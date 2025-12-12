🎶 Рэшфорд – главный меломан «Барсы». У него 808 часов прослушиваний в Spotify 😲

Жюль Кунде, Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Алекс Бальде и Маркус Рэшфорд – это не просто крутая сине-гранатовая компания, а еще и большие любители музыки.

А главный меломан этой группы – Маркус Рэшфорд . У англичанина почти 808 часов использования Spotify.

Данные для понимания.

Ямаль впечатлен: «Маркус слушает так много музыки. Это невозможно».

Но Ламин скромничает. У него-то самый впечатляющий репертуар.

В номинации «Ранняя пташка» (чаще слушает музыку по утрам) лауреат – Жюль Кунде .

А самый тусовочный из пятерки – Роберт Левандовски .

Чем парируете?