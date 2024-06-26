«Такая команда всегда должна иметь в составе лучших». Ривалдо призывает Барсу найти замену одному игроку

«Барселона» должна подумать о замене Роберту Левандовского», — сказал Ривалдо в интервью Diario Sport.

«Такая команда всегда должна иметь в составе лучших в мире игроков. А это значит, что нужно следить за лучшими игроками на рынке на всех позициях, включая центрального нападающего.

Не поймите меня неправильно, Роберт — звезда мирового класса, таким он и является, но мы знаем, что возраст и травмы иногда берут свое».

Польский нападающий действительно является самым возрастным игроком команды — в августе ему исполнится 36 лет, но он также является и самым результативным.

Только в этом сезоне Роберт отметился 35 голевыми действиями в 49 матчах за каталонцев. Он также завершил кампанию в качестве одного из лучших бомбардиров Ла Лиги.