьеры или переезд в китайскую лигу, а сейчас он может стать важным элементом команды-финалиста.

Кто еще может быть знаком тому, кто видел 0 игр НБА?

«Тайлер Хирро» – это не только Лучший запасной игрок сезона из «Майами Хит», но и название сингла рэпера Джека Харлоу, фаната НБА и друга Хирро.

Ключевое противостояние

Это будет жесткий, олдскульный баскетбол. У «Бостона» и «Майами» – самые топовые защиты в баскетболе. При этом обе команды предпочитают медленный темп игры и позиционное нападение.

«Хит» для победы будет необходима огневая поддержка от снайперов – Робинсона, Струса, Хирро, затаившегося в углу площадки Такера. Но не считая последнего, выход таких игроков на паркет сразу образует брешь в защите, не случайно Эрик Споэльстра весь сезон тасует игроков на позиции атакующего защитника, выходящего вместе с квартетом Лаури-Батлер-Такер-Адебайо. Против «Бостона» придется искать альтернативные варианты нападения.

У «Хит» пока не было близкого по силе соперника в этом плей-офф – благодаря первому посеву они сначала играли с «Атлантой», которой при старой системе розыгрыша вообще не должно было тут быть, а потом с разбитой травмами и плохой формой «Филадельфией». Но и «Бостону» не попадалась настолько организованная оборона – проблемы в атаке бостонцы привыкли решать индивидуальным мастерством своих звезд, но «Хит» за предсказуемость обязательно накажут.

Исторические предпосылки

«Бостон Селтикс» – самая титулованная команда НБА, но из 17 кубков лишь один (в 2008-м) был выигран за последние 35 лет. Той команде еще один раз удалось выйти в финал (2010), все остальные попытки заканчивались максимум на финале Востока. Удастся ли преодолеть барьер в этот раз?

Когда бостонцы выигрывали свое предпоследнее чемпионство, «Майами Хит» вообще не существовали. Сейчас же это самая успешная организация лиги, если брать отрезок с момента драфта Дуэйна Уэйда в 2003-м: 3 титула (2006, 2012, 2013) и еще 3 финала (2011, 2014, 2020).

«Бостон» и «Майами» можно назвать самыми стабильными командами современной НБА: за последних 15 лет эти два клуба – лидеры по числу матчей в плей-офф, по числу побед в плей-офф, а также и по выходам в финал конференции.

На этой стадии между собой клубы встречались дважды, оба раза победа осталась за «Хит»: в 2012-м и 2020-м (позапрошлогоднюю серию застали по 6 игроков в обеих командах). Особенной вражды между клубами не было до перехода Рэя Аллена из «Бостона» к Леброну в «Хит» в 2012-м, но и это райвалри больше подпитывалось личностью Джеймса, а не клубной принадлежностью.

Зато есть личная неприязнь к «Селтикс» у патриарха «Хит» – до работы в «Майами» Пэт Райли играл за «Лейкерс», проигрывал бостонцам финал-1976 как игрок «Финикса», тренировал «Лейкерс» и «Никс», и в этих клубах нынешний президент «Майами» заразился исторической аллергией на все зеленое. Так что это противостояние – особенное как минимум для Райли.

Кто выйдет в финал НБА?

Несмотря на более низкий посев, «Бостон» сейчас называется фаворитом и у букмекеров, и у журналистов.

Сравнивать «Хит» и «Селтикс» по результатам в регулярке непросто. В составах, близких к оптимальному, клубы встречались всего один матч – его выиграл «Майами». В семиматчевой серии, где будут вносить коррективы после каждой встречи, будет совсем другой баскетбол.

Прогнозы ведущих статистических моделей:

FiveThirtyEight – 67 на 33 в пользу «Бостона»

ESPN BPI – 51 на 49 в пользу «Майами»

Basketball-Reference – 66 на 34 в пользу «Бостона»

Подготовились? Тогда читайте еще одно, более подробное превью:

Первый матч – уже сегодня ночью.

Фото: Gettyimages.ru/Winslow Townson, Mike Ehrmann, Mike Ehrmann; REUTERS/Winslow Townson-USA TODAY Sports, Bill Streicher-USA TODAY Sports, Sam Navarro-USA TODAY Sports