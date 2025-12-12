🎶 Рэшфорд – главный меломан «Барсы». У него 808 часов прослушиваний в Spotify 😲
Жюль Кунде, Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Алекс Бальде и Маркус Рэшфорд – это не просто крутая сине-гранатовая компания, а еще и большие любители музыки.
А главный меломан этой группы – Маркус Рэшфорд. У англичанина почти 808 часов использования Spotify.
Данные для понимания.
Ямаль впечатлен: «Маркус слушает так много музыки. Это невозможно».
Но Ламин скромничает. У него-то самый впечатляющий репертуар.
В номинации «Ранняя пташка» (чаще слушает музыку по утрам) лауреат – Жюль Кунде.
А самый тусовочный из пятерки – Роберт Левандовски.
Чем парируете?
Яндекс вот говорит, что у меня 1960+ часов
С какого потолка это число вообще?